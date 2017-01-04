Религии Рождество Христово день примирения, доброты, миролюбия 7 января (25 декабря по старому стилю)

Рождество - праздник тихий, домашний, спокойный.

Это праздник духовный. За столом собираются только члены семьи и самые близкие друзья. (25 декабря по старому стилю)Рождество - праздник тихий, домашний, спокойный.Это праздник духовный. За столом собираются только члены семьи и самые близкие друзья. Согласно ветхозаветным пророкам, Христос родился в городе Вифлееме в 5508 году от сотворения мира. Первыми о его рождении узнали пастухи. Приняв всем сердцем эту весть, они отправились поклониться младенцу. Восточные мудрецы - волхвы, также уверовавшие во Христа, предприняли трудный путь к месту его рождения. Но были и такие, как царь Ирод, пожелавший смерти ему. Когда он понял, что его замысел найти младенца не осуществился, приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых будет и Богомладенец, в котором видел претендента на царский престол. Так было погублено 14000 младенцев. Они считаются первыми мучениками за Христа. Согласно ветхозаветным пророкам, Христос родился в городе Вифлееме в 5508 году от сотворения мира. Первыми о его рождении узнали пастухи. Приняв всем сердцем эту весть, они отправились поклониться младенцу. Восточные мудрецы - волхвы, также уверовавшие во Христа, предприняли трудный путь к месту его рождения. Но были и такие, как царь Ирод, пожелавший смерти ему. Когда он понял, что его замысел найти младенца не осуществился, приказал убить в Вифлееме и его окрестностях всех мальчиков от двух лет и младше. Он рассчитывал, что среди убитых будет и Богомладенец, в котором видел претендента на царский престол. Так было погублено 14000 младенцев. Они считаются первыми мучениками за Христа. Рождество Христово является одним из самых красивых и торжественных христианских праздников. Во всем христианском мире, в том числе и на Руси, Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В этот день повсюду стоят украшенные елки, символизируя евангельское древо, горят свечи, подобно тем, которые горели в вифлеемском хлеву. Во многих странах в рождественские ночи дети выходят на улицы с пением песен-колядок. Канун рождества именуется «сочельником». Вечер 6 января назывался также «коляды». Сочельник — это заключительный день Рождественского поста. Церковный устав предписывает в этот день строгий пост с полным воздержанием от пищи "до первой звезды", символизирующей рождественскую звезду, возвестившую волхвам рождество Христа. Название «сочельник» от слова «сочиво», так именовалось ритуальное блюдо, обязательное в этот вечер. Оно приготовлялось из макового или миндального «молока» смешанного с медом, и каши из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы. Туда добавлялись целые или измельченные ядра грецких орехов, сладкого миндаля, растертого мака. Этим блюдом начиналась трапеза как в Рождественский, так и в Крещенский сочельник. Рождество Христово является одним из самых красивых и торжественных христианских праздников. Во всем христианском мире, в том числе и на Руси, Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. В этот день повсюду стоят украшенные елки, символизируя евангельское древо, горят свечи, подобно тем, которые горели в вифлеемском хлеву. Во многих странах в рождественские ночи дети выходят на улицы с пением песен-колядок. Канун рождества именуется «сочельником». Вечер 6 января назывался также «коляды». Сочельник — это заключительный день Рождественского поста. Церковный устав предписывает в этот день строгий пост с полным воздержанием от пищи "до первой звезды", символизирующей рождественскую звезду, возвестившую волхвам рождество Христа. Название «сочельник» от слова «сочиво», так именовалось ритуальное блюдо, обязательное в этот вечер. Оно приготовлялось из макового или миндального «молока» смешанного с медом, и каши из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы. Туда добавлялись целые или измельченные ядра грецких орехов, сладкого миндаля, растертого мака. Этим блюдом начиналась трапеза как в Рождественский, так и в Крещенский сочельник. Сочельник в христианском мире считается исключительно семейным ужином. В этот день в доме царят покой, любовь и согласие. В старину стол посыпали сеном, затем постилали скатерть, в центре стола ставилось блюдо с сочивом и другие блюда. Достаточно было и напитков, как прохладительных, так и крепких. В храмах в эти праздничные вечерние часы шло торжественное богослужение. Сочельник в христианском мире считается исключительно семейным ужином. В этот день в доме царят покой, любовь и согласие. В старину стол посыпали сеном, затем постилали скатерть, в центре стола ставилось блюдо с сочивом и другие блюда. Достаточно было и напитков, как прохладительных, так и крепких. В храмах в эти праздничные вечерние часы шло торжественное богослужение. В старые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками, поздравляли друг друга, загадывали желания. Ведь считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Но желания обязательно должны быть добрыми. В старые времена, когда часы били полночь, все обменивались подарками, поздравляли друг друга, загадывали желания. Ведь считалось, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Но желания обязательно должны быть добрыми. Следующий день после Рождества посвящается Матери Христа Спасителя Пречистой Деве Марии. От собрания верующих в храм для прославления и благодарения Ее, этот день называется Собором Пресвятой Богородицы. Следующий день после Рождества посвящается Матери Христа Спасителя Пречистой Деве Марии. От собрания верующих в храм для прославления и благодарения Ее, этот день называется Собором Пресвятой Богородицы. Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками (до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки — это не только радость и веселье. Наши благочестивые предки на святки творили дела милосердия, следуя заповеди Спасителя: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»



Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками (до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки — это не только радость и веселье. Наши благочестивые предки на святки творили дела милосердия, следуя заповеди Спасителя: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» В Мой Мир Share