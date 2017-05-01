Новости На этой неделе 1 мая Праздник Весны и Труда – национальный праздник многих стран-участниц ОИЯИ • 80 лет назад, в 1937 г., завершено строительство канала Москва–Волга.

• в 1955 г. открылся магазин №1 в институтской части города (в последствии названый «Россиянин»).

• в 1956 г. родился А.А. Рац, известный организатор городского управления, один из активных разработчиков стратегии инновационного развития г. Дубны, почетный гражданин г. Дубны, кандидат технических наук, вице-мэр (1992–1996 гг.) и I заместитель главы администрации г. Дубны (2004–2006 гг.),ответственный секретарь Наблюдательного совета ОАО «ОЭЗ ТВТ “Дубна”» и директор некоммерческого партнерства «Дубна», член общественной палаты г. Дубны, кавалер почетных знаков «За заслуги перед Московской областью» и «За заслуги перед городом Дубной», лауреат премии губернатора Московской области в области экономики.

• 50 лет назад. в 1967 г., в первом самом высоком доме г.Дубны – ул. Ленинградская д.1, открылся продовольственный магазин - «Рассвет».

• в 1969 г. учеными Института атомной энергии им. И.В. Курчатова и сотрудником ОИЯИ В.С.Рогановым заявлено о научном открытии «Явление двухчастотной прецессии спина положительного мю-мезона в атоме мюония в магнитном поле». • 80 лет назад, в 1937 г., завершено строительство канала Москва–Волга.• в 1955 г. открылся магазин №1 в институтской части города (в последствии названый «Россиянин»).• в 1956 г. родился А.А. Рац, известный организатор городского управления, один из активных разработчиков стратегии инновационного развития г. Дубны, почетный гражданин г. Дубны, кандидат технических наук, вице-мэр (1992–1996 гг.) и I заместитель главы администрации г. Дубны (2004–2006 гг.),ответственный секретарь Наблюдательного совета ОАО «ОЭЗ ТВТ “Дубна”» и директор некоммерческого партнерства «Дубна», член общественной палаты г. Дубны, кавалер почетных знаков «За заслуги перед Московской областью» и «За заслуги перед городом Дубной», лауреат премии губернатора Московской области в области экономики.• 50 лет назад. в 1967 г., в первом самом высоком доме г.Дубны – ул. Ленинградская д.1, открылся продовольственный магазин - «Рассвет».• в 1969 г. учеными Института атомной энергии им. И.В. Курчатова и сотрудником ОИЯИ В.С.Рогановым заявлено о научном открытии «Явление двухчастотной прецессии спина положительного мю-мезона в атоме мюония в магнитном поле». 2 мая

• в 1949 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О строительстве мощного кольцевого протонного ускорителя (установки “КМ”)» – будущего дубненского синхрофазотрона. • в 1949 г. вышло постановление Совета Министров СССР «О строительстве мощного кольцевого протонного ускорителя (установки “КМ”)» – будущего дубненского синхрофазотрона. 3 мая «День Конституции» – национальный праздник Республики Польши, страны-участницы ОИЯИ • в 2011 г., состоялся первый полет первого серийного многофункционального истребителя нового поколения Су-35С, на вооружении которого находятся и ракеты Х-59М, разработанные в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка.

• 90 лет со дня рождения К. Ланиуса, известного немецкого физика, академика Академии наук ГДР, лауреата Государственной премии ГДР, вице-директора ОИЯИ (1973–1976 гг.). • в 2011 г., состоялся первый полет первого серийного многофункционального истребителя нового поколения Су-35С, на вооружении которого находятся и ракеты Х-59М, разработанные в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка.• 90 лет со дня рождения К. Ланиуса, известного немецкого физика, академика Академии наук ГДР, лауреата Государственной премии ГДР, вице-директора ОИЯИ (1973–1976 гг.). 4 мая

• 70 лет со дня рождения В.Л. Сайкина, бывшего заместителя главного инженера ФГУП НИИ «Атолл», лауреата премии Правительства РФ.

• 55 лет назад, в 1962 г., г.Дубну и ОИЯИ посетила большая группа редакторов коммунистических и социалистических изданий, приехавших в СССР на празднование 50-летия газеты «Правда».

• в 2008 г. в результате объединения Лаборатории высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛВЭ) и Лаборатории физики частиц (ЛФЧ) образована Лаборатория физики высоких энергий ОИЯИ имени В.И. Векслера и А.М. Балдина. • 70 лет со дня рождения В.Л. Сайкина, бывшего заместителя главного инженера ФГУП НИИ «Атолл», лауреата премии Правительства РФ.• 55 лет назад, в 1962 г., г.Дубну и ОИЯИ посетила большая группа редакторов коммунистических и социалистических изданий, приехавших в СССР на празднование 50-летия газеты «Правда».• в 2008 г. в результате объединения Лаборатории высоких энергий имени В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛВЭ) и Лаборатории физики частиц (ЛФЧ) образована Лаборатория физики высоких энергий ОИЯИ имени В.И. Векслера и А.М. Балдина. 5 мая

• 80 лет со дня рождения В.Г. Кадышевского (1937–2014), выдающегося ученого и организатора науки, доктора физико-математических наук, профессора, почетного гражданина г. Дубны и Московской области, академика РАН, директора Лаборатории теоретической физики (1987–1992 гг.), директора (1992–2005 гг.) и научного руководителя ОИЯИ (2006–2014 гг.), одного из инициаторов создания и первого президента университета «Дубна» (1994–2008 гг.), иностранного члена нескольких зарубежных академий, кавалера почетных знаков кавалер почетных знаков «За заслуги перед Московской областью» и «За заслуги перед городом Дубной».

