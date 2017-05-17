Впереди большая работа

Во вторник 16 мая прошла очередная встреча журналистов с представителями администрации города. За отведённые 50 минут журналисты смогли получить ответы на все 20 заранее отправленных в пресс-службу администрации Дубны вопросов.

На вопросы журналистов отвечал руководитель городской администрации А.А. Усов и (в рамках своей компетенции) его заместители: Н.А. Смирнов, С.А. Рожков, С.В. Соколов, Н.Ю. Мадфес, М.Н. Данилов и начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественными организациями А.Э. Хачатуров. Свои пояснения по некоторым острым вопросам сделал Глава города В.Б. Мухин.

На сегодняшний день график погашения задолженности за газ согласован и подписан. У ОГЭ ОИЯИ по оперативному движению – ноль, у «Энергия Тензор» - 87 млн рублей. Никаких рисков, связанных с подачей горячей воды, как это было в прошлом году в левобережье, нет.

На дорогах Дубны начались ремонтные работы. На сегодняшний день (16.05.2017г) ямочного ремонта выполнено на площади 600кв.м. Ведутся работы по направлению Юркино и Ратмино. В ближайшее время начнутся работы на улице Энтузиастов, Вокзальная и Станционная. 29 мая истекает срок подачи заявок по выбору подрядчика на капитальный ремонт дорог. Электронный аукцион в открытой форме пройдёт 8 июня.

Лакокрасочный з-д ООО «Инновационно-промышленные покрытия» планирует получить статус резидента ОЭЗ. Уже получена заявка на строительство предприятия по производству эпоксидных, огнезащитных покрытий и сопутствующей продукции. Параметры: 3 тыс. кв. м. 1,3га и 60 рабочих мест. На наблюдательном совете по ОЭЗ принято решение по доработке бизнес-плана предприятия. Санитарная зона должна быть в границах выделенного участка. В соглашении этого предприятия с управляющей компанией по ОЭЗ предусмотрен пункт, который (в случае нарушения санитарных норм) даёт право расторгнуть договор. В 2016 году закон разрешил на территории технико-внедренческих зон осуществлять промышленную деятельность, если это предусмотрено договором. Ситуация с данным предприятием и другими находится на контроле Совета депутатов и администрации Дубны. Стратегия развития города, как отмечалось, исключает строительство на территории города объектов, отрицательно влияющих на окружающую среду.

Все документы по выборам в Общественную палату Дубны отправлены в Красногорск. От Общественной палаты Московской области о своем решении по новому составу городской палаты пока никакой информации нет.

16.05.2017г