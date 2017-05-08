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• 45 лет назад, в 1972 г., состоялась встреча с молодежной редакцией Центрального телевидения и участниками телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». которую вел известный телеведущий А.Масляков.

• в 1975 г. в честь воинов-зенитчиков, защищавших город в 1941 г., у плотины Иваньковской ГЭС открыт памятный знак «Дот» (автор – Ю. Сосин).

• в 2006 г., на плотине Иваньковской ГЭС открыта мемориальная доска с именами погибших в годы Великой Отечественной войны работников гидроэлектростанции

• в 2008 г. открыт памятник-самолёт «ИЛ-2» (автор – И. Коталевская).

• в 2010 г. открыт памятник жертвам политических репрессий (автор – И. Коталевская).

• в 2015 г. в сквере у Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Фёдорова открыт памятник жителям г. Дубны – труженикам тыла (автор – А. Шитов). • 45 лет назад, в 1972 г., состоялась встреча с молодежной редакцией Центрального телевидения и участниками телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». которую вел известный телеведущий А.Масляков.• в 1975 г. в честь воинов-зенитчиков, защищавших город в 1941 г., у плотины Иваньковской ГЭС открыт памятный знак «Дот» (автор – Ю. Сосин).• в 2006 г., на плотине Иваньковской ГЭС открыта мемориальная доска с именами погибших в годы Великой Отечественной войны работников гидроэлектростанции• в 2008 г. открыт памятник-самолёт «ИЛ-2» (автор – И. Коталевская).• в 2010 г. открыт памятник жертвам политических репрессий (автор – И. Коталевская).• в 2015 г. в сквере у Дубненского машиностроительного завода им. Н.П. Фёдорова открыт памятник жителям г. Дубны – труженикам тыла (автор – А. Шитов). 9 мая «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» – национальный праздник Российской Федерации • 55 лет назад, в 1962 г.:

- ОИЯИ посетил президент Академии наук СССР академик М.В.Келдыш;

– в районе братских могил на Большой Волге прошли пионерские митинги, посвященные Дню Победы, на которых пионеры почтили память погибших воинов.

• в 1970 г. на братских могилах воинов 30-й армии Западного фронта открыт Мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (автор – Р. Асеев). в 1970 г. на братских могилах воинов 30-й армии Западного фронта на народные средства открыт Мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (автор – Р. Асеев).

• в 1972 г. в левобережной части города открыт памятник жителям пос. Иваньково, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (архитектор – А. Савина, скульпторы – А. Шлыков, В. Базилевский).

• в 1990 г. на Мемориале воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., установлены памятные плиты с именами жителей поселка Большая Волга и деревень Ново-Иваньково, Ратмино, Александровка, Юркино, Козлаки, погибших при защите Родины в годы войны. • 55 лет назад, в 1962 г.:- ОИЯИ посетил президент Академии наук СССР академик М.В.Келдыш;– в районе братских могил на Большой Волге прошли пионерские митинги, посвященные Дню Победы, на которых пионеры почтили память погибших воинов.• в 1970 г. на братских могилах воинов 30-й армии Западного фронта открыт Мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (автор – Р. Асеев). в 1970 г. на братских могилах воинов 30-й армии Западного фронта на народные средства открыт Мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (автор – Р. Асеев).• в 1972 г. в левобережной части города открыт памятник жителям пос. Иваньково, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (архитектор – А. Савина, скульпторы – А. Шлыков, В. Базилевский).• в 1990 г. на Мемориале воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., установлены памятные плиты с именами жителей поселка Большая Волга и деревень Ново-Иваньково, Ратмино, Александровка, Юркино, Козлаки, погибших при защите Родины в годы войны. 9-13 мая

• 50 лет назад, в 1967 г., состоялся визит в г. Дубну детского хора «ЧКД-Прага» (ЧССР), ставшего еще одним зарубежным коллективом, с которым детская хоровая студия «Дубна» установила многолетние дружеские связи. • 50 лет назад, в 1967 г., состоялся визит в г. Дубну детского хора «ЧКД-Прага» (ЧССР), ставшего еще одним зарубежным коллективом, с которым детская хоровая студия «Дубна» установила многолетние дружеские связи. 10 мая

«День Независимости» – национальный праздник Израиля,

страны дубненского города-побратима Гиват-Шмуэль «День Независимости» – национальный праздник Израиля,страны дубненского города-побратима Гиват-Шмуэль • 80 лет назад, в 1937 г., образован Волжский участок эксплуатации канала Москва–Волга.

