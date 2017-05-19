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Разрешение на строительство «Европейского квартала» по срокам не закончилось. Застройщик и администрация города заинтересованы в скорейшем завершении строительства этого объекта. Работы будут продолжены. Разрешение на строительство «Европейского квартала» по срокам не закончилось. Застройщик и администрация города заинтересованы в скорейшем завершении строительства этого объекта. Работы будут продолжены. На строительстве комплекса с административными и торговыми помещениями, ресторанами и входной группой в городской парк на Большой Волге работы не ведутся уже несколько лет. У заказчика строительства ООО «Инвест-парк» закончилась лицензия на строительство. По информации, которой располагает городская администрация, в настоящее время для продления разрешения на строительство, заказчик готовит необходимую документацию для направления в Минстрой. На строительстве комплекса с административными и торговыми помещениями, ресторанами и входной группой в городской парк на Большой Волге работы не ведутся уже несколько лет. У заказчика строительства ООО «Инвест-парк» закончилась лицензия на строительство. По информации, которой располагает городская администрация, в настоящее время для продления разрешения на строительство, заказчик готовит необходимую документацию для направления в Минстрой. Ремонты На 2017 год по программе развития наукограда будет получено 23 млн 700 тыс рублей. Из этой суммы более 5 млн предстоит потратить на ремонт кровли бассейна «Карасик». Оставшиеся средства пойдут на ремонты других социальных объектов города. Среди этих объектов ДОУ «Теремок», «Ручеёк», «Огонёк», «Улыбка», школы №№ 2,4,5,7,8,9,10 и «Возрождение». На ДОУ и школы по 9 млн рублей. Списки и сметная документация на все виды работ составлены. На 2017 год по программе развития наукограда будет получено 23 млн 700 тыс рублей. Из этой суммы более 5 млн предстоит потратить на ремонт кровли бассейна «Карасик». Оставшиеся средства пойдут на ремонты других социальных объектов города. Среди этих объектов ДОУ «Теремок», «Ручеёк», «Огонёк», «Улыбка», школы №№ 2,4,5,7,8,9,10 и «Возрождение». На ДОУ и школы по 9 млн рублей. Списки и сметная документация на все виды работ составлены. По приведению в порядок ж/д переездов планируется провести выездное совещание с участием представителей РЖД, администрации города и прокуратуры. Соответствующие письма во все инстанции отправлены. По информации от РЖД работы по ремонту переездов и уборке мусора вдоль железной дороги в черте Дубны будут проводиться во II квартале текущего года. По приведению в порядок ж/д переездов планируется провести выездное совещание с участием представителей РЖД, администрации города и прокуратуры. Соответствующие письма во все инстанции отправлены. По информации от РЖД работы по ремонту переездов и уборке мусора вдоль железной дороги в черте Дубны будут проводиться во II квартале текущего года. Работы на набережной Волги в ИЧ будут продолжены, как только закончится затянувшаяся весна. Опалубку с бетонных сооружений начнут снимать в тёплое время года (?). Обнаруженные трещины на балюстраде подрядчик (в рамках гарантийных обязательств) обязан будет устранить. К концу мая, началу июня должны завершить асфальтирование набережной. Работы на набережной Волги в ИЧ будут продолжены, как только закончится затянувшаяся весна. Опалубку с бетонных сооружений начнут снимать в тёплое время года (?). Обнаруженные трещины на балюстраде подрядчик (в рамках гарантийных обязательств) обязан будет устранить. К концу мая, началу июня должны завершить асфальтирование набережной. Ремонт потрескавшейся тумбы памятника Д.И. Менделееву – это ответственность ОИЯИ, установившему этот памятник. Есть информация о том, что по поводу состояния памятника в конце прошлого года институт уже обращался к его автору. Есть основания полагать, что в тёплое время работы по ремонту памятника продолжатся. Администрация города со своей стороны обещает направить соответствующее обращение к руководству ОИЯИ.