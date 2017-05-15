15 мая
• в 1934 г. начато строительство шлюза №1 канала Москва–Волга.
• в 1964 г. образован Дубненский хлебокомбинат.
• 75 лет назад, в 1942 г., состоялся первый полет первого в СССР реактивного истребителя-перехватчика БИ, созданного почетным гражданином г. Дубны А.Я. Березняком совместно с А.М. Исаевым.
• 55 лет назад, в 1962 г., экипаж катера ВРГС «Пингвин» - Л.Сизов, К.Голунов и В.Самухин, благодаря мужественным и смелым действиям спас тонувших на Московском море людей.
16 мая
• день рождения Н.Г. Астаховой, известного педагога дополнительного образования детей, одного из организаторов детского хорового пения в г. Дубне, кавалер почетного знака Министерства культуры СССР «За отличную работу».
• 55 лет назад, в 1962 г., по инициативе пристани «Большая Волга» в городе начала действовать внутригородская линия по перевозке на катерах пассажиров на маршруте Дубна - Дубна1-Дубна3.
• 45 лет назад, в 1972 г., Комитет по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР зарегистрировал открытие 105 химического элемента Периодической системы Д.И.Менделеева, синтезированного в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ под руководством академика Г.Н.Флерова.
• в 1986 г. начались реставрационные работы в храме Похвалы Пресвятой Богородицы положившие начало его восстановлению.
• 5 лет назад, в 2012 г., впервые в истории города дубненскому спортсмену - воспитаннику ДЮСШ "Дубна" А. Желубенкову (тренер Г. Асриян), вручена стипендия Президента РФ за особые достижения в олимпийских видах спорта, которой он удостоен за успешное выступление в 2011 г. на юношеском чемпионате Европы по настольному теннису, где он в составе сборной России завоевал серебряную медаль.
16 мая – 5 июня
• 55 лет назад, в 1962 г., в г. Дубне проведены спортивные сборы сборной команды РСФСР по ручному мячу.
17 мая
• в 1934 г. начато строительство Иваньковской гидроэлектростанции.
• в 2000 г. впервые в истории г. Дубны осуществлена полномасштабная телеконференция между международными исследовательскими организациями – ОИЯИ и ЦЕРН.
• в 2005 г. совместное российско-финское предприятие «Экосистема» начало практическую работу по управлению отходами в г. Дубне.
18 мая
• 75 лет со дня рождения П.Н. Боголюбова (1942–2011), известного ученого, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, лауреата Ленинской премии СССР.
• 65 лет со дня рождения Г.М. Строгова (1952–2011), директора дубненского Автотранспортного предприятия, генерального директора ОАО «РАТА» (1987–2011 гг.), кавалера Почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».
• в 1959 г. образован городской военный комиссариат.
• в 1990 г. начал свою деятельность профилакторий «Ратмино», построенный на средства ОИЯИ и завода «Тензор».
• в 1989 г. по инициативе общества книголюбов ОИЯИ и болгарского землячества впервые в г. Дубне проведен вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры.
18-21 мая
• 45 лет назад, в 1972 г., команда г.Дубны, участвуя в первенстве Московской области по морскому многоборью, заняла первое место, завоевав так же и три первых места в личном зачете.
18–23 мая
• в 2001 г. в г. Дубне впервые проведен, ставший традиционным, Всероссийский фестиваль хоров мальчиков и юношей «Звучат мальчишек голоса».
18–26 мая
• 20 лет назад, в 1997 г., в г. Дубне проходила Неделя российско-американской дружбы, в которой приняла участие делегация из города-побратима Ла Кросс (США).
19 мая
• 85 лет со дня рождения М.Г. Булга́ковой (1932-1994), известной советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР, неоднократно приезжавшей в г.Дубну на встреч со своими поклонниками.
• 75 лет назад, в 1942 г., после перерыва, вызванного боевыми действиями в Подмосковье, по каналу Москва–Волга возобновилось сквозное движение речных судов.
• в 1968 г. начато строительство Радиомеханического завода (ныне – ОАО НИИ «Атолл»).
• 45 лет назад, в 1972 г.:
- в Дубне состоялся пионерский парад, посвященный 50-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина;
- в ДК ОИЯИ прошел литературный вечер, посвященный русским писателям конца 19-начала 20 века, который провел заслуженный артист РСФСР Э.Каминка.
• в 2006 г., двенадцать российских вузов подписали в г. Дубне соглашение о создании в Международном университете природы, общества и человека «Дубна» Открытого университета информационных технологий для совместной подготовки специалистов для IT-отрасли, в частности, Российского центра программирования, проект которого реализуется в г. Дубне в рамках Особой экономической зоны.
19 – 23 мая
• 55 лет назад, в 1962 г., в городе прошли различные массовые мероприятия, посвященные 40-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина, ставшие подлинным свидетельством внимания государства и общества к детям. С юбилеем их поздравили ГК КПСС, ГК ВЛКСМ и ведущие ученые ОИЯИ – Д.И.Блохинцев, Н.Н.Боголюбов, В.П.Джелепов, М.Г.Мещеряков, Б.М.Понтекорво, Г.Н.Флеров, И.М.Франк, которые их призвали: « Учитесь, дерзайте и боритесь за знания, берегите и разумно используйте свое свободное время.»
20 мая
• 85 лет назад, в 1932 г., на состоявшемся в Московском городском комитете ВКП(б) совещании было принято решение одобрить Дмитровский вариант строительства канала Москва–Волга, что и определило будущую историю современной Дубны.
21 мая
• в 2001 г. Лабораторией ядерных реакций им. Г.Н. Флерова осуществлен физический пуск изохронного циклотрона У-400М, что позволило значительно расширить возможности проведения учеными экспериментальных исследований по синтезу трансурановых элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева.
15-05-2017