• 75 лет назад, в 1942 г., на производственных площадях авиазавода №30 в пос. Иваньково начал работать завод №458 (позднее – Дубненский машиностроительный завод).

• в 1961 г. Дубну посетил выдающийся физик Н. Бор.

• 55 лет назад, в 1962 г., благодаря быстрым действиям учащихся 9 и 10 классов школы №2, на одной из улиц Большой Волги удалось быстро потушить пожар в частном доме и не допустить его перерастания на соседние постройки. • 80 лет назад, в 1937 г., образован Волжский участок эксплуатации канала Москва–Волга.• 75 лет назад, в 1942 г., на производственных площадях авиазавода №30 в пос. Иваньково начал работать завод №458 (позднее – Дубненский машиностроительный завод).• в 1961 г. Дубну посетил выдающийся физик Н. Бор.• 55 лет назад, в 1962 г., благодаря быстрым действиям учащихся 9 и 10 классов школы №2, на одной из улиц Большой Волги удалось быстро потушить пожар в частном доме и не допустить его перерастания на соседние постройки. 11 мая

• 70 лет со дня рождения Л.А. Сеннер (1947–2011), организатора и первого директора специальной коррекционной школы «Возможность» (1992–2000 гг.), инициатора проведении в г. Дубне системной работы по реабилитации детей-инвалидов, старшего преподавателя кафедры социальной работы университета «Дубна» (1995-2011 гг.).

• 50 лет назад, в 1967 г., Исполком Городского совета депутатов трудящихся принял решение об открытии восьмилетней школы №6.

• 10 лет назад, в 2007 г., в г. Дубне были вручены первые материнские сертификаты.

• 5 лет назад, в 2012 г., ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка посетил заместитель председателя Правительства РФ Д.О. Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, который вместе с представителями ряда оборонных предприятий ознакомился с образцами военного оружия разработанного МКБ и провел совещание по вопросам создания конкурентоспособного гиперзвукового оружия и использовании его в интересах стратегической безопасности России. • 70 лет со дня рождения Л.А. Сеннер (1947–2011), организатора и первого директора специальной коррекционной школы «Возможность» (1992–2000 гг.), инициатора проведении в г. Дубне системной работы по реабилитации детей-инвалидов, старшего преподавателя кафедры социальной работы университета «Дубна» (1995-2011 гг.).• 50 лет назад, в 1967 г., Исполком Городского совета депутатов трудящихся принял решение об открытии восьмилетней школы №6.• 10 лет назад, в 2007 г., в г. Дубне были вручены первые материнские сертификаты.• 5 лет назад, в 2012 г., ГосМКБ «Радуга» им. А.Я.Березняка посетил заместитель председателя Правительства РФ Д.О. Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, который вместе с представителями ряда оборонных предприятий ознакомился с образцами военного оружия разработанного МКБ и провел совещание по вопросам создания конкурентоспособного гиперзвукового оружия и использовании его в интересах стратегической безопасности России. 12 мая

• 70 лет со дня рождения Н. Н. Фролова, известного педагога дополнительного образования, преподавателя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Дубны, отличника народного просвещения РСФСР и заслуженного работника культуры Московской области.

• 50 лет назад, в 1967 г., образована городская организация Ветеранов Великой Отечественной войны.

• 35 лет назад, в 1982 г., решением Правительства СССР МКБ «Радуга» выделено из состава Дубненского производственно-конструкторского объединения «Радуга» в самостоятельное предприятие.

• 60 лет назад, в 1957 г., вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым филиалу ОКБ-155 (руководитель – А.Я. Березняк) поручалась разработка ракеты П-15Т, оснащенной первой в СССР круглосуточной тепловой (инфракрасной) головкой самонаведения «Кондор». • 70 лет со дня рождения Н. Н. Фролова, известного педагога дополнительного образования, преподавателя муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа» г.Дубны, отличника народного просвещения РСФСР и заслуженного работника культуры Московской области.• 50 лет назад, в 1967 г., образована городская организация Ветеранов Великой Отечественной войны.• 35 лет назад, в 1982 г., решением Правительства СССР МКБ «Радуга» выделено из состава Дубненского производственно-конструкторского объединения «Радуга» в самостоятельное предприятие.• 60 лет назад, в 1957 г., вышло Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с которым филиалу ОКБ-155 (руководитель – А.Я. Березняк) поручалась разработка ракеты П-15Т, оснащенной первой в СССР круглосуточной тепловой (инфракрасной) головкой самонаведения «Кондор». 13 мая

• 75 лет со дня рождения В. А. Джанибе́кова, известного летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза , генерал-майора авиации , неоднократно приезжавшего в г.Дубну для тренировок в составе группы космонавтов - участников аэро-космического проекта «Спираль», и на публичные встречи с жителями города.