В ближайшие полтора месяца все работы на набережной должны быть завершены. Ремонт потрескавшейся тумбы памятника Д.И. Менделееву – это ответственность ОИЯИ, установившему этот памятник. Есть информация о том, что по поводу состояния памятника в конце прошлого года институт уже обращался к его автору. Есть основания полагать, что в тёплое время работы по ремонту памятника продолжатся. Администрация города со своей стороны обещает направить соответствующее обращение к руководству ОИЯИ.В ближайшие полтора месяца все работы на набережной должны быть завершены. Возврату не подлежит По обращению Общественной палаты Дубны и полутора тысяч горожан о возврате утренних и вечерних электричек было получено разъяснение от Главы города. Отмена движения электропоездов на участке Большая Волга – ИЧ связана с работами по строительству моста через Волгу. В целях безопасности строителей на этом участке отключено напряжение контактного провода (порядка 3000 вольт). На стройплощадку вот-вот начнут поступать крупногабаритные металлоконструкции пролётов моста, начнётся трёхэтапная реконструкция кругового движения на участке пр. Боголюбова- ул. Вернова, прокладка дюкеров через Волгу и вынос за границы стройплощадки большого количества коммуникаций (кабели, сети напорной канализации и др). Есть опасения, что подобные обращения к РЖД и строителям не возымеют желаемого действия. По обращению Общественной палаты Дубны и полутора тысяч горожан о возврате утренних и вечерних электричек было получено разъяснение от Главы города. Отмена движения электропоездов на участке Большая Волга – ИЧ связана с работами по строительству моста через Волгу. В целях безопасности строителей на этом участке отключено напряжение контактного провода (порядка 3000 вольт). На стройплощадку вот-вот начнут поступать крупногабаритные металлоконструкции пролётов моста, начнётся трёхэтапная реконструкция кругового движения на участке пр. Боголюбова- ул. Вернова, прокладка дюкеров через Волгу и вынос за границы стройплощадки большого количества коммуникаций (кабели, сети напорной канализации и др). Есть опасения, что подобные обращения к РЖД и строителям не возымеют желаемого действия. Пляжи В ближайшие дни будут завершены работы на пляже. Свежий песок завезут после 10 июня. Раньше, в связи с нерестом, не разрешает рыбоохрана. Для всех трёх муниципальных пляжей (в институтской части, на левом берегу и в Сосновом бору) произведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика очистке дна, выполнению разметки буйками, размещению спасательных постов. Эти работы должны быть закончены до 25 мая. В ближайшие дни будут завершены работы на пляже. Свежий песок завезут после 10 июня. Раньше, в связи с нерестом, не разрешает рыбоохрана. Для всех трёх муниципальных пляжей (в институтской части, на левом берегу и в Сосновом бору) произведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика очистке дна, выполнению разметки буйками, размещению спасательных постов. Эти работы должны быть закончены до 25 мая. Праздники и будни Прилетит к нам волшебник 1 июня наш город совместно с Первым телевизионным каналом проведёт всероссийскую детскую благотворительную акцию «Стань первым». Это довольно масштабное мероприятие, приуроченно к Дню защиты детей. Первый канал ежегодно выбирает один город, где проводится эта акция. В 2017 году выбор пал на Дубну. 1 июня наш город совместно с Первым телевизионным каналом проведёт всероссийскую детскую благотворительную акцию «Стань первым». Это довольно масштабное мероприятие, приуроченно к Дню защиты детей. Первый канал ежегодно выбирает один город, где проводится эта акция. В 2017 году выбор пал на Дубну. Порядка ста человек, в числе которых ведущие телевизионных программ, популярные артисты и известные исполнители, в течение всего дня будут работать на различных площадках города, встречаться детьми. Завершится акция большим концертом во Дворце спорта «Радуга». Данное мероприятие поддержал губернатор Московской области, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе, градообразующие предприятия Дубны. Порядка ста человек, в числе которых ведущие телевизионных программ, популярные артисты и известные