Религии Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2017 года Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино

18 января(среда)

8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды

17.00 - Вечернее богослужение

19 января (четверг)

8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды. 18 января(среда)8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды17.00 - Вечернее богослужение19 января (четверг)8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды. Храм Рождества Иоанна Предтечи (Церковный проезд, д.1)

18 января(среда)

08.30 - Часы навечерия. Богоявления. Изобразительны. Литургия.

По окончании Литургии Великое водоосвящение.

17.00 Повечерие. Утреня

24.00 Литургия.

19 января (четверг)

09.00 Литургия

13.00 Водосвятный молебен на озере в парке семейного отдыха 18 января(среда)08.30 - Часы навечерия. Богоявления. Изобразительны. Литургия.По окончании Литургии Великое водоосвящение.17.00 Повечерие. Утреня24.00 Литургия.19 января (четверг)09.00 Литургия13.00 Водосвятный молебен на озере в парке семейного отдыха Храм Всех святых в земле Русской просиявших

(Приборостроителей, д. 1)

18 января (среда)

9.00 - Царские часы, Вечерня, Литургия с великим освящением воды

17.00 – Всенощное бдение

19 января (четверг)

9.30 - Литургия с великим освящением воды (Приборостроителей, д. 1)18 января (среда)9.00 - Царские часы, Вечерня, Литургия с великим освящением воды17.00 – Всенощное бдение19 января (четверг)9.30 - Литургия с великим освящением воды Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д.2А)

18 января (среда)

8.50 – Исповедь

9.00 - Царские часы, изобразительны вечерня, Литургия и чин великого освящения воды

16.50 – Исповедь

17.00 – Всенощное бдение

19 января (четверг)

8.45 – Исповедь

9.00 – Литургия с чином великого освящения (ул. Приборостроителей, д.2А)18 января (среда)8.50 – Исповедь9.00 - Царские часы, изобразительны вечерня, Литургия и чин великого освящения воды16.50 – Исповедь17.00 – Всенощное бдение19 января (четверг)8.45 – Исповедь9.00 – Литургия с чином великого освящения Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Макаренко, 42)

18 января (среда)

7.00 - Царские часы, вечерня, Литургия свт. Василия Великого.

11.00 - Великое водоосвящение.

17.30 - Великое повечерие, утреня, 1-й час.

20.30 – 00.30 - Купание в храме блаж. Ксении Петербургской.

19 января (четверг)

8.00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого.

10.00 - Великое водоосвящение.



(ул. Макаренко, 42)18 января (среда)7.00 - Царские часы, вечерня, Литургия свт. Василия Великого.11.00 - Великое водоосвящение.17.30 - Великое повечерие, утреня, 1-й час.20.30 – 00.30 - Купание в храме блаж. Ксении Петербургской.19 января (четверг)8.00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого.10.00 - Великое водоосвящение. В Мой Мир Share