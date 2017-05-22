Новости На этой неделе 22 мая

• в 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Иваньково переведен из Калининской области в Московскую и преобразован в город областного подчинения.

• 15 лет назад, в 2002 г., Глава г. Дубны, вице-президент Союза развития наукоградов России В.Э. Прох выступил на заседании Научного совета «Совета безопасности России», посвященном его 10-летию, что способствовало реальному продвижению идей инновационного развития города в высших государственных органах Российской Федерации.

• 5 лет назад, в 2012 г., большая группа дубненцев - 125 человек, активных организаторов проведения в 2010 г. Всероссийской переписи населения, награждена медалями и почетными грамотами.

• в 2013 г. по инициативе Союза офицеров запаса г. Дубны на фасаде школы №4, где работал почетный гражданин города, Герой Советского Союза, полковник В.И. Кравченко, установлена мемориальная доска. • в 1958 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Иваньково переведен из Калининской области в Московскую и преобразован в город областного подчинения.• 15 лет назад, в 2002 г., Глава г. Дубны, вице-президент Союза развития наукоградов России В.Э. Прох выступил на заседании Научного совета «Совета безопасности России», посвященном его 10-летию, что способствовало реальному продвижению идей инновационного развития города в высших государственных органах Российской Федерации.• 5 лет назад, в 2012 г., большая группа дубненцев - 125 человек, активных организаторов проведения в 2010 г. Всероссийской переписи населения, награждена медалями и почетными грамотами.• в 2013 г. по инициативе Союза офицеров запаса г. Дубны на фасаде школы №4, где работал почетный гражданин города, Герой Советского Союза, полковник В.И. Кравченко, установлена мемориальная доска. 22-24 мая • 5 лет назад, в 2012 г., город посетила делегация из Словакии в составе мэра Нова-Дубницы г-на Марушинеца и депутата Парламента Словакии М. Косутовой, визит которой стал важным шагом в установлении побратимских связей между Дубной и Нова-Дубница. • 5 лет назад, в 2012 г., город посетила делегация из Словакии в составе мэра Нова-Дубницы г-на Марушинеца и депутата Парламента Словакии М. Косутовой, визит которой стал важным шагом в установлении побратимских связей между Дубной и Нова-Дубница. 24 мая «День славянской письменности и культуры» – национальный праздник стран-участниц ОИЯИ России и Болгарии • 55 лет назад, в 1962 г., состоялась встреча любителей музыки с известной композитором и певицей Л.А.Лядовой, позднее ставшей заслуженным деятелем культуры и народной артисткой РСФСР.

• 15 лет назад, в 2002 г., состоялось первое заседание Научно-технического совета города, ставшего консультативным органом по реализации Программы развития г. Дубны как наукограда. • 55 лет назад, в 1962 г., состоялась встреча любителей музыки с известной композитором и певицей Л.А.Лядовой, позднее ставшей заслуженным деятелем культуры и народной артисткой РСФСР.• 15 лет назад, в 2002 г., состоялось первое заседание Научно-технического совета города, ставшего консультативным органом по реализации Программы развития г. Дубны как наукограда. 24–25 мая

• в 1986 г., впервые в истории г. Дубны был проведен городской праздник «День города». • в 1986 г., впервые в истории г. Дубны был проведен городской праздник «День города». 25 мая

• в 1956 г. была образована Лаборатория теоретической физики ОИЯИ им. Н.Н. Боголюбова.

• 60 назад, в 1957 г., была образована Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ им. Г.Н. Флерова.

• 50 лет назад, в 1967 г., свой первый спектакль представила зрителям юношеская театральная студия ДК ОИЯИ (рук. С. Х.Кабанова).

• 45 лет назад, в 1972 г., на состоявшемся в ДК ОИЯИ вечере классической музыки выступило инструментальное трио в составе ныне известных в мире исполнителей Виктора Деревянко (фортепиано), Марка Дробинского (виолончель) и Валерии Вилькер (скрипка).

• 10 лет назад, в 2007 г., на территории ОИЯИ, у Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова, открыта Мемориальная аллея имени выдающегося французского ученого и организатора науки Жана Тейяка. • в 1956 г. была образована Лаборатория теоретической физики ОИЯИ им. Н.Н. Боголюбова.• 60 назад, в 1957 г., была образована Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ им. Г.Н. Флерова.• 50 лет назад, в 1967 г., свой первый спектакль представила зрителям юношеская театральная студия ДК ОИЯИ (рук. С. Х.Кабанова).• 45 лет назад, в 1972 г., на состоявшемся в ДК ОИЯИ вечере классической музыки выступило инструментальное трио в составе ныне известных в мире исполнителей Виктора Деревянко (фортепиано), Марка Дробинского (виолончель) и Валерии Вилькер (скрипка).• 10 лет назад, в 2007 г., на территории ОИЯИ, у Лаборатории ядерных реакций имени Г.Н. Флерова, открыта Мемориальная аллея имени выдающегося французского ученого и организатора науки Жана Тейяка. 26 мая «День независимости» – национальный праздник Грузии, страны-участницы ОИЯИ • в 1940 г. филиал авиационного завода №30 Наркомата авиационной промышленности СССР в пос. Иваньково преобразован в самостоятельное предприятие – завод №30.