• в 2015 г. на здании проходной Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Федорова (ДМЗ) открыты мемориальные доски бывшим работникам этого предприятия – почетным гражданам г. Дубны Герою Советского Союза В.Н. Толстову и кавалеру трех орденов Славы А.Ф. Кукушкину. • 80 лет со дня рождения В.Г. Кадышевского (1937–2014), выдающегося ученого и организатора науки, доктора физико-математических наук, профессора, почетного гражданина г. Дубны и Московской области, академика РАН, директора Лаборатории теоретической физики (1987–1992 гг.), директора (1992–2005 гг.) и научного руководителя ОИЯИ (2006–2014 гг.), одного из инициаторов создания и первого президента университета «Дубна» (1994–2008 гг.), иностранного члена нескольких зарубежных академий, кавалера почетных знаков кавалер почетных знаков «За заслуги перед Московской областью» и «За заслуги перед городом Дубной».• в 2015 г. на здании проходной Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Федорова (ДМЗ) открыты мемориальные доски бывшим работникам этого предприятия – почетным гражданам г. Дубны Герою Советского Союза В.Н. Толстову и кавалеру трех орденов Славы А.Ф. Кукушкину. 5 и 12 мая

• 65 лет назад, в 1952 г., на заседании Научно-технического совета при Первом главном управлении при Совете Министров СССР подведены первые итоги экспериментальных и расчетных исследований на установке «М» (нынешнем синхроциклотроне ЛЯП ОИЯИ).



5–28 мая

• в 2006 г. учеными Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ проведены эксперименты, подтвердившие существование 112-го элемента Периодической таблицы Д.И. Менделеева. • 65 лет назад, в 1952 г., на заседании Научно-технического совета при Первом главном управлении при Совете Министров СССР подведены первые итоги экспериментальных и расчетных исследований на установке «М» (нынешнем синхроциклотроне ЛЯП ОИЯИ).• в 2006 г. учеными Лаборатории ядерных реакций им. Г.Н. Флерова ОИЯИ проведены эксперименты, подтвердившие существование 112-го элемента Периодической таблицы Д.И. Менделеева. 6 мая

• 55 лет назад, в 1962 г., сборная юношеская команда г.Дубны заняла 2 место в московском областном легкоатлетическом кроссе.

• в 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР МКБ «Радуга» награждено орденом Октябрьской революции.

• 2010 г. состоялось открытие городского Дома ветеранов. • 55 лет назад, в 1962 г., сборная юношеская команда г.Дубны заняла 2 место в московском областном легкоатлетическом кроссе.• в 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР МКБ «Радуга» награждено орденом Октябрьской революции.• 2010 г. состоялось открытие городского Дома ветеранов. 7 мая

• в 1995 г. вышла в свет городская «Книга Памяти».

• в 2005 г. завершены работы по реконструкции Мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

• 5 лет назад, в 2012 г.:

– по инициативе городского отделения Союза десантников России у памятного знака на дамбе Иваньковской ГЭС «Дот» посажена аллея в честь 70-летия Победы в битве под Москвой.

- в парке у ДК «Мир», возле памятника М.Г.Мещерякову, по инициативе городской экологической организации «Зеленая Дубна» и волонтеров-членов дубненского виртуального экологического сообщества «ВКонтакте» посажены молодые дубы.

• в 2015 г. вышел в свет сборник воспоминаний дубненцев-участников Великой Отечественной войны «Нам дороги эти позабыть нельзя» (составитель и редактор Н.Н. Прислонов), подготовленный при участии студентов факультета экономики и управления университета «Дубна». • в 1995 г. вышла в свет городская «Книга Памяти».• в 2005 г. завершены работы по реконструкции Мемориала воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.• 5 лет назад, в 2012 г.:– по инициативе городского отделения Союза десантников России у памятного знака на дамбе Иваньковской ГЭС «Дот» посажена аллея в честь 70-летия Победы в битве под Москвой.- в парке у ДК «Мир», возле памятника М.Г.Мещерякову, по инициативе городской экологической организации «Зеленая Дубна» и волонтеров-членов дубненского виртуального экологического сообщества «ВКонтакте» посажены молодые дубы.• в 2015 г. вышел в свет сборник воспоминаний дубненцев-участников Великой Отечественной войны «Нам дороги эти позабыть нельзя» (составитель и редактор Н.Н. Прислонов), подготовленный при участии студентов факультета экономики и управления университета «Дубна». 7-9 мая

• 45 лет назад, в 1972 г., гостем города Дубны был начальник Центра подготовки космонавтов дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Г.Т.Береговой, который принял участие в городском торжественном собрании, посвященном Дню Победы, встретился с участниками Великой Отечественной войны и партийно-хозяйственным активом, открыл в левобережной части города монумент погибшим жителям пос. Иваньково,.



• 45 лет назад, в 1972 г., гостем города Дубны был начальник Центра подготовки космонавтов дважды Герой Советского Союза, генерал-майор Г.Т.Береговой, который принял участие в городском торжественном собрании, посвященном Дню Победы, встретился с участниками Великой Отечественной войны и партийно-хозяйственным активом, открыл в левобережной части города монумент погибшим жителям пос. Иваньково,. В Мой Мир Share