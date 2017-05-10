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Памяти верны! 
Минуло 72 года с того дня, когда была окончательно повержена фашистская Германия, но число тех, кто чтит и помнит героев Великой Отечественной войны, неуклонно растёт. Акция «Бессмертный полк» вовлекает в свои ряды всё больше тех, кому дорога память о родных и близких, завоевавших победу над врагом, порой даже ценой собственной жизни. Нам дороги примеры смелости и стойкости солдат, их беззаветной любви к Родине. В колонны «Бессмертного полка» более чем в шести десятках стран мира вливаются люди, которые понимают, что такое война с её миллионными жертвами.

Поэтическо-музыкальная композиция «Память сильнее времени», посвящённая 72-ой годовщине Победы прошла 6 мая в Библиотеке семейного чтения на Большой Волге. Учащиеся средней школы №3, под руководством Владимира Васильевича Некрасова подготовили для зрителей трогательное до слёз театрализованное представление «Фронтовые письма».

В нашей стране, как отметил ведущий концерта зам председателя Дубненского отделения Всероссийской организации «Боевое братство», ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Евгеньевич Левин – это праздник «со слезами на глазах». И действительно, когда видишь с каким уважением к событиям тех лет относится молодое поколение, комок к голу подкатывает.

Всё меньше остаётся непосредственных участников боевых действий, всё больше становится тех, кто чтит их память, гордится их бессмертным подвигом и с интересом относится ко всему, что связано с Великой Отечественной войной и судьбами её участников. Ярким свидетельством тому - экскурсия, которую по своему музею для учащихся провёл руководитель ВПО «Дубна» Александр Николаевич Попов.

Подробнее в нашем видео.

10-05-2017
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