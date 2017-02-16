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(даты для 2017 года)

Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. Масленица - праздник, сохранившийся у славян с языческих (дохристианских) времен.

В те времена этот праздник назывался иначе. Как и многие другие языческие народы, древние славяне отмечали праздник, связанный с проводами зимы и встречи весны. Он был связан с именем бога плодородия и скотоводства Велеса.



Этот праздник олицетворял пробуждение природы от зимнего сна, означал начало полевых работ. И по сей день живёт как проявление надежды на год урожайный, сытый, поэтому она была и остаётся обильной и очень сытной.



В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит».



После принятия христианства на Руси этот праздник остался и в XVI веке стал называться Масленицей. Этот праздник в большей степени считают народным, а не Христианской Церкви. Однако, надо отметить, что по Церковному уставу уже во время самой Масленицы, продолжающейся семь дней, не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов (в т.ч. масла) и яиц. Главное же угощение на Масленицу - блины. Мясо в последний раз перед Великим постом едят в последнее воскресенье перед Масленицей, которое называется мясное воскресенье. В этот день доедали мясо, которое оставалось после убоя домашнего скота перед Рождеством. Неслучайно поэтому период от Рождества до Масленицы называли ещё и мясоедом.



В последнее воскресенье перед началом Масленицы тесть ездил приглашать зятя «доедать барана». В этот же день все ходили в гости к родственникам, соседям и друзьям и звали к себе на Масленицу.



Масленица была и остается праздником весёлым, её ждут с большим нетерпением. Неслучайно её называют честная, широкая, весёлая, жирная, объедуха, сырная неделя.



Масленица продолжается семь дней, и каждый день этой праздничной недели имеет своё название и свой смысл. (даты для 2017 года)Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи. Масленица - праздник, сохранившийся у славян с языческих (дохристианских) времен.В те времена этот праздник назывался иначе. Как и многие другие языческие народы, древние славяне отмечали праздник, связанный с проводами зимы и встречи весны. Он был связан с именем бога плодородия и скотоводства Велеса.Этот праздник олицетворял пробуждение природы от зимнего сна, означал начало полевых работ. И по сей день живёт как проявление надежды на год урожайный, сытый, поэтому она была и остаётся обильной и очень сытной.В народе масленица всегда была веселой порой. Считалось, что тот, кто откажется ее праздновать, будет жить «в горькой беде и худо кончит».После принятия христианства на Руси этот праздник остался и в XVI веке стал называться Масленицей. Этот праздник в большей степени считают народным, а не Христианской Церкви. Однако, надо отметить, что по Церковному уставу уже во время самой Масленицы, продолжающейся семь дней, не разрешается употребление мяса, но разрешается употребление молочных продуктов (в т.ч. масла) и яиц. Главное же угощение на Масленицу - блины. Мясо в последний раз перед Великим постом едят в последнее воскресенье перед Масленицей, которое называется мясное воскресенье. В этот день доедали мясо, которое оставалось после убоя домашнего скота перед Рождеством. Неслучайно поэтому период от Рождества до Масленицы называли ещё и мясоедом.В последнее воскресенье перед началом Масленицы тесть ездил приглашать зятя «доедать барана». В этот же день все ходили в гости к родственникам, соседям и друзьям и звали к себе на Масленицу.Масленица была и остается праздником весёлым, её ждут с большим нетерпением. Неслучайно её называют честная, широкая, весёлая, жирная, объедуха, сырная неделя.Масленица продолжается семь дней, и каждый день этой праздничной недели имеет своё название и свой смысл. Сырная Седмица (Масленица)



20 - 26 февраля 2017 года



Масленица всегда начинается в понедельник. И этот день называется встреча.

ВСТРЕЧА (понедельник)

К этому дню - первому дню Масленицы - устраивались общие горы, качели, столы со сладкими яствами. Дети утром делали куклу из соломы - Масленицу - и наряжали её.

В этот день утром дети в деревнях собирались вместе и шли от дома к дому с песнями. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин отдавался нищим на помин усопших. Хозяйки угощали детей блинами. Это продолжалось до обеда, а после обеда все шли кататься со снежных гор и петь песни:

Масленица, Масленица!

Мы тобою хвалимся,

На горах катаемся,

Блинами объедаемся!

Первый день катания с гор был детским, взрослые присоединялись к катанию только в середине недели. Катание с гор было связано с приметой: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лён.



ЗАИГРЫШ (вторник)

Второй день Масленицы, как правило, считался днём для молодожёнов. Неделю - две назад в деревнях игрались свадьбы. Теперь эти молодые семьи приглашались кататься с горы. Все семейные пары, у которых недавно вся деревня была на свадьбе, должны были скатиться с горы. В этот же самый день было не только катание со снежных гор, но и продолжалось угощение блинами во всех домах. Звали родных и знакомых: «У нас-де горы готовы, и блины испечёны — просим жаловать». В этот день молодые люди высматривали себе невест, а девушки украдкой смотрели на суженых.



ЛАКОМКА (среда)

В среду тёщи приглашали своих зятьёв на блины. Даже есть выражение в русском языке «к тёще на блины». Молодые в этот день одевались так, как это было на свадьбе. В этот же день молодые неженатые парни и незамужние девушки катались с гор. Интересно, что над парнями, которым в этом году не повезло, и они не успели жениться, вся деревня подшучивала, придумывала разного рода «наказания», от которых молодые парни откупались угощениями - блинами и конфетами. Но самым главным событием этого дня был всё-таки визит зятя - « к тёще на блины».



