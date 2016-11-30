Религии Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Русской Православной Церковью 4 декабря (21 ноября ст. ст.). День этот считается великим двунадесятым непереходящим Богородническим праздником, который в песнопениях церковных называется "предвестием Божия благоволения к людям". С этого праздника начинают петь в церкви во время утрени "Христос рождается...". Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Русской Православной Церковью 4 декабря (21 ноября ст. ст.). День этот считается великим двунадесятым непереходящим Богородническим праздником, который в песнопениях церковных называется "предвестием Божия благоволения к людям". С этого праздника начинают петь в церкви во время утрени "Христос рождается...". Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее приготовились исполнить свой обет Богу. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей Дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песен, повели Ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли из храма священники во главе с первосвященником. Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее приготовились исполнить свой обет Богу. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей Дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песен, повели Ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли из храма священники во главе с первосвященником. Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм. И вот трехлетняя Мария без всякой посторонней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем по внушению Духа Святого он ввел Ее во Святое Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме первосвященника и то только один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария - избранная Богом, поэтому достойна входить в самое священное место. Ей предназначено стать Матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное. Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм. И вот трехлетняя Мария без всякой посторонней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем по внушению Духа Святого он ввел Ее во Святое Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме первосвященника и то только один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария - избранная Богом, поэтому достойна входить в самое священное место. Ей предназначено стать Матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное. Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там она вместе с другими девочками обучалась Закону Божию и рукоделию; много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост. Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там она вместе с другими девочками обучалась Закону Божию и рукоделию; много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост. При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого Она дала обет никогда не выходить замуж, т.е. навсегда остаться Девой. Дух Божий и Святые Ангелы охраняли Божественную Деву. При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого Она дала обет никогда не выходить замуж, т.е. навсегда остаться Девой. Дух Божий и Святые Ангелы охраняли Божественную Деву. Нужно помнить, что наше спасение, наше искупление воплотившимся Сыном Божиим стало возможно потому, что избранная послужить для этого Пречистая Богородица была введена своими родителями в храм Божий и получила воспитание при храме. Этот поступок родителей Марии церковь ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающее. Нужно помнить, что наше спасение, наше искупление воплотившимся Сыном Божиим стало возможно потому, что избранная послужить для этого Пречистая Богородица была введена своими родителями в храм Божий и получила воспитание при храме. Этот поступок родителей Марии церковь ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающее. Необходимо и нам войти в Святую Православную Церковь, ввести в храм Божий своих детей. Особенно важно приходить в храм на молитву по воскресеньям и праздничным дням. В Православной Церкви - наше спасение, духовное преображение.



Необходимо и нам войти в Святую Православную Церковь, ввести в храм Божий своих детей. Особенно важно приходить в храм на молитву по воскресеньям и праздничным дням. В Православной Церкви - наше спасение, духовное преображение. В Мой Мир Share