Религии Сретение Господне 15 февраля (2 февраля по старому стилю)



Чему учит нас праздник Сретения Господня?

Прежде всего той истине, что Бог верен во всех словах и обещаниях Своих. Он обещал еще Адаму и Еве, падшим в раю прародителям нашим, что Он пошлет на землю Спасителя им и всему роду человеческому, что и исполнилось. (2 февраля по старому стилю)Чему учит нас праздник Сретения Господня?Прежде всего той истине, что Бог верен во всех словах и обещаниях Своих. Он обещал еще Адаму и Еве, падшим в раю прародителям нашим, что Он пошлет на землю Спасителя им и всему роду человеческому, что и исполнилось. Когда воплощенному Слову Божию пришло время явиться на земле, тогда Провидением Божиим уготованы были некоторые избранные из человеков - встретить Его чудесное, всеспасительное явление, и возвестить его миру. Когда воплощенному Слову Божию пришло время явиться на земле, тогда Провидением Божиим уготованы были некоторые избранные из человеков - встретить Его чудесное, всеспасительное явление, и возвестить его миру. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Это сретение Симеоном и празднует ежегодно св. Православная Церковь.



Во-вторых, праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам идет навстречу только к делающим правду или алчущим и жаждущим правды, - как старец Симеон, потому что он пришел на землю для того, «чтобы исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15) Божию и нас научить творить правду и избавить нас от всякой неправды, от всякого беззакония и даровать нам покаяние с плодами спасительными. Одним из них был исполненный Духа Святого старец Симеон, которому было обещано от Бога, что не умрет до тех пор, пока не увидит Христа Господня. Это сретение Симеоном и празднует ежегодно св. Православная Церковь.Во-вторых, праздник Сретения научает нас тому, что Господь Сам идет навстречу только к делающим правду или алчущим и жаждущим правды, - как старец Симеон, потому что он пришел на землю для того, «чтобы исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15) Божию и нас научить творить правду и избавить нас от всякой неправды, от всякого беззакония и даровать нам покаяние с плодами спасительными. Так и ныне Христос не может обитать в сердце и теле, повинном греху и страстям, и если хотим иметь в сердцах своих Христа, мы должны покаяться и возненавидеть грех, возлюбив правду и добродетель.



СТАРЕЦ СИМЕОН Так и ныне Христос не может обитать в сердце и теле, повинном греху и страстям, и если хотим иметь в сердцах своих Христа, мы должны покаяться и возненавидеть грех, возлюбив правду и добродетель.СТАРЕЦ СИМЕОН Старец Симеон, по свидетельству Священного Писания, был человек праведный и благочестивый, просвещенный Духом, он чаял утехи Израилевы по следующему откровению.

Когда Птоломей, царь Египетский, основатель славной Александрийской библиотеки, приказал Моисеевы и пророческие книги перевести с еврейского языка на греческий, тогда среди израильтян выбраны были семьдесят мудрых и как в том, так и в другом языке искусных мужей - «70 толковников», как обычно их называют. Среди них находился и праведный Симеон.

Занимаясь переводом книг Исаии, Симеон достиг пророчества: «Се Дева во чреве зачнет и родит Сына» (Ис. 7, 14), и усомнился, и, остановясь, рассуждал сам с собою: как девица может родить отроча? Потом взял нож и в своей рукописи хотел изгладить это пророчество... Вдруг Ангел Господень явился ему и, удержав руку, сказал: «Веруй тому, что написано; ты сам узришь событие величайшего таинства; ибо не увидишь смерти, пока не увидишь имеющего родиться от Пречистой Девы Христа Господня». С этого времени Симеон с пламенным желанием ожидал пришествия Христова: жил праведно и непорочно и, не выходя из храма, молился Богу. Старец Симеон, по свидетельству Священного Писания, был человек праведный и благочестивый, просвещенный Духом, он чаял утехи Израилевы по следующему откровению.Когда Птоломей, царь Египетский, основатель славной Александрийской библиотеки, приказал Моисеевы и пророческие книги перевести с еврейского языка на греческий, тогда среди израильтян выбраны были семьдесят мудрых и как в том, так и в другом языке искусных мужей - «70 толковников», как обычно их называют. Среди них находился и праведный Симеон.Занимаясь переводом книг Исаии, Симеон достиг пророчества: «Се Дева во чреве зачнет и родит Сына» (Ис. 7, 14), и усомнился, и, остановясь, рассуждал сам с собою: как девица может родить отроча? Потом взял нож и в своей рукописи хотел изгладить это пророчество... Вдруг Ангел Господень явился ему и, удержав руку, сказал: «Веруй тому, что написано; ты сам узришь событие величайшего таинства; ибо не увидишь смерти, пока не увидишь имеющего родиться от Пречистой Девы Христа Господня». С этого времени Симеон с пламенным желанием ожидал пришествия Христова: жил праведно и непорочно и, не выходя из храма, молился Богу. Когда же родившийся Спаситель после сорока дней Богоблагодатною Мариею принесен был в храм, тогда святой, познав свыше, что этот Младенец есть обетованный Мессия и что эта Матерь есть Святая Дева, на которой исполнилось пророчество Исаии, с благоговением и радостью принял в объятия свои Господа и воскликнул: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое» (Лк. 2, 29), и, возблагодарив Бога, давшего утешение Израилю, испустил дух свой, будучи глубоким старцем. Итак, Господь продолжил дни его, да достигнет лета, в которое родился Безлетный. Память его совершается Православной Церковью 3 (16) февраля.



Когда же родившийся Спаситель после сорока дней Богоблагодатною Мариею принесен был в храм, тогда святой, познав свыше, что этот Младенец есть обетованный Мессия и что эта Матерь есть Святая Дева, на которой исполнилось пророчество Исаии, с благоговением и радостью принял в объятия свои Господа и воскликнул: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видесте очи мои спасение Твое» (Лк. 2, 29), и, возблагодарив Бога, давшего утешение Израилю, испустил дух свой, будучи глубоким старцем. Итак, Господь продолжил дни его, да достигнет лета, в которое родился Безлетный. Память его совершается Православной Церковью 3 (16) февраля. В Мой Мир Share