РАЗГУЛЯЙ (четверг)

Этот день часто назывался широкий четверток, разгул, перелом. В этот день на праздник собиралось всё общество. Устраивались знаменитые кулачные бои, взятие снежных городков. С этим днём Масленицы связаны сюжеты картин, например, Сурикова и Кустодиева «Взятие снежного городка» и «Масленица». В этот день часто деревенские жители обряжались кто как хотел. Само же чучело Масленицы из соломы поднимали на гору.



ТЁЩИНЫ ВЕЧЁРКИ (пятница)

В этот день наступала очередь тёщ навещать зятя: для тёщи пеклись блины. Зять с вечера должен был сам лично пригласить тёщу. Тёща же, приглашённая зятем, присылала зятю всё, из чего и на чём пекут блины: кадушку для теста, сковороды, а тесть - мешок муки и масло. Эта встреча символизировала оказание чести семье жены.



ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ/ ПРОВОДЫ (суббота)

В этот день молодая невестка приглашала родных к себе. Как правило, в этот же день наряженную Масленицу - чучело из соломы - на носилках несли до конца деревни, и там, с песнями, «хоронили»: устраивался большой костёр и в нём сжигали Масленицу. Вокруг костра веселились: пели песни, плясали. Так прощались с Масленицей и серьёзно, и шутя, потому что эту весёлую неделю нужно было ждать целый год.



ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступает Великий Пост, поэтому, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощения и говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в чём виноват пред тобою». А в ответ слышали знакомое: «Бог простит». В этот день прощаются все обиды и оскорбления.

В прощёное воскресенье люди ходили на кладбище, оставляли на могилах блины.

А вот, что писал по этому поводу известный российский поэт и наш современник Андрей Дементьев:

Прощаю всех, кого простить нельзя.

Кто клеветой мостил мои дороги.

Господь учил: «Не будьте к ближним строги.

Вас всё равно всех примирит земля»...



С Масленицей связано несколько примет, например:

*На Масленицу гадали: берёт девушка один из первых блинов и выходит на улицу и угощает первого встречного и спрашивает его имя. Почему? Потому что так будут звать суженого;

*Прощёное воскресенье - последний день, когда разрешалось употреблять спиртное;

*Ритуально съедение блина - во славу Весны и плодородия земли. Блины ведут начало от жертвенного хлеба древних язычников, а круг считался знаком Солнца;

*На Масленице первый блин - за упокой - «для душ родительских».



20 - 26 февраля 2017 годаМасленица всегда начинается в понедельник. И этот день называется встреча.(понедельник)К этому дню - первому дню Масленицы - устраивались общие горы, качели, столы со сладкими яствами. Дети утром делали куклу из соломы - Масленицу - и наряжали её.В этот день утром дети в деревнях собирались вместе и шли от дома к дому с песнями. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин отдавался нищим на помин усопших. Хозяйки угощали детей блинами. Это продолжалось до обеда, а после обеда все шли кататься со снежных гор и петь песни:Масленица, Масленица!Мы тобою хвалимся,На горах катаемся,Блинами объедаемся!Первый день катания с гор был детским, взрослые присоединялись к катанию только в середине недели. Катание с гор было связано с приметой: у тех, кто дальше всех скатится с горы, вырастет самый хороший лён.(вторник)Второй день Масленицы, как правило, считался днём для молодожёнов. Неделю - две назад в деревнях игрались свадьбы. Теперь эти молодые семьи приглашались кататься с горы. Все семейные пары, у которых недавно вся деревня была на свадьбе, должны были скатиться с горы. В этот же самый день было не только катание со снежных гор, но и продолжалось угощение блинами во всех домах. Звали родных и знакомых: «У нас-де горы готовы, и блины испечёны — просим жаловать». В этот день молодые люди высматривали себе невест, а девушки украдкой смотрели на суженых.(среда)В среду тёщи приглашали своих зятьёв на блины. Даже есть выражение в русском языке «к тёще на блины». Молодые в этот день одевались так, как это было на свадьбе. В этот же день молодые неженатые парни и незамужние девушки катались с гор. Интересно, что над парнями, которым в этом году не повезло, и они не успели жениться, вся деревня подшучивала, придумывала разного рода «наказания», от которых молодые парни откупались угощениями - блинами и конфетами. Но самым главным событием этого дня был всё-таки визит зятя - « к тёще на блины».(четверг)Этот день часто назывался широкий четверток, разгул, перелом. В этот день на праздник собиралось всё общество. Устраивались знаменитые кулачные бои, взятие снежных городков. С этим днём Масленицы связаны сюжеты картин, например, Сурикова и Кустодиева «Взятие снежного городка» и «Масленица». В этот день часто деревенские жители обряжались кто как хотел. Само же чучело Масленицы из соломы поднимали на гору.(пятница)В этот день наступала очередь тёщ навещать зятя: для тёщи пеклись блины. Зять с вечера должен был сам лично пригласить тёщу. Тёща же, приглашённая зятем, присылала зятю всё, из чего и на чём пекут блины: кадушку для теста, сковороды, а тесть - мешок муки и масло. Эта встреча символизировала оказание чести семье жены.(суббота)В этот день молодая невестка приглашала родных к себе. Как правило, в этот же день наряженную Масленицу - чучело из соломы - на носилках несли до конца деревни, и там, с песнями, «хоронили»: устраивался большой костёр и в нём сжигали Масленицу. Вокруг костра веселились: пели песни, плясали. Так прощались с Масленицей и серьёзно, и шутя, потому что эту весёлую неделю нужно было ждать целый год.В воскресенье все вспоминали, что в понедельник наступает Великий Пост, поэтому, стремясь очиститься от всего греховного, люди просили друг у друга прощения и говорили друг другу: «Прости