исполнители, в течение всего дня будут работать на различных площадках города, встречаться детьми. Завершится акция большим концертом во Дворце спорта «Радуга». Данное мероприятие поддержал губернатор Московской области, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе, градообразующие предприятия Дубны. В ходе мероприятия представители канала будут посещать детей, работников детских учреждений, детских врачей и вручать им подарки. Планируется, что на одной из площадок приземлится вертолёт с Леонидом Якубовичем, который в подарок детям Дубны доставит коробки с мороженым. В ДК «Октябрь будут показаны новые серии журнала «Ералаш». На показе будет присутствовать Борис Грачевский и его юные актёры. Большой детский праздник пройдёт в Парке семейного отдыха. В ходе мероприятия представители канала будут посещать детей, работников детских учреждений, детских врачей и вручать им подарки. Планируется, что на одной из площадок приземлится вертолёт с Леонидом Якубовичем, который в подарок детям Дубны доставит коробки с мороженым. В ДК «Октябрь будут показаны новые серии журнала «Ералаш». На показе будет присутствовать Борис Грачевский и его юные актёры. Большой детский праздник пройдёт в Парке семейного отдыха. Корреспонденты Первого канала начнут снимать свои репортажи из Дубны за неделю до этого грандиозного праздника. Показаны все материалы будут на Первом канале 1 июня. В этот день вся наша огромная страна сможет увидеть, как умеет работать и отдыхать небольшой подмосковный город. Корреспонденты Первого канала начнут снимать свои репортажи из Дубны за неделю до этого грандиозного праздника. Показаны все материалы будут на Первом канале 1 июня. В этот день вся наша огромная страна сможет увидеть, как умеет работать и отдыхать небольшой подмосковный город. Каналу им. Москвы 80! В связи с приближающимся 80-летием канала им. Москвы администрацией Дубны проведено стыковочное совещание с руководством ВРГС. Намечены совместные выставочные мероприятия, есть предложение осветить эту тематику в дни празднования Дня города. Для первого на нашей земле предприятия, с которого начинался город, это довольно скромное празднование юбилея. Более крупные мероприятия, как было отмечено, будут проходить в Дмитрове, Яхроме и Москве. В связи с приближающимся 80-летием канала им. Москвы администрацией Дубны проведено стыковочное совещание с руководством ВРГС. Намечены совместные выставочные мероприятия, есть предложение осветить эту тематику в дни празднования Дня города. Для первого на нашей земле предприятия, с которого начинался город, это довольно скромное празднование юбилея. Более крупные мероприятия, как было отмечено, будут проходить в Дмитрове, Яхроме и Москве. Обещания выполнены Установка новых газовых плит для ветеранов ВОВ была в основном завершена в юбилейном 2015 году. В 2016 году поступали отдельные заявки, и они были выполнены. Если подобные просьбы поступят в текущем году, то они тоже будут удовлетворены. Установка новых газовых плит для ветеранов ВОВ была в основном завершена в юбилейном 2015 году. В 2016 году поступали отдельные заявки, и они были выполнены. Если подобные просьбы поступят в текущем году, то они тоже будут удовлетворены. Реклама В апреле истекли сроки договора на размещение рекламных щитов. Для того, чтобы провести аукцион на право размещения новых рекламных конструкций необходимо очистить площадь от старых - это жёсткая позиция ФАС! На данный момент, демонтировано 40 рекламных конструкций, осталось демонтировать ещё 7. После этого будет проведён открытый электронный аукцион. В апреле истекли сроки договора на размещение рекламных щитов. Для того, чтобы провести аукцион на право размещения новых рекламных конструкций необходимо очистить площадь от старых - это жёсткая позиция ФАС! На данный момент, демонтировано 40 рекламных конструкций, осталось демонтировать ещё 7. После этого будет проведён открытый электронный аукцион. Обо всём этом было рассказано представителями администрации Дубны на брифинге 16.05.2017г.



Обо всём этом было рассказано представителями администрации Дубны на брифинге 16.05.2017г. В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г

