Новости День в день

С 235 года мученица Татиана причислена к лику святых. 25 января отмечается Татьянин день. Согласно преданию в III веке н.э. настоятельница христианского храма Татиана подверглась гонениям за христианскую веру. Когда ее заставили молиться языческому божеству, Татиана не отказалась от своей веры и молитва ее Иисусу Христу была столь сильна, что языческое божество упало с пьедестала и разбилось. После многочисленных пыток настоятельницу казнили.С 235 года мученица Татиана причислена к лику святых. 25 января отмечается Татьянин день. *** *** 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала «Указ об учреждении Московского университета». В этот день все студенты нашей страны отмечают свой праздник. Ранее праздник включал в себя молебен в университетской церкви и небольшие торжества. В 19 веке к официальным торжествам отнесли: обед в столовой, молебен в университетской церкви на Моховой, обращение ректора к студентам, вручение наград, прогулки по аудиториям и библиотекам. В 19 веке к официальным торжествам отнесли: обед в столовой, молебен в университетской церкви на Моховой, обращение ректора к студентам, вручение наград, прогулки по аудиториям и библиотекам. В неофициальной части праздника студенты веселились, гуляли, распевали песни.

Когда студенты отмечали праздник в одном из самых дорогих ресторанов Москвы – «Эрмитаже», работники этого заведения заранее убирали дорогую мебель и ковры и заменяли более простыми вещами. В неофициальной части праздника студенты веселились, гуляли, распевали песни.Когда студенты отмечали праздник в одном из самых дорогих ресторанов Москвы – «Эрмитаже», работники этого заведения заранее убирали дорогую мебель и ковры и заменяли более простыми вещами. Полиция относилась к шумным студентам с пониманием. Под утро полицейские писали на спинах перегулявших студентов адрес мелом, а извозчики развозили их по домам. В этот праздник стирались все различия: преподаватели гуляли со студентами, богатые веселились с бедными. Полиция относилась к шумным студентам с пониманием. Под утро полицейские писали на спинах перегулявших студентов адрес мелом, а извозчики развозили их по домам. В этот праздник стирались все различия: преподаватели гуляли со студентами, богатые веселились с бедными. Выпускник Университета А.П. Чехов сказал однажды, что в Татьянин день студенты «выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла…» Выпускник Университета А.П. Чехов сказал однажды, что в Татьянин день студенты «выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что она замерзла…» *** ***

Его подлинно трагический герой, бунтарь-одиночка, сознающий свою обреченность, но не допускающий мысли о капитуляции вызывал симпатию слушателей. Комические персонажи, социальные маски были абсолютно узнаваемы и близки публике. Эти слова о Владимире Семёновиче Высоцком, который родился 25 января. В каждой песне новый сюжет, новый герой, новая подача драматического материала. И все это не просто пел, а проживал на сцене актер. В любой записи, сделанной на примитивную аппаратуру, в самых забытых Богом уголках страны, не найдёшь и намека на халтуру или пренебрежения к своему зрителю. Все на нерве и с полной отдачей.Его подлинно трагический герой, бунтарь-одиночка, сознающий свою обреченность, но не допускающий мысли о капитуляции вызывал симпатию слушателей. Комические персонажи, социальные маски были абсолютно узнаваемы и близки публике. Эти слова о Владимире Семёновиче Высоцком, который родился 25 января. В Дубну Владимир Семёнович приезжать любил и делал это часто.

В 1980 году жизнь Владимира Высоцкого оборвалась. Он прожил всего 42 года и ушёл, оставив нам свои стихи, песни, роли в театре и кино. В Дубну Владимир Семёнович приезжать любил и делал это часто.В 1980 году жизнь Владимира Высоцкого оборвалась. Он прожил всего 42 года и ушёл, оставив нам свои стихи, песни, роли в театре и кино. В Дубне, где состоялось одно из первых публичных выступлений Высоцкого, накануне 70-летнего юбилея актёра открыт памятник нашему великому соотечественнику.



В Дубне, где состоялось одно из первых публичных выступлений Высоцкого, накануне 70-летнего юбилея актёра открыт памятник нашему великому соотечественнику. В Мой Мир Share