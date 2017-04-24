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(19 апреля по старому стилю)

Житие блаженной Матроны Московской

"ВСЕХ, КТО ОБРАЩАЕТСЯ КО МНЕ ЗА ПОМОЩЬЮ, Я БУДУ ВСТРЕЧАТЬ ПРИ ИХ СМЕРТИ, КАЖДОГО." СВ.БЛЖ.СТ.МАТРОНА День памяти:(19 апреля по старому стилю)Житие блаженной Матроны Московской"ВСЕХ, КТО ОБРАЩАЕТСЯ КО МНЕ ЗА ПОМОЩЬЮ, Я БУДУ ВСТРЕЧАТЬ ПРИ ИХ СМЕРТИ, КАЖДОГО." СВ.БЛЖ.СТ.МАТРОНА Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области в бедной семье Димитрия и Наталии Никоновых. От рождения Матрона была не просто слепой, у нее совсем не было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С ранних лет блаженной Матроне были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К избе Никоновых, к слепой девочке шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Блаженная Матрона родилась в 1885 году в селе Себино Тульской области в бедной семье Димитрия и Наталии Никоновых. От рождения Матрона была не просто слепой, у нее совсем не было глаз, но Господь даровал ей духовное зрение. С ранних лет блаженной Матроне были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К избе Никоновых, к слепой девочке шли люди, тянулись подводы, телеги с больными из окрестных сел и деревень, со всего уезда, из других уездов и даже губерний. Привозили лежачих больных, которых девочка поднимала на ноги. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее кормилицей. В 1925 году Матрона перебралась в Москву, прожила в ней до конца своих дней. Живя около трех десятилетий в Москве, она совершала то духовно - молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, и прочими колдовскими действиями, но имела истинно христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону, так ненавидели всевозможные колдуны, об этом свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она испрашивали у Господа чудесную помощь недугующим. Желая отблагодарить Матрону, они оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того чтобы стать обузой для семьи, стала ее кормилицей. В 1925 году Матрона перебралась в Москву, прожила в ней до конца своих дней. Живя около трех десятилетий в Москве, она совершала то духовно - молитвенное служение, которое многих отвратило от гибели и привело ко спасению. Помощь, которую подавала Матрона болящим, не только не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, так называемым народным целительством, и прочими колдовскими действиями, но имела истинно христианскую природу. Именно поэтому праведную Матрону, так ненавидели всевозможные колдуны, об этом свидетельствуют люди, близко знавшие ее в московский период жизни. Прежде всего Матрона молилась за людей. Будучи угодницей Божией, богато наделенная свыше духовными дарами, она испрашивали у Господа чудесную помощь недугующим. Когда началась война, блаженная просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Ее ближние вспоминали, что пальцы ее были в ранках. Матрона могла духовно присутствовать в различных местах, для ее духовного взора пространства не существовало. Она часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. В день Матронушка принимала до сорока человек. Когда началась война, блаженная просила всех приходящих к ней приносить ивовые ветки. Она их ломала на палочки одинаковой длины, очищала от коры и молилась. Ее ближние вспоминали, что пальцы ее были в ранках. Матрона могла духовно присутствовать в различных местах, для ее духовного взора пространства не существовало. Она часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. В день Матронушка принимала до сорока человек. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерениями. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Люди приходили со своими бедами, душевной и телесной болью. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерениями. Иные видели в матушке народную целительницу, которая в силах снять порчу или сглаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к Церкви, к ее спасительным Таинствам. Помощь ее людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Молитвы матушка читала всегда громко. Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам: "Что, Матронушка - Бог, что ли? Бог помогает!" Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. Так, одну посетительницу она спрашивает, верует ли она, что Господь силен ее исцелить. Другой, заболевшей падучей болезнью, велит не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Живущих в гражданском браке она благословляет обязательно венчаться в Церкви. Всем обязательно носить нательный крест. Молитвы матушка читала всегда громко. Она подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам: "Что, Матронушка - Бог, что ли? Бог помогает!" Исцеляя недужных, матушка требовала от них веры в Бога и исправления греховной жизни. Так, одну посетительницу она спрашивает, верует ли она, что Господь силен ее исцелить. Другой, заболевшей падучей болезнью, велит не пропускать ни одной воскресной службы, на каждой исповедоваться и причащаться Святых Христовых Таин. Живущих в гражданском браке она благословляет обязательно венчаться в Церкви. Всем обязательно носить нательный крест. Матронушка часто говорила "Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит". 2 мая 1952 года она почила. Матронушка часто говорила "Если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия, а если не кается, то гибнет и исчезает с лица земли. Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит". 2 мая 1952 года она почила. Перед своей кончиной блаженная Матрона сказала: "Все, все приходите ко мне рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам".



8 марта 1998 года, в Неделю Торжества Православия, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, на Даниловском кладбище г. Москвы были обретены честные останки блаженной Матроны. После заупокойной литии, совершенной в храме в честь сошествия Святого Духа, гроб с честными останками старицы Матроны был доставлен в Данилов монастырь и помещен в надвратном храме во имя преподобного Симеона Столпника. 30 апреля 1998 года было совершено перенесение честных останков в храм Святых отцов семи Вселенских Соборов, а 1 мая – в Свято-Покровский женский монастырь. С этого момента началось паломничество в обитель тысяч верующих людей, чтущих святую память праведной старицы Матроны – Матронушки, как ласково называли ее в народе. Сюда приходили и приходят сотни писем с просьбой помолиться блаженной, некоторые из них адресованы ей самой. Сестрами обители была заведена особая книга, куда тщательно заносились случаи чудесного заступления, оказанного верующим по молитвам блаженной Матроны. Его свидетельницами не раз становились насельницы Покровского монастыря, твердо верящие, что именно блаженная Матронушка помогает им в восстановлении обители. Перед своей кончиной блаженная Матрона сказала: "Все, все приходите ко мне рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам".8 марта 1998 года, в Неделю Торжества Православия, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия, на Даниловском кладбище г. Москвы были обретены честные останки блаженной Матроны. После заупокойной литии, совершенной в храме в честь сошествия Святого Духа, гроб с честными останками старицы Матроны был доставлен в Данилов монастырь и помещен в надвратном храме во имя преподобного Симеона Столпника. 30 апреля 1998 года было совершено перенесение честных останков в храм Святых отцов семи Вселенских Соборов, а 1 мая – в Свято-Покровский женский монастырь. С этого момента началось паломничество в обитель тысяч верующих людей, чтущих святую память праведной старицы Матроны – Матронушки, как ласково называли ее в народе. Сюда приходили и приходят сотни писем с просьбой помолиться блаженной, некоторые из них адресованы ей самой. Сестрами обители была заведена особая книга, куда тщательно заносились случаи чудесного заступления, оказанного верующим по молитвам блаженной Матроны. Его свидетельницами не раз становились насельницы Покровского монастыря, твердо верящие, что именно блаженная Матронушка помогает им в восстановлении обители. Отпевание и погребение блаженной Матроны были началом ее прославления в народе как угодницы Божией. "После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет: - предсказывала блаженная Матрона. - Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу". Еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. "Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого". День памяти блаженной Матроны 19 апреля (2 мая н. ст.).

источник: www.matrona.ru



Отпевание и погребение блаженной Матроны были началом ее прославления в народе как угодницы Божией. "После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие, а когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет: - предсказывала блаженная Матрона. - Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу, и я всем буду помогать и всех услышу". Еще матушка говорила, что все, кто доверит себя и жизнь свою ее ходатайству ко Господу, спасутся. "Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти, каждого". День памяти блаженной Матроны 19 апреля (2 мая н. ст.).источник: www.matrona.ru В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости С Годом экологии, Дубна!

