Святки

C Рождественского сочельника () до Крещения (По церковному календарю крайние даты этого периода посвящены памяти о евангельских событиях рождения Христа и крещения его в Иордане. В народной традиции к этим датам примыкает и празднование Нового года, дата которого приходится на середину святочного периода. Отличительной особенностью СВЯТОК является повсеместно соблюдаемый запрет работать (особенно с наступлением темноты), что и определило народное толкование названия всего праздничного цикла — «святые вечера».

Особая насыщенность магическими обрядами, гаданиями, прогностическими приметами, обычаями и запретами, регламентирующими поведение людей, выделяет СВЯТКИ из всего календарного года, Это объясняется, во-первых, тем, что праздники приходились на момент зимнего солнцестояния и осмыслялись как пограничный период между старым и новым хозяйственным годом; а во-вторых, комплексом представлений о приходе в первый день СВЯТОК на землю с того света душ умерших и о разгуле нечистой силы с Рождества до Крещения.

Языческие святки сопровождались гаданиями, которые со временем превратились обряд, а кое-где и просто в игру. Цель гаданий - ), а такузнать о девичьей судьбе. Для гаданий было характерно место их проведения (обычно баняже снятие участницами с себя нательного креста, всех оберегов, распускание волос).

Незримое присутствие духов среди живых людей обеспечивало, по народным воззрениям, возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочисленные формы святочных гаданий.

Как священные гости и посланники с неба воспринимались и участники святочных колядных обходов. Колядующие ходили по домам в вечернее время и ночью специально для того, чтобы получить от хозяев обрядовую пищу и высказать им соответствующие благопожелания в форме колядных песен и приговоров. Известные у всех славян представления о том, что благосостояние семьи в текущем году находится в прямой зависимости от одаривания колядующих, определяли характер взаимоотношений между ними и хозяевами посещаемых домов.