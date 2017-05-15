Новости На этой неделе 15 мая

• в 1934 г. начато строительство шлюза №1 канала Москва–Волга.

• в 1964 г. образован Дубненский хлебокомбинат.

• 75 лет назад, в 1942 г., состоялся первый полет первого в СССР реактивного истребителя-перехватчика БИ, созданного почетным гражданином г. Дубны А.Я. Березняком совместно с А.М. Исаевым.

• 55 лет назад, в 1962 г., экипаж катера ВРГС «Пингвин» - Л.Сизов, К.Голунов и В.Самухин, благодаря мужественным и смелым действиям спас тонувших на Московском море людей. • в 1934 г. начато строительство шлюза №1 канала Москва–Волга.• в 1964 г. образован Дубненский хлебокомбинат.• 75 лет назад, в 1942 г., состоялся первый полет первого в СССР реактивного истребителя-перехватчика БИ, созданного почетным гражданином г. Дубны А.Я. Березняком совместно с А.М. Исаевым.• 55 лет назад, в 1962 г., экипаж катера ВРГС «Пингвин» - Л.Сизов, К.Голунов и В.Самухин, благодаря мужественным и смелым действиям спас тонувших на Московском море людей. 16 мая

• день рождения Н.Г. Астаховой, известного педагога дополнительного образования детей, одного из организаторов детского хорового пения в г. Дубне, кавалер почетного знака Министерства культуры СССР «За отличную работу».

• 55 лет назад, в 1962 г., по инициативе пристани «Большая Волга» в городе начала действовать внутригородская линия по перевозке на катерах пассажиров на маршруте Дубна - Дубна1-Дубна3.

• 45 лет назад, в 1972 г., Комитет по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР зарегистрировал открытие 105 химического элемента Периодической системы Д.И.Менделеева, синтезированного в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ под руководством академика Г.Н.Флерова.

• в 1986 г. начались реставрационные работы в храме Похвалы Пресвятой Богородицы положившие начало его восстановлению.

• 5 лет назад, в 2012 г., впервые в истории города дубненскому спортсмену - воспитаннику ДЮСШ "Дубна" А. Желубенкову (тренер Г. Асриян), вручена стипендия Президента РФ за особые достижения в олимпийских видах спорта, которой он удостоен за успешное выступление в 2011 г. на юношеском чемпионате Европы по настольному теннису, где он в составе сборной России завоевал серебряную медаль. • день рождения Н.Г. Астаховой, известного педагога дополнительного образования детей, одного из организаторов детского хорового пения в г. Дубне, кавалер почетного знака Министерства культуры СССР «За отличную работу».• 55 лет назад, в 1962 г., по инициативе пристани «Большая Волга» в городе начала действовать внутригородская линия по перевозке на катерах пассажиров на маршруте Дубна - Дубна1-Дубна3.• 45 лет назад, в 1972 г., Комитет по делам открытий и изобретений при Совете Министров СССР зарегистрировал открытие 105 химического элемента Периодической системы Д.И.Менделеева, синтезированного в Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ под руководством академика Г.Н.Флерова.• в 1986 г. начались реставрационные работы в храме Похвалы Пресвятой Богородицы положившие начало его восстановлению.• 5 лет назад, в 2012 г., впервые в истории города дубненскому спортсмену - воспитаннику ДЮСШ "Дубна" А. Желубенкову (тренер Г. Асриян), вручена стипендия Президента РФ за особые достижения в олимпийских видах спорта, которой он удостоен за успешное выступление в 2011 г. на юношеском чемпионате Европы по настольному теннису, где он в составе сборной России завоевал серебряную медаль. 16 мая – 5 июня

• 55 лет назад, в 1962 г., в г. Дубне проведены спортивные сборы сборной команды РСФСР по ручному мячу. • 55 лет назад, в 1962 г., в г. Дубне проведены спортивные сборы сборной команды РСФСР по ручному мячу. 17 мая

• в 1934 г. начато строительство Иваньковской гидроэлектростанции.

• в 2000 г. впервые в истории г. Дубны осуществлена полномасштабная телеконференция между международными исследовательскими организациями – ОИЯИ и ЦЕРН.

• в 2005 г. совместное российско-финское предприятие «Экосистема» начало практическую работу по управлению отходами в г. Дубне. • в 1934 г. начато строительство Иваньковской гидроэлектростанции.• в 2000 г. впервые в истории г. Дубны осуществлена полномасштабная телеконференция между международными исследовательскими организациями – ОИЯИ и ЦЕРН.• в 2005 г. совместное российско-финское предприятие «Экосистема» начало практическую работу по управлению отходами в г. Дубне. 18 мая

• 75 лет со дня рождения П.Н. Боголюбова (1942–2011), известного ученого, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, лауреата Ленинской премии СССР.

• 65 лет со дня рождения Г.М. Строгова (1952–2011), директора дубненского Автотранспортного предприятия, генерального директора ОАО «РАТА» (1987–2011 гг.), кавалера Почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».

• в 1959 г. образован городской военный комиссариат.

• в 1990 г. начал свою деятельность профилакторий «Ратмино», построенный на средства ОИЯИ и завода «Тензор».