• 120 корреспондентов газет, телеграфных агентств и радиокомпаний мира посетили ОИЯИ. • 75 лет со дня рождения В. А. Джанибе́кова, известного летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза , генерал-майора авиации , неоднократно приезжавшего в г.Дубну для тренировок в составе группы космонавтов - участников аэро-космического проекта «Спираль», и на публичные встречи с жителями города.• 120 корреспондентов газет, телеграфных агентств и радиокомпаний мира посетили ОИЯИ. 14 мая

• 75 лет со дня рождения В.Н. Трусова, видного организатора производства и общественного деятеля, почетного гражданина г. Дубны, доктора технических наук, генерального директора ОАО «ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка», заслуженного машиностроителя РФ, второго секретарь дубненского ГК КПСС (1985–1990 гг.), депутата Совета депутатов многих созывов, лауреата Премии Правительства и Государственной Премии Российской Федерации, заслуженного машиностроителя и почетного авиастроителя РФ.

• 75 лет со дня рождения В. Н. Брумеля (1942-2003), выдающегося спортсмена-легкоатлета, заслуженного мастера спорта СССР, многократного рекордсмена СССР, Европы и мира по прыжкам в высоту с разбега, чемпиона 18-х Олимпийских игр, дважды приезжавшего в г.Дубну для встреч со своими поклонниками.

• 50 лет назад, в 1967 г., в московском Доме композиторов прошел концерт дружбы детского хора из ЧССР «ЧКД-Прага» (рук. В.Главата) и детской хоровой студии «Дубна» (рук. О.Ионова).

• 45 лет назад, в 1972 г.:

- коллективу детской хоровой студии «Дубна» присвоено звание «Народный»;

– любители тенниса города встретились с главным тренером Федерации СССР по теннису С. П.Белиц-Гейманом;

– состоялся городской слет отрядных вожатых, посвященный 50-летию Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина.

• в 2010 г., во время визита делегации г. Дубны в польский город Голдап, отмечавший свое 440-летие, подписано Соглашение об установлении побратимских связей между двумя городами.



• 75 лет со дня рождения В.Н. Трусова, видного организатора производства и общественного деятеля, почетного гражданина г. Дубны, доктора технических наук, генерального директора ОАО «ГосМКБ “Радуга” им. А.Я. Березняка», заслуженного машиностроителя РФ, второго секретарь дубненского ГК КПСС (1985–1990 гг.), депутата Совета депутатов многих созывов, лауреата Премии Правительства и Государственной Премии Российской Федерации, заслуженного машиностроителя и почетного авиастроителя РФ.• 75 лет со дня рождения В. Н. Брумеля (1942-2003), выдающегося спортсмена-легкоатлета, заслуженного мастера спорта СССР, многократного рекордсмена СССР, Европы и мира по прыжкам в высоту с разбега, чемпиона 18-х Олимпийских игр, дважды приезжавшего в г.Дубну для встреч со своими поклонниками.• 50 лет назад, в 1967 г., в московском Доме композиторов прошел концерт дружбы детского хора из ЧССР «ЧКД-Прага» (рук. В.Главата) и детской хоровой студии «Дубна» (рук. О.Ионова).• 45 лет назад, в 1972 г.:- коллективу детской хоровой студии «Дубна» присвоено звание «Народный»;– любители тенниса города встретились с главным тренером Федерации СССР по теннису С. П.Белиц-Гейманом;– состоялся городской слет отрядных вожатых, посвященный 50-летию Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина.• в 2010 г., во время визита делегации г. Дубны в польский город Голдап, отмечавший свое 440-летие, подписано Соглашение об установлении побратимских связей между двумя городами. В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости С Днём Победы!

