Расписание Рождественских богослужений в храмах г. Дубны
6-7-8 января 2017 года
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
6 января (пятница) – Рождественский сочельник
Храм Рождества Иоанна Предтечи (Церковный проезд, д.1)
8.30 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
22.00 – Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия
7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
10.00 – Божественная Литургия (поет детский хор)
17.00 – Вечернее богослужение
8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
8.15 – Молебен
8.30 - Божественная Литургия
6 января (пятница) – Рождественский сочельник
Храм Всех святых в земле Русской просиявших (Приборостроителей, д. 1
8.30 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
17.00 – Великое повечерие, Утреня
22.00- Божественная Литургия
7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
8.30 – Божественная Литургия
17.00 – Вечернее богослужение
8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
8.15 – Молебен
8.30 - Божественная Литургия
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6 января (пятница) – Рождественский сочельник
Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д.2А)
9.00 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
22.00 – Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия
7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
9.30 – Божественная Литургия
17.00 – Вечернее богослужение
8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
9.00 – Молебен
9.30 – Божественная Литургия
6 января (пятница) – Рождественский сочельник
Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Макаренко, 42)
8.50 – Исповедь
9.00 - Царские часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Василия Великого
16.50 - Исповедь
17.00 – Всенощное бдение
7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В храме прп. Даниила Переяславского (на Большеволжском кладбище)
7.20 – Исповедь
7.30 – Божественная Литургия (ранняя)
8.40 – Исповедь
9.00 – Божественная Литургия (поздняя)
16.50 - Исповедь
17.00 – Вечернее богослужение
8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
В храме прп. Даниила Переяславского (на Большеволжском кладбище)
7.20 – Исповедь
7.30 – Божественная Литургия (ранняя)
8.40 – Исповедь
9.00 – Божественная Литургия (поздняя)
6 января (пятница) – Рождественский сочельник
7.00 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
21.30 – Великое повечерие, Утреня, ночная Божественная Литургия
7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
10.00 – Божественная Литургия
17.30 – Вечернее богослужение
8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
7.00 – Божественная Литургия (ранняя)
9.00 – Молебен с водосвятием
10.00 - Божественная Литургия (поздняя)
05-01-2017