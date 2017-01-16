Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2017 года
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
18 января(среда)
8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды
17.00 - Вечернее богослужение
19 января (четверг)
8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды.
Храм Рождества Иоанна Предтечи (Церковный проезд, д.1)
18 января(среда)
08.30 - Часы навечерия. Богоявления. Изобразительны. Литургия.
По окончании Литургии Великое водоосвящение.
17.00 Повечерие. Утреня
24.00 Литургия.
19 января (четверг)
09.00 Литургия
13.00 Водосвятный молебен на озере в парке семейного отдыха
Храм Всех святых в земле Русской просиявших
(Приборостроителей, д. 1)
18 января (среда)
9.00 - Царские часы, Вечерня, Литургия с великим освящением воды
17.00 – Всенощное бдение
19 января (четверг)
9.30 - Литургия с великим освящением воды
Пантелеимоновский храм
(ул. Приборостроителей, д.2А)
18 января (среда)
8.50 – Исповедь
9.00 - Царские часы, изобразительны вечерня, Литургия и чин великого освящения воды
16.50 – Исповедь
17.00 – Всенощное бдение
19 января (четверг)
8.45 – Исповедь
9.00 – Литургия с чином великого освящения
Храм Смоленской иконы Божией Матери
(ул. Макаренко, 42)
18 января (среда)
7.00 - Царские часы, вечерня, Литургия свт. Василия Великого.
11.00 - Великое водоосвящение.
17.30 - Великое повечерие, утреня, 1-й час.
20.30 – 00.30 - Купание в храме блаж. Ксении Петербургской.
19 января (четверг)
8.00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого.
10.00 - Великое водоосвящение.
16-01-2017