Причал «Дубна»

В пятницу 28 апреля на своё место на набережной Волги в черте города Дубна установлен причал «Дубна». Как пояснили производившие работы по установке пристани специалисты, это плавучее сооружение после завершения навигации 2016 года было отбуксировано в город Кимры.

После профилактических и ремонтных работ в порту этого города, причал был возвращён на место своей стоянки в Дубне для швартовки круизных теплоходов навигации 2017 года.

Были в истории человечества времена, когда люди строили большие и малые архитектурные сооружения на века. Такая уж у них была привычка. Иные сооружения и до сей поры радуют глаз туристов. Не меньшей (если не большей) популярностью у разного рода путешественников пользуются и развалины древних сооружений.

Достаточно вспомнить поражающий своей грандиозностью город инков Мачу-Пикчу, царя европейских развалин Колизей или печально прогремевшую совсем недавно на весь мир сирийскую Пальмиру… Есть что называется, на что посмотреть.

Нашему городу для привлечения туристов тоже нужны какие-то свои, интересные для путешествующего народа, достопримечательности. Но мы город науки и не привыкли полагаться на капризы времени, а привыкли решать поставленные задачи, если и не со скоростью света, то чем-то близкой к этому. Ждать пока чего-нибудь, когда-нибудь развалится у нас нет времени - туристический сезон «на носу». Именно поэтому мы сразу построили развалины. Наши руины можно посмотреть на набережной Волги за бассейном «Архимед». Бесплатно.