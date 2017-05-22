22 мая
• в 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Иваньково переведен из Калининской области в Московскую и преобразован в город областного подчинения.
• 15 лет назад, в 2002 г., Глава г. Дубны, вице-президент Союза развития наукоградов России В.Э. Прох выступил на заседании Научного совета «Совета безопасности России», посвященном его 10-летию, что способствовало реальному продвижению идей инновационного развития города в высших государственных органах Российской Федерации.
• 5 лет назад, в 2012 г., большая группа дубненцев - 125 человек, активных организаторов проведения в 2010 г. Всероссийской переписи населения, награждена медалями и почетными грамотами.
• в 2013 г. по инициативе Союза офицеров запаса г. Дубны на фасаде школы №4, где работал почетный гражданин города, Герой Советского Союза, полковник В.И. Кравченко, установлена мемориальная доска.
22-24 мая
• 5 лет назад, в 2012 г., город посетила делегация из Словакии в составе мэра Нова-Дубницы г-на Марушинеца и депутата Парламента Словакии М. Косутовой, визит которой стал важным шагом в установлении побратимских связей между Дубной и Нова-Дубница.
24 мая
«День славянской письменности и культуры» –
национальный праздник стран-участниц ОИЯИ России и Болгарии
• 55 лет назад, в 1962 г., состоялась встреча любителей музыки с известной композитором и певицей Л.А.Лядовой, позднее ставшей заслуженным деятелем культуры и народной артисткой РСФСР.
• 15 лет назад, в 2002 г., состоялось первое заседание Научно-технического совета города, ставшего консультативным органом по реализации Программы развития г. Дубны как наукограда.
24–25 мая
• в 1986 г., впервые в истории г. Дубны был проведен городской праздник «День города».
25 мая
• в 1956 г. была образована Лаборатория теоретической физики ОИЯИ им. Н.Н. Боголюбова.
• 60 назад, в 1957 г., была образована Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ им. Г.Н. Флерова.
• 50 лет назад, в 1967 г., свой первый спектакль представила зрителям юношеская театральная студия ДК ОИЯИ (рук. С. Х.Кабанова).
• 45 лет назад, в 1972 г., на состоявшемся в ДК ОИЯИ вечере классической музыки выступило инструментальное трио в составе ныне известных в мире исполнителей Виктора Деревянко (фортепиано), Марка Дробинского (виолончель) и Валерии Вилькер (скрипка).
• 10 лет назад, в 2007 г., на территории ОИЯИ, у Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова, открыта Мемориальная аллея имени выдающегося французского ученого и организатора науки Жана Тейяка.
26 мая
«День независимости» – национальный праздник
Грузии, страны-участницы ОИЯИ
• в 1940 г. филиал авиационного завода №30 Наркомата авиационной промышленности СССР в пос. Иваньково преобразован в самостоятельное предприятие – завод №30.
• 70 лет назад, в 1947 г., для строительства дороги от г. Дмитрова до пос. Иваньково создан Отдельный дорожно-строительный район №5, положивший начало организации в г. Дубне Строительного управления №3 Управления строительства №20 Главспецстроя СССР, осуществлявшего строительство производственных и социальных объектов в левобережной части города в 1950–1980-е гг.
• 1970 г. началось строительство первой железнодорожной платформы станции «Дубна», просуществовавшей до 2002 г.
• в 1989 г. Исполком городского Совета народных депутатов принял решение о поддержке инициативы об установлении статуса городов-побратимов между Дубной (Московская область, СССР) и Ла Кроссом (штат Висконсин, США).
27 мая
• 120 лет со дня рождения Д. Кокрофта (1897 г.–1967), выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии, основателя и первого руководителя британской лаборатории по исследованиям атомной энергии (AERE) в г. Харвелле, посетившего ОИЯИ с визитом в 1958 г.
• в 1985 г. образована городская организация ветеранов войны и труда.
• в 1985 г. образована городская организация ветеранов войны в Афганистане (ныне – городское отделение общественного движения ветеранов «Боевое братство»).
• 10 лет назад, в 2007 г., в университете «Дубна» образована кафедра «Государственное и муниципальное управление».
28 мая
День Республики» – национальный праздник
Азербайджана, страны-участницы ОИЯИ
• 110 лет со дня рождения Ван Ганчана (1907-1998), выдающегося китайского физика и организатора науки, академика КНР, лауреата Государственных премий Китайской Народной Республики, вице-директора ОИЯИ (1958–1960 гг.), одного из соавторов открытия частицы «Анти-сигма-минус-гиперон».
• день рождения Л.С. Нефедьевой, известной ученой, кандидата физико-математических наук, научной сотрудницы ОИЯИ, лауреата премии Совета Министров СССР.
• в 1969 г. учреждена Премия Совета Министров СССР за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства и науки, которой награждены многие ученые и специалисты ОИЯИ, МКБ «Радуга», ДПКО «Радуга».
• 15 лет назад, в 2002 г., было образовано МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна».
28-31 мая
• 45 лет назад, в 1972 г., отряд юнармейцев школы №2, участвуя в областном финале военно-спортивной игры «Зарница», занял 4 место в области, а команды юных связистов и разведчиков стали победителями соревнований.
22-05-2017