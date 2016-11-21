Религии Рождественский пост 28 ноября 2015 года - 6 января 2016 года Рождественский Пост начинается 28 (15 ст.ст.) ноября и кончается в ночь под Рождество 6 января (24 декабря ст.ст.). Длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.



Он называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября - дня памяти святого апостола Филиппа. Рождественский пост - зимний пост, он служит для всех православных освящением последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.



Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. Рождественский Пост начинается 28 (15 ст.ст.) ноября и кончается в ночь под Рождество 6 января (24 декабря ст.ст.). Длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе Четыредесятницей, так же, как и Великий пост.Он называется также Филипповым постом, потому что начинается после 27 ноября - дня памяти святого апостола Филиппа. Рождественский пост - зимний пост, он служит для всех православных освящением последней части года таинственным обновлением духовного единения с Богом и приготовлением к празднованию Рождества Христова.Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медиодаланский, Филастрий, блаженный Августин упоминают в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке о древности Рождественского поста писал Лев Великий. Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других - несколько больше. На соборе 1166 года бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней. Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других - несколько больше. На соборе 1166 года бывшем при константинопольском патриархе Луке и византийском императоре Мануиле всем христианам было положено хранить пост пред великим праздником Рождества Христова сорок дней. Рождественский пост - последний многодневный пост в году. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, - такие же, что и в Петров пост. Понятно, что во время поста не благословляется мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (21-го ноября/4-го декабря). А также по вторникам и четвергам в дни прославляемого святого; в понедельник, среду и пятницу - только в том случае, если полагается в этот день всенощное бдение, например - в престольный праздник. Если в какие дни нет особого праздника, то надо готовить пищу на растительном масле во вторник и четверг, и без него в понедельник, среду и пятницу, в храмовые праздники и в дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг. Разумеется, для детей, старых и больных людей, беременных и кормящих женщин правила поста ослабляются. Пост для человека, а не человек для поста. Правила воздержания, предписанные Церковью в Рождественский пост, - такие же, что и в Петров пост. Понятно, что во время поста не благословляется мясо, сливочное масло, молоко, яйца, сыр. Рыба во время Рождественского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (21-го ноября/4-го декабря). А также по вторникам и четвергам в дни прославляемого святого; в понедельник, среду и пятницу - только в том случае, если полагается в этот день всенощное бдение, например - в престольный праздник. Если в какие дни нет особого праздника, то надо готовить пищу на растительном масле во вторник и четверг, и без него в понедельник, среду и пятницу, в храмовые праздники и в дни великих святых, если они приходятся на вторник или четверг. Разумеется, для детей, старых и больных людей, беременных и кормящих женщин правила поста ослабляются. Пост для человека, а не человек для поста. От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, православным христианам, надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить строгость поста. От 20 декабря до 25 декабря (старого стиля) пост усиливается, и в эти дни даже в субботу и воскресенье рыба не благословляется. Между тем именно на эти дни приходится празднование гражданского Нового года, православным христианам, надо быть особенно собранными, чтобы весельем, винопитием и вкушением пищи не нарушить строгость поста. Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и вредным: если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий. Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и вредным: если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий. Умеренное употребление постной пищи и пития ослабляет в людях страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить телесную природу, а напротив - сделать ее легкою, крепкою и способною подчиняться движениям духа и бодро выполнять его требования. Умеренное употребление постной пищи и пития ослабляет в людях страстные движения плоти, возбуждаемые обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить телесную природу, а напротив - сделать ее легкою, крепкою и способною подчиняться движениям духа и бодро выполнять его требования. Пост - время самоанализа, возможность взглянуть на себя как бы из-за пределов собственного "я". Пост - это удивительный духовный опыт, дающий нам ощущение пути и цели. И основа покаяния - осознание греха как такового и искреннее желание избавиться от него, то есть стать лучше, чище, человечнее. Пост - время самоанализа, возможность взглянуть на себя как бы из-за пределов собственного "я". Пост - это удивительный духовный опыт, дающий нам ощущение пути и цели. И основа покаяния - осознание греха как такового и искреннее желание избавиться от него, то есть стать лучше, чище, человечнее. В Рождественский пост и одиннадцать дней последующих за ним святок не совершаются венчания.



В Рождественский пост и одиннадцать дней последующих за ним святок не совершаются венчания. В Мой Мир Share