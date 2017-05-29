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• в 1991г., на заседании Комиссии по сотрудничеству ОИЯИ и ЦЕРН впервые были рассмотрены вопросы о возможности участия ОИЯИ в европейском мегапректе LHC.

• 5 лет назад, в 2012 г., Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) официально утвердил названия 114 и 116 элементов таблицы Менделеева, присвоив им соответственно наименования флеровий (Flerovium - Fl) и ливерморий" (Livermorium -Lv). • в 1991г., на заседании Комиссии по сотрудничеству ОИЯИ и ЦЕРН впервые были рассмотрены вопросы о возможности участия ОИЯИ в европейском мегапректе LHC.• 5 лет назад, в 2012 г., Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) официально утвердил названия 114 и 116 элементов таблицы Менделеева, присвоив им соответственно наименования флеровий (Flerovium - Fl) и ливерморий" (Livermorium -Lv). 30 мая–3 июня

• в 1975 г. по инициативе Детской хоровой студии «Дубна» в г. Дубне впервые был проведен ставший традиционным I Праздник песни пионеров и школьников, собравший свыше 4 тыс. детей из многих городов Советского Союза.

31 мая

• 115 лет (1902 г.) со дня образования города-побратима г. Дубны – г. Алушта (Республика Крым). • в 1975 г. по инициативе Детской хоровой студии «Дубна» в г. Дубне впервые был проведен ставший традиционным I Праздник песни пионеров и школьников, собравший свыше 4 тыс. детей из многих городов Советского Союза.31 мая• 115 лет (1902 г.) со дня образования города-побратима г. Дубны – г. Алушта (Республика Крым). 31 мая–3 июня

• 5 лет назад, в 2007 г., детский оперный театр Дубны (руководитель – О.Н. Ионова) успешно выступил на Первом Всероссийском открытом музыкальном фестивале «Музыка для всех». • 5 лет назад, в 2007 г., детский оперный театр Дубны (руководитель – О.Н. Ионова) успешно выступил на Первом Всероссийском открытом музыкальном фестивале «Музыка для всех». В мае:

85 лет назад, в 1932 г., были закончены геологические изыскания, на основании которых были разработаны три варианта строительства канала Москва-Волга: Старицкий, Шошинский, Дмитровский.

70 лет назад, в 1947 г., образовано муниципальное учреждение здравоохранения «Дубненская центральная городская больница».

60 лет назад, в 1957 г.:

- за активное участие в запуске синхрофазотрона группа молодых ученых ЛВЭ ОИЯИ – В.М. Лавров, Ю.В. Простимкин, А.И. Калинин, А.А. Кузнецов, Ю.С. Ходырев, Д.И. Шерстянов, награждена Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ;

- по инициативе горкома ВЛКСМ впервые был проведен городской конкурс на лучшего молодого каменщика, штукатура, маляра, плотника.

в 1960 г.:

- в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ осуществлен запуск кольцевого фазотрона – первой в СССР научно-исследовательской установки такого типа;

- решением Ученого совета ОИЯИ учреждены ежегодные премии за выдающиеся научные работы в области физики, за создание установок, существенно расширяющих возможности экспериментальных исследований.

55 лет назад, в 1962 г.:

– проведены комсомольские воскресники по подготовке загородных пионерских лагерей «Дружба» и «Волга» к летнему отдыху пионеров и школьников;

– в городе организованы отряды и дружины юных пожарных.

55лет назад, в мае-июле 1962 г., в строительных организациях города получил поддержку и распространение почин передовых комсомольско-молодежных бригад И.Мысловского, Д.Мысенко (СУ-4) и бригады каменщиков А.Цветкова (СМУ-2) «Каждый час, каждую минуту – строительству коммунизма!».

50 лет назад, в 1967 г., чемпионом Всесоюзного спортивного общества «Трудовые резервы» по классической борьбе стал воспитанник г. Дубны учащийся ГПТУ №49 Виктор Волхонин.

в 1964 г. с участием трудовых коллективов в институтской части города проведены массовые работы по благоустройству набережной р. Волги и по высадке деревьев в парке на ул. Парковой (ныне – ул. Векслера).

в 1965 г. по инициативе организации ДОСААФ и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ проведены два мотопробега по местам боевой славы, которые стали в СССР первыми такого рода патриотическими акциями молодежи.

в 1966 г., комсомольцы СМУ-2 (позднее СМУ-5) и военно-строительного полка выступили с инициативой о сборе средств на сооружение памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в районе братских могил на Большой Волге, которая была реализована в 1970 г.

в 1971 г., учеными ЛВЭ ОИЯИ заявлено об обнаружении нового физического явления: ядерный кумулятивный эффект.

в 1976 г.:

- в соответствии с программой реализации советского космического проекта «Спираль» начались летные испытания созданного на Дубненском машиностроительном заводе дозвукового аналога экспериментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС) – Изделия 105-11(МИГ-105-11);

- в ЛЯР ОИЯИ впервые в мировой практике ускорены ионы кальция-48;

в 1986 г.:

- первые группы специалистов г. Дубны, работники ОИЯИ, МСУ-96, МСЧ-9, ВВВСКУ, военно-строительного полка, Дубненской городской больницы, направлены на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

- в коллективах предприятий, организаций и учреждений города прошел сбор средств в фонд помощи пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

25 лет назад, в 1992 г.:

- Малый Совет городского Совета народных депутатов рассмотрел вопрос о целесообразности создания на базе ликвидируемого Волжского высшего военно-строительного командного училища Международного образовательного центра, и вопрос о строительстве в г.Дубне Международного делового центра;

- состоялся полёт первого серийного спортивно-пилотажного самолета Су-29, изготовленного на Дубненском машиностроительном заводе.

в 1995 г.:

- в Пловдивском университете (Болгария) вступил в строй ускоритель электронов – микротрон-25, созданный при активном участии ученых и инженеров ЛЯР ОИЯИ;

- начал работу Международный инновационно-технологический центр ОИЯИ.

в 1996 г., в г. Дубне впервые проведен финал, ставшего традиционным, городского конкурса «Лучший молодой учитель».

15 лет назад, в 2002 г.:

- в г. Дубне начала формироваться система управления муниципальным заказом;

- в детская балетная студия «Фантазия» стала победителем международного конкурса детского хореографического искусства «Триумф–2002» (г. Капсэрель, Франция) в номинации эстрадный танец.

5 лет назад, в 2012 г.:

- г.Дубну посетил и выступил с коцертом в Хоровой школе мальчиков и юношей хор мальчиков Boni Pueri из музыкальной школы чешского города Градец Кралове, который стал заметным событием в культурной жизни города. 85 лет назад, в 1932 г., были закончены геологические изыскания, на основании которых были разработаны три варианта строительства канала Москва-Волга: Старицкий, Шошинский, Дмитровский.70 лет назад, в 1947 г., образовано муниципальное учреждение здравоохранения «Дубненская центральная городская больница».60 лет назад, в 1957 г.:- за активное участие в запуске синхрофазотрона группа молодых ученых ЛВЭ ОИЯИ – В.М. Лавров, Ю.В. Простимкин, А.И. Калинин, А.А. Кузнецов, Ю.С. Ходырев, Д.И. Шерстянов, награждена Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ;- по инициативе горкома ВЛКСМ впервые был проведен городской конкурс на лучшего молодого каменщика, штукатура, маляра, плотника.в 1960 г.:- в Лаборатории высоких энергий ОИЯИ осуществлен запуск кольцевого фазотрона – первой в СССР научно-исследовательской установки такого типа;- решением Ученого совета ОИЯИ учреждены ежегодные премии за выдающиеся научные работы в области физики, за создание установок, существенно расширяющих возможности экспериментальных исследований.55 лет назад, в 1962 г.:– проведены комсомольские воскресники по подготовке загородных пионерских лагерей «Дружба» и «Волга» к летнему отдыху пионеров и школьников;– в городе организованы отряды и дружины юных пожарных.55лет назад, в мае-июле 1962 г., в строительных организациях города получил поддержку и распространение почин передовых комсомольско-молодежных бригад И.Мысловского, Д.Мысенко (СУ-4) и бригады каменщиков А.Цветкова (СМУ-2) «Каждый час, каждую минуту – строительству коммунизма!».50 лет назад, в 1967 г., чемпионом Всесоюзного спортивного общества «Трудовые резервы» по классической борьбе стал воспитанник г. Дубны учащийся ГПТУ №49 Виктор Волхонин.в 1964 г. с участием трудовых коллективов в институтской части города проведены массовые работы по благоустройству набережной р. Волги и по высадке деревьев в парке на ул. Парковой (ныне – ул. Векслера).в 1965 г. по инициативе организации ДОСААФ и комитета ВЛКСМ в ОИЯИ проведены два мотопробега по местам боевой славы, которые стали в СССР первыми такого рода патриотическими акциями молодежи.в 1966 г., комсомольцы СМУ-2 (позднее СМУ-5) и военно-строительного полка выступили с инициативой о сборе средств на сооружение памятника погибшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в районе братских могил на Большой Волге, которая была реализована в 1970 г.в 1971 г., учеными ЛВЭ ОИЯИ заявлено об обнаружении нового физического явления: ядерный кумулятивный эффект.в 1976 г.:- в соответствии с программой реализации советского космического проекта «Спираль» начались летные испытания созданного на Дубненском машиностроительном заводе дозвукового аналога экспериментального пилотируемого орбитального самолета (ЭПОС) – Изделия 105-11(МИГ-105-11);- в ЛЯР ОИЯИ впервые в мировой практике ускорены ионы кальция-48;в 1986 г.:- первые группы специалистов г. Дубны, работники ОИЯИ, МСУ-96, МСЧ-9, ВВВСКУ, военно-строительного полка, Дубненской городской больницы, направлены на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС;- в коллективах предприятий, организаций и учреждений города прошел сбор средств в фонд помощи пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.25 лет назад, в 1992 г.:- Малый Совет городского Совета народных депутатов рассмотрел вопрос о целесообразности создания на базе ликвидируемого Волжского высшего военно-строительного командного училища Международного образовательного центра, и вопрос о строительстве в г.Дубне Международного делового центра;- состоялся полёт первого серийного спортивно-пилотажного самолета Су-29, изготовленного на Дубненском машиностроительном заводе.в 1995 г.:- в Пловдивском университете (Болгария) вступил в строй ускоритель электронов – микротрон-25, созданный при активном участии ученых и инженеров ЛЯР ОИЯИ;- начал работу Международный инновационно-технологический центр ОИЯИ.в 1996 г., в г. Дубне впервые проведен финал, ставшего традиционным, городского конкурса «Лучший молодой учитель».15 лет назад, в 2002 г.:- в г. Дубне начала формироваться система управления муниципальным заказом;- в детская балетная студия «Фантазия» стала победителем международного конкурса детского хореографического искусства «Триумф–2002» (г. Капсэрель, Франция) в номинации эстрадный танец.5 лет назад, в 2012 г.:- г.Дубну посетил и выступил с коцертом в Хоровой школе мальчиков и юношей хор мальчиков Boni Pueri из музыкальной школы чешского города Градец Кралове, который стал заметным событием в культурной жизни города. 1 июня

• 95 лет со дня рождения М.Н. Гальперина (1922–1996), известного конструктора ракетной техники, бывшего начальника отделения МКБ «Радуга», лауреата Государственной и Ленинской премий СССР.

• 85 лет назад, в 1932 г., вышло Постановление СНК СССР №859, поставившее задачу немедленного сооружения водного канала Волга–Москва, и утвердившее дмитровский вариант строительства канала Москва–Волга, что предопределило создание в районе дер. Иваньково Кимрского района уникальных гидросооружений – шлюза №1, гидроэлектростанции и искусственного водохранилища – Московского моря.

• в 1954 г. открылся детский сад №13 «Светлячок» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №13 «Тополек»).

• 60 лет назад, в 1957 г., открылся пионерский лагерь «Дружба» (ныне – Оздоровительный центр санаторного типа «Сосновый бор»).

• в 1976 г., решением Комитета Полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ Республика Куба принята в состав этого международного научного центра социалистических стран.

• в 1983 г. образована 74-ая пожарная часть по охране г. Дубны Московской области.

• 20 лет назад, в 1997г., г. Дубну впервые посетила делегация из израильского города Гиват-Шмуэль, ставшего позднее побратимом наукограда.

• в 2011 г., Международный союз чистой и прикладной Физики (IUPAP) и Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) подтвердили открытие на циклотронном комплексе ЛЯР коллаборацией Дубна-Ливермор (США) химических элементов с номерами 114 и 116, что явилось первым в истории случаем, когда подтверждено открытие сразу двух сверхтяжелых элементов.

1 - 6 июня

• 5 лет назад, в 2012 г., учащаяся дубненской музыкальной школы А.Бокова заняла второе место на V Всероссийском конкурсе юных концертмейстеров. • 95 лет со дня рождения М.Н. Гальперина (1922–1996), известного конструктора ракетной техники, бывшего начальника отделения МКБ «Радуга», лауреата Государственной и Ленинской премий СССР.• 85 лет назад, в 1932 г., вышло Постановление СНК СССР №859, поставившее задачу немедленного сооружения водного канала Волга–Москва, и утвердившее дмитровский вариант строительства канала Москва–Волга, что предопределило создание в районе дер. Иваньково Кимрского района уникальных гидросооружений – шлюза №1, гидроэлектростанции и искусственного водохранилища – Московского моря.• в 1954 г. открылся детский сад №13 «Светлячок» (ныне – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение №13 «Тополек»).• 60 лет назад, в 1957 г., открылся пионерский лагерь «Дружба» (ныне – Оздоровительный центр санаторного типа «Сосновый бор»).• в 1976 г., решением Комитета Полномочных представителей правительств государств – членов ОИЯИ Республика Куба принята в состав этого международного научного центра социалистических стран.• в 1983 г. образована 74-ая пожарная часть по охране г. Дубны Московской области.• 20 лет назад, в 1997г., г. Дубну впервые посетила делегация из израильского города Гиват-Шмуэль, ставшего позднее побратимом наукограда.• в 2011 г., Международный союз чистой и прикладной Физики (IUPAP) и Международный союз чистой и прикладной химии (IUPAC) подтвердили открытие на циклотронном комплексе ЛЯР коллаборацией Дубна-Ливермор (США) химических элементов с номерами 114 и 116, что явилось первым в истории случаем, когда подтверждено открытие сразу двух сверхтяжелых элементов.1 - 6 июня• 5 лет назад, в 2012 г., учащаяся дубненской музыкальной школы А.Бокова заняла второе место на V Всероссийском конкурсе юных концертмейстеров. 2 июня «День провозглашения Республики» – национальный праздник Республики Италии, ассоциированного члена ОИЯИ • 85 лет со дня рождения Я. К. Голова́нова (1932-2003), известного советского и российского журналиста, писателя и популяризатора науки, заслуженного работника культуры РСФСР, часто бывавшего в Дубне и многие годы тесно сотрудничавшего с учеными ОИЯИ.

• 80 лет назад родился М.И. Клочьев, известного руководителя, директор дубненской Газораздаточной станции (1975–1992 гг.).

• день рождения Н.С. Ертыгановой, известного руководителя, директора дубненского торга (1982–1991 гг.), отличника советской торговли.

• в 1953 г. опытный завод №1 в пос. Иваньково переименован в завод №256 Министерства авиационной промышленности СССР (позднее – Дубненский машиностроительный завод).

• 55 лет назад, в 1962 г., с целью создания благоприятных условий для отдыха жителей города на организовано движение в выходные дни катеров на маршруте Дубна-Юркино-Дубна.

• в 1966 г., X сессия Ученого Совета ОИЯИ приняла решение о создании Лаборатории вычислительной техники и автоматизации. • 85 лет со дня рождения Я. К. Голова́нова (1932-2003), известного советского и российского журналиста, писателя и популяризатора науки, заслуженного работника культуры РСФСР, часто бывавшего в Дубне и многие годы тесно сотрудничавшего с учеными ОИЯИ.• 80 лет назад родился М.И. Клочьев, известного руководителя, директор дубненской Газораздаточной станции (1975–1992 гг.).• день рождения Н.С. Ертыгановой, известного руководителя, директора дубненского торга (1982–1991 гг.), отличника советской торговли.• в 1953 г. опытный завод №1 в пос. Иваньково переименован в завод №256 Министерства авиационной промышленности СССР (позднее – Дубненский машиностроительный завод).• 55 лет назад, в 1962 г., с целью создания благоприятных условий для отдыха жителей города на организовано движение в выходные дни катеров на маршруте Дубна-Юркино-Дубна.• в 1966 г., X сессия Ученого Совета ОИЯИ приняла решение о создании Лаборатории вычислительной техники и автоматизации. 3 июня

• в 1940 г. родились Юрий Леонидович и Валерий Леонидович (1940–2003) Нехаевские, известные спортсмены и видные организаторы спорта, почетные граждане г. Дубны, создатели дубненской воднолыжной школы, заслуженные тренеры СССР и РСФСР, заслуженные работники физической культуры РФ.

• в 1999 г. на пересечении улиц академиков Векслера и Флерова открыт памятник почетному гражданину города, Герою Социалистического труда, первому директору Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику АН СССР Георгию Николаевичу Флерову (скульптор – заслуженный художник Армении М. Сагателян). • в 1940 г. родились Юрий Леонидович и Валерий Леонидович (1940–2003) Нехаевские, известные спортсмены и видные организаторы спорта, почетные граждане г. Дубны, создатели дубненской воднолыжной школы, заслуженные тренеры СССР и РСФСР, заслуженные работники физической культуры РФ.• в 1999 г. на пересечении улиц академиков Векслера и Флерова открыт памятник почетному гражданину города, Герою Социалистического труда, первому директору Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ, академику АН СССР Георгию Николаевичу Флерову (скульптор – заслуженный художник Армении М. Сагателян). 4 июня

• в 1995 г. заложен Храм Смоленской иконы Божией Матери.

• 15 лет назад, в 2002 г., был отрыт памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического труда, Игорю Васильевичу Курчатову (скульптор – М. Сагателян), в начале улицы носящей его имя.

5 июня

• 110 лет со дня рождения И́. В. Петря́нова-Соколо́ва (1907 —1996), видного ученого, академика АН СССР и РАН, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и дважды лауреата Государственной премии СССР, лауреата международной премии ЮНЕСКО — премия Калинги, главного редактора журнала «Химия и жизнь», имевшего с Дубной тесные научные контакты и общественные связи в рамках сотрудничества журнала с сотрудниками ОИЯИ.

• 60 лет назад, в 1957 г., состоялся первый пуск ракетного комплекса «Сопка», оснащенного ракетами П-15 . созданными авиастроителями пос Иваньково.

• 25 лет назад, в 1992 г., учреждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники, которой отмечен труд ряда сотрудников ОИЯИ и ГосМКБ «Радуга» им. А.Я,Березняка.

5 – 8 июня

• 20 лет назад, в 1997 г., в г.Дубне проведен Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал».



• в 1995 г. заложен Храм Смоленской иконы Божией Матери.• 15 лет назад, в 2002 г., был отрыт памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического труда, Игорю Васильевичу Курчатову (скульптор – М. Сагателян), в начале улицы носящей его имя.5 июня• 110 лет со дня рождения И́. В. Петря́нова-Соколо́ва (1907 —1996), видного ученого, академика АН СССР и РАН, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и дважды лауреата Государственной премии СССР, лауреата международной премии ЮНЕСКО — премия Калинги, главного редактора журнала «Химия и жизнь», имевшего с Дубной тесные научные контакты и общественные связи в рамках сотрудничества журнала с сотрудниками ОИЯИ.• 60 лет назад, в 1957 г., состоялся первый пуск ракетного комплекса «Сопка», оснащенного ракетами П-15 . созданными авиастроителями пос Иваньково.• 25 лет назад, в 1992 г., учреждена Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники, которой отмечен труд ряда сотрудников ОИЯИ и ГосМКБ «Радуга» им. А.Я,Березняка.5 – 8 июня• 20 лет назад, в 1997 г., в г.Дубне проведен Всероссийский фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал». В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г

