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Дошло 
Жители многоквартирного дома 3Б по улице Энтузиастов проснулись утром 17 мая и не поверили ощущениям своим. Несмотря на отключённые обогреватели и не зажжённые конфорки газовых плит в их панельных квартирах было относительно тепло. Посмотрели на уличные термометры и увидели на них +5 по С.

Потрогали батареи отопления и ощутили тепло, которое они ждали почти половину месяца мая. Последний весенний месяц в этом году выдался на редкость холодным. При оперативно выключенном отоплении в квартирах было чуть теплее, чем на улице, но коммунальщики с возвращением услуги, обеспечивающей нормальную температуру в квартирах не торопились.

Кстати и в осенние дни специалисты управляющей компании «Управдом Дубна» тоже не спешат с подачей тепла в этот панельный дом, где даже из электрических розеток сквозит холодом. Дом подключается с к теплу одним из последних. Нынешний весенний случай тому подтверждение.

Дошло… наконец-то тепло в наши жилища. Спасибо. Синоптики, правда, прогнозируют на завтра потепление. У жителей дома есть опасение, что отопление теперь вряд ли оперативно отключат даже в случае жары за окнами их квартир.

17-05-2017
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