• в 1989 г. по инициативе общества книголюбов ОИЯИ и болгарского землячества впервые в г. Дубне проведен вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры. • 75 лет со дня рождения П.Н. Боголюбова (1942–2011), известного ученого, доктора физико-математических наук, научного сотрудника ОИЯИ, лауреата Ленинской премии СССР.• 65 лет со дня рождения Г.М. Строгова (1952–2011), директора дубненского Автотранспортного предприятия, генерального директора ОАО «РАТА» (1987–2011 гг.), кавалера Почетного знака «За заслуги перед городом Дубна».• в 1959 г. образован городской военный комиссариат.• в 1990 г. начал свою деятельность профилакторий «Ратмино», построенный на средства ОИЯИ и завода «Тензор».• в 1989 г. по инициативе общества книголюбов ОИЯИ и болгарского землячества впервые в г. Дубне проведен вечер, посвященный Дню славянской письменности и культуры. 18-21 мая

• 45 лет назад, в 1972 г., команда г.Дубны, участвуя в первенстве Московской области по морскому многоборью, заняла первое место, завоевав так же и три первых места в личном зачете. • 45 лет назад, в 1972 г., команда г.Дубны, участвуя в первенстве Московской области по морскому многоборью, заняла первое место, завоевав так же и три первых места в личном зачете. 18–23 мая

• в 2001 г. в г. Дубне впервые проведен, ставший традиционным, Всероссийский фестиваль хоров мальчиков и юношей «Звучат мальчишек голоса». • в 2001 г. в г. Дубне впервые проведен, ставший традиционным, Всероссийский фестиваль хоров мальчиков и юношей «Звучат мальчишек голоса». 18–26 мая

• 20 лет назад, в 1997 г., в г. Дубне проходила Неделя российско-американской дружбы, в которой приняла участие делегация из города-побратима Ла Кросс (США). • 20 лет назад, в 1997 г., в г. Дубне проходила Неделя российско-американской дружбы, в которой приняла участие делегация из города-побратима Ла Кросс (США). 19 мая

• 85 лет со дня рождения М.Г. Булга́ковой (1932-1994), известной советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР, неоднократно приезжавшей в г.Дубну на встреч со своими поклонниками.

• 75 лет назад, в 1942 г., после перерыва, вызванного боевыми действиями в Подмосковье, по каналу Москва–Волга возобновилось сквозное движение речных судов.

• в 1968 г. начато строительство Радиомеханического завода (ныне – ОАО НИИ «Атолл»).

• 45 лет назад, в 1972 г.:

- в Дубне состоялся пионерский парад, посвященный 50-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина;

- в ДК ОИЯИ прошел литературный вечер, посвященный русским писателям конца 19-начала 20 века, который провел заслуженный артист РСФСР Э.Каминка.

• в 2006 г., двенадцать российских вузов подписали в г. Дубне соглашение о создании в Международном университете природы, общества и человека «Дубна» Открытого университета информационных технологий для совместной подготовки специалистов для IT-отрасли, в частности, Российского центра программирования, проект которого реализуется в г. Дубне в рамках Особой экономической зоны. • 85 лет со дня рождения М.Г. Булга́ковой (1932-1994), известной советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки РСФСР, неоднократно приезжавшей в г.Дубну на встреч со своими поклонниками.• 75 лет назад, в 1942 г., после перерыва, вызванного боевыми действиями в Подмосковье, по каналу Москва–Волга возобновилось сквозное движение речных судов.• в 1968 г. начато строительство Радиомеханического завода (ныне – ОАО НИИ «Атолл»).• 45 лет назад, в 1972 г.:- в Дубне состоялся пионерский парад, посвященный 50-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина;- в ДК ОИЯИ прошел литературный вечер, посвященный русским писателям конца 19-начала 20 века, который провел заслуженный артист РСФСР Э.Каминка.• в 2006 г., двенадцать российских вузов подписали в г. Дубне соглашение о создании в Международном университете природы, общества и человека «Дубна» Открытого университета информационных технологий для совместной подготовки специалистов для IT-отрасли, в частности, Российского центра программирования, проект которого реализуется в г. Дубне в рамках Особой экономической зоны. 19 – 23 мая

• 55 лет назад, в 1962 г., в городе прошли различные массовые мероприятия, посвященные 40-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина, ставшие подлинным свидетельством внимания государства и общества к детям. С юбилеем их поздравили ГК КПСС, ГК ВЛКСМ и ведущие ученые ОИЯИ – Д.И.Блохинцев, Н.Н.Боголюбов, В.П.Джелепов, М.Г.Мещеряков, Б.М.Понтекорво, Г.Н.Флеров, И.М.Франк, которые их призвали: « Учитесь, дерзайте и боритесь за знания, берегите и разумно используйте свое свободное время.» • 55 лет назад, в 1962 г., в городе прошли различные массовые мероприятия, посвященные 40-летию Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина, ставшие подлинным свидетельством внимания государства и общества к детям. С юбилеем их поздравили ГК КПСС, ГК ВЛКСМ и ведущие ученые ОИЯИ – Д.И.Блохинцев, Н.Н.Боголюбов, В.П.Джелепов, М.Г.Мещеряков, Б.М.Понтекорво, Г.Н.Флеров, И.М.Франк, которые их призвали: « Учитесь, дерзайте и боритесь за знания, берегите и разумно используйте свое свободное время.» 20 мая

• 85 лет назад, в 1932 г., на состоявшемся в Московском городском комитете ВКП(б) совещании было принято решение одобрить Дмитровский вариант строительства канала Москва–Волга, что и определило будущую историю современной Дубны. • 85 лет назад, в 1932 г., на состоявшемся в Московском городском комитете ВКП(б) совещании было принято решение одобрить Дмитровский вариант строительства канала Москва–Волга, что и определило будущую историю современной Дубны. 21 мая

• в 2001 г. Лабораторией ядерных реакций им. Г.Н. Флерова осуществлен физический пуск изохронного циклотрона У-400М, что позволило значительно расширить возможности проведения учеными экспериментальных исследований по синтезу трансурановых элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева. • в 2001 г. Лабораторией ядерных реакций им. Г.Н. Флерова осуществлен физический пуск изохронного циклотрона У-400М, что позволило значительно расширить возможности проведения учеными экспериментальных исследований по синтезу трансурановых элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева.

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