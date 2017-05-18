Новости Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г Очередная встреча дубненских журналистов с мостостроителями состоялась, как и было запланировано, в середине мая. О ходе работ на строительстве мостового перехода через реку Волгу в створе улицы Вернова в городе Дубна рассказал заместитель директора ДТФ Мостоотряд 90 ПАО Мостотрест, руководитель проекта Александр Витальевич Крымский. В частности, было отмечено, что из запланированных 40 тыс м3 бетона залито порядка 16 тыс м3. Готовится к сдаче общежитие для строителей моста. В целом, строительные работы на левобережном и правобережном участках идут согласно утверждённому графику. О ходе работ на строительстве мостового перехода через реку Волгу в створе улицы Вернова в городе Дубна рассказал заместитель директора ДТФ Мостоотряд 90 ПАО Мостотрест, руководитель проекта Александр Витальевич Крымский. В частности, было отмечено, что из запланированных 40 тыс м3 бетона залито порядка 16 тыс м3. Готовится к сдаче общежитие для строителей моста. В целом, строительные работы на левобережном и правобережном участках идут согласно утверждённому графику. Фото Егора Ступина Фото Егора Ступина



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