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Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г  
Очередная встреча дубненских журналистов с мостостроителями состоялась, как и было запланировано, в середине мая.

О ходе работ на строительстве мостового перехода через реку Волгу в створе улицы Вернова в городе Дубна рассказал заместитель директора ДТФ Мостоотряд 90 ПАО Мостотрест, руководитель проекта Александр Витальевич Крымский. В частности, было отмечено, что из запланированных 40 тыс м3 бетона залито порядка 16 тыс м3. Готовится к сдаче общежитие для строителей моста. В целом, строительные работы на левобережном и правобережном участках идут согласно утверждённому графику.

Фото Егора Ступина


18-05-2017
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Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г





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