• 70 лет назад, в 1947 г., для строительства дороги от г. Дмитрова до пос. Иваньково создан Отдельный дорожно-строительный район №5, положивший начало организации в г. Дубне Строительного управления №3 Управления строительства №20 Главспецстроя СССР, осуществлявшего строительство производственных и социальных объектов в левобережной части города в 1950–1980-е гг.

• 1970 г. началось строительство первой железнодорожной платформы станции «Дубна», просуществовавшей до 2002 г.

• в 1989 г. Исполком городского Совета народных депутатов принял решение о поддержке инициативы об установлении статуса городов-побратимов между Дубной (Московская область, СССР) и Ла Кроссом (штат Висконсин, США). • в 1940 г. филиал авиационного завода №30 Наркомата авиационной промышленности СССР в пос. Иваньково преобразован в самостоятельное предприятие – завод №30.• 70 лет назад, в 1947 г., для строительства дороги от г. Дмитрова до пос. Иваньково создан Отдельный дорожно-строительный район №5, положивший начало организации в г. Дубне Строительного управления №3 Управления строительства №20 Главспецстроя СССР, осуществлявшего строительство производственных и социальных объектов в левобережной части города в 1950–1980-е гг.• 1970 г. началось строительство первой железнодорожной платформы станции «Дубна», просуществовавшей до 2002 г.• в 1989 г. Исполком городского Совета народных депутатов принял решение о поддержке инициативы об установлении статуса городов-побратимов между Дубной (Московская область, СССР) и Ла Кроссом (штат Висконсин, США). 27 мая

• 120 лет со дня рождения Д. Кокрофта (1897 г.–1967), выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии, основателя и первого руководителя британской лаборатории по исследованиям атомной энергии (AERE) в г. Харвелле, посетившего ОИЯИ с визитом в 1958 г.

• в 1985 г. образована городская организация ветеранов войны и труда.

• в 1985 г. образована городская организация ветеранов войны в Афганистане (ныне – городское отделение общественного движения ветеранов «Боевое братство»).

• 10 лет назад, в 2007 г., в университете «Дубна» образована кафедра «Государственное и муниципальное управление». • 120 лет со дня рождения Д. Кокрофта (1897 г.–1967), выдающегося физика, лауреата Нобелевской премии, основателя и первого руководителя британской лаборатории по исследованиям атомной энергии (AERE) в г. Харвелле, посетившего ОИЯИ с визитом в 1958 г.• в 1985 г. образована городская организация ветеранов войны и труда.• в 1985 г. образована городская организация ветеранов войны в Афганистане (ныне – городское отделение общественного движения ветеранов «Боевое братство»).• 10 лет назад, в 2007 г., в университете «Дубна» образована кафедра «Государственное и муниципальное управление». 28 мая День Республики» – национальный праздник Азербайджана, страны-участницы ОИЯИ • 110 лет со дня рождения Ван Ганчана (1907-1998), выдающегося китайского физика и организатора науки, академика КНР, лауреата Государственных премий Китайской Народной Республики, вице-директора ОИЯИ (1958–1960 гг.), одного из соавторов открытия частицы «Анти-сигма-минус-гиперон».

• день рождения Л.С. Нефедьевой, известной ученой, кандидата физико-математических наук, научной сотрудницы ОИЯИ, лауреата премии Совета Министров СССР.

• в 1969 г. учреждена Премия Совета Министров СССР за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства и науки, которой награждены многие ученые и специалисты ОИЯИ, МКБ «Радуга», ДПКО «Радуга».

• 15 лет назад, в 2002 г., было образовано МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна». • 110 лет со дня рождения Ван Ганчана (1907-1998), выдающегося китайского физика и организатора науки, академика КНР, лауреата Государственных премий Китайской Народной Республики, вице-директора ОИЯИ (1958–1960 гг.), одного из соавторов открытия частицы «Анти-сигма-минус-гиперон».• день рождения Л.С. Нефедьевой, известной ученой, кандидата физико-математических наук, научной сотрудницы ОИЯИ, лауреата премии Совета Министров СССР.• в 1969 г. учреждена Премия Совета Министров СССР за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства и науки, которой награждены многие ученые и специалисты ОИЯИ, МКБ «Радуга», ДПКО «Радуга».• 15 лет назад, в 2002 г., было образовано МУП «Дирекция программы развития наукограда Дубна». 28-31 мая

• 45 лет назад, в 1972 г., отряд юнармейцев школы №2, участвуя в областном финале военно-спортивной игры «Зарница», занял 4 место в области, а команды юных связистов и разведчиков стали победителями соревнований.



• 45 лет назад, в 1972 г., отряд юнармейцев школы №2, участвуя в областном финале военно-спортивной игры «Зарница», занял 4 место в области, а команды юных связистов и разведчиков стали победителями соревнований. В Мой Мир Share