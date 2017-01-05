Религии Расписание Рождественских богослужений в храмах г. Дубны 6-7-8 января 2017 года Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино 6 января (пятница) – Рождественский сочельник

8.30 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого

22.00 – Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия

7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

10.00 – Божественная Литургия (поет детский хор)

17.00 – Вечернее богослужение

8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова

8.15 – Молебен

8.30 - Божественная Литургия Храм Рождества Иоанна Предтечи (Церковный проезд, д.1) 6 января (пятница) – Рождественский сочельник

8.30 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого

17.00 – Великое повечерие, Утреня

22.00- Божественная Литургия

7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

8.30 – Божественная Литургия

17.00 – Вечернее богослужение

8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова

8.15 – Молебен

8.30 - Божественная Литургия Храм Всех святых в земле Русской просиявших (Приборостроителей, д. 1) 6 января (пятница) – Рождественский сочельник

9.00 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого

22.00 – Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия

7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

9.30 – Божественная Литургия

17.00 – Вечернее богослужение

8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова

9.00 – Молебен

9.30 – Божественная Литургия Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д.2А) 6 января (пятница) – Рождественский сочельник

8.50 – Исповедь

9.00 - Царские часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Василия Великого

16.50 - Исповедь

17.00 – Всенощное бдение

7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

В храме прп. Даниила Переяславского (на Большеволжском кладбище)

7.20 – Исповедь

7.30 – Божественная Литургия (ранняя)

8.40 – Исповедь

9.00 – Божественная Литургия (поздняя)

16.50 - Исповедь

17.00 – Вечернее богослужение

8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова

В храме прп. Даниила Переяславского (на Большеволжском кладбище)

7.20 – Исповедь

7.30 – Божественная Литургия (ранняя)

8.40 – Исповедь

9.00 – Божественная Литургия (поздняя) Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Макаренко, 42) 6 января (пятница) – Рождественский сочельник

7.00 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого

21.30 – Великое повечерие, Утреня, ночная Божественная Литургия

7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

10.00 – Божественная Литургия

17.30 – Вечернее богослужение

8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова

7.00 – Божественная Литургия (ранняя)

9.00 – Молебен с водосвятием

10.00 - Божественная Литургия (поздняя)

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