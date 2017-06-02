Дети Дубны отмечают свой праздник с Первым каналом!

1 июня, в Международный день защиты детей в Дубне прошла благотворительная акция Первого канала телевидения «Стань Первым».

Акцию проводит «звездный десант» Первого канала и телеканалов «О!» и «Музыка Первого» (входящих в «Цифровое Телесемейство» Первого канала) – известные телеведущие, популярные артисты, илюбимые музыканты и прославленные спортсмены. Вместе они посетили детские учебные, воспитательные и спортивные учреждения, лечебные и реабилитационные центры, лично пообщались с педагогами, врачами, провели интересные мероприятия, вручили подарки.

Началось мероприятие на площади вокзала «Большая Волга», куда приземлился на вертолёте бессменный ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. Дети Дубны получили от телевизионного «волшебника» мороженое. Затем, от вокзальной площади в сторону Парка семейного отдыха, проследовали участники вело- и мотопробегов.