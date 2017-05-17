Религии Вознесение Господне 25 мая 2017 года



Название праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Этот праздник празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.



Число 40 - не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества. Название праздника отражает суть события - это Вознесение на Небо Господа нашего Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Этот праздник празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.Число 40 - не случайное. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества. Победив смерть, это страшное последствие греха и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего.







О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.



Дав ученикам последние наставления, Господь "вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…". Победив смерть, это страшное последствие греха и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым Господь открыл каждому человеку возможность по всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего.О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.Дав ученикам последние наставления, Господь "вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…". Праздник Вознесения - это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос. НЕБО - это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Все это раскрыл, все это дарит нам Христос.



Праздник Вознесения - это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и которое раскрыл и вернул нам Христос. НЕБО - это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. Все это раскрыл, все это дарит нам Христос. В Мой Мир Share