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Расписание Рождественских богослужений в храмах г. Дубны 
6-7-8 января 2017 года

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино

    6 января (пятница) – Рождественский сочельник
    8.30 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
    22.00 – Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия
    7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
    10.00 – Божественная Литургия (поет детский хор)
    17.00 – Вечернее богослужение
    8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
    8.15 – Молебен
    8.30 - Божественная Литургия
Храм Рождества Иоанна Предтечи (Церковный проезд, д.1)
    6 января (пятница) – Рождественский сочельник
    8.30 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
    17.00 – Великое повечерие, Утреня
    22.00- Божественная Литургия
    7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
    8.30 – Божественная Литургия
    17.00 – Вечернее богослужение
    8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
    8.15 – Молебен
    8.30 - Божественная Литургия
Храм Всех святых в земле Русской просиявших (Приборостроителей, д. 1)
    6 января (пятница) – Рождественский сочельник
    9.00 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
    22.00 – Великое повечерие, Утреня, Божественная Литургия
    7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
    9.30 – Божественная Литургия
    17.00 – Вечернее богослужение
    8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
    9.00 – Молебен
    9.30 – Божественная Литургия
Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д.2А)
    6 января (пятница) – Рождественский сочельник
    8.50 – Исповедь
    9.00 - Царские часы, Изобразительны, Вечерня, Литургия Василия Великого
    16.50 - Исповедь
    17.00 – Всенощное бдение
    7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
    В храме прп. Даниила Переяславского (на Большеволжском кладбище)
    7.20 – Исповедь
    7.30 – Божественная Литургия (ранняя)
    8.40 – Исповедь
    9.00 – Божественная Литургия (поздняя)
    16.50 - Исповедь
    17.00 – Вечернее богослужение
    8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
    В храме прп. Даниила Переяславского (на Большеволжском кладбище)
    7.20 – Исповедь
    7.30 – Божественная Литургия (ранняя)
    8.40 – Исповедь
    9.00 – Божественная Литургия (поздняя)
Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Макаренко, 42)
    6 января (пятница) – Рождественский сочельник
    7.00 – Царские часы, Вечерня, Литургия Василия Великого
    21.30 – Великое повечерие, Утреня, ночная Божественная Литургия
    7 января (суббота) – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
    10.00 – Божественная Литургия
    17.30 – Вечернее богослужение
    8 января (воскресенье) – Попразднство Рождества Христова
    7.00 – Божественная Литургия (ранняя)
    9.00 – Молебен с водосвятием
    10.00 - Божественная Литургия (поздняя)

05-01-2017
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