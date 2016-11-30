4 декабря
Введение во храм Пресвятой Девы Марии празднуется Святой Русской Православной Церковью 4 декабря (21 ноября ст. ст.). День этот считается великим двунадесятым непереходящим Богородническим праздником, который в песнопениях церковных называется "предвестием Божия благоволения к людям". С этого праздника начинают петь в церкви во время утрени "Христос рождается...".
Когда Деве Марии исполнилось три года, благочестивые родители Ее приготовились исполнить свой обет Богу. Они созвали родственников, пригласили сверстниц своей Дочери, одели Ее в лучшие одежды и, провожаемые народом с пением духовных песен, повели Ее в храм Иерусалимский для посвящения Богу. Ее подруги-сверстницы, как и Сама Мария, шли с зажженными свечами в руках. Навстречу им вышли из храма священники во главе с первосвященником.
Иоаким и Анна поставили Марию на первую ступень лестницы, ведущей в храм. Лестница же эта имела пятнадцать больших ступеней по числу псалмов, которые священники пели при входе в храм. И вот трехлетняя Мария без всякой посторонней помощи взошла по высоким ступеням. Там первосвященник встретил и благословил Ее, как это он всегда делал со всеми посвящаемыми Богу. А затем по внушению Духа Святого он ввел Ее во Святое Святых. Это было самое священное место в храме. Туда никто не имел права входить, кроме первосвященника и то только один раз в год. Дух Святой внушил первосвященнику, что Мария - избранная Богом, поэтому достойна входить в самое священное место. Ей предназначено стать Матерью Сына Божия, который откроет людям вход в Царство Небесное.
Иоаким и Анна, исполнив свой обет, возвратились домой, а Мария осталась жить при храме. Там она вместе с другими девочками обучалась Закону Божию и рукоделию; много молилась, читала Священное Писание и строго соблюдала пост.
При храме Божием Пресвятая Мария жила около одиннадцати лет и выросла глубоко благочестивой, во всем покорной Богу, необычайно скромной и трудолюбивой. Пресвятая Мария решила посвятить всю свою жизнь только одному Богу. Для этого Она дала обет никогда не выходить замуж, т.е. навсегда остаться Девой. Дух Божий и Святые Ангелы охраняли Божественную Деву.
Нужно помнить, что наше спасение, наше искупление воплотившимся Сыном Божиим стало возможно потому, что избранная послужить для этого Пречистая Богородица была введена своими родителями в храм Божий и получила воспитание при храме. Этот поступок родителей Марии церковь ставит в пример всем верующим, указывая, что истинные христиане должны воспитывать в своих детях любовь к Всевышнему с самого раннего возраста, как только ребенок начинает понимать окружающее.
Необходимо и нам войти в Святую Православную Церковь, ввести в храм Божий своих детей. Особенно важно приходить в храм на молитву по воскресеньям и праздничным дням. В Православной Церкви - наше спасение, духовное преображение.
30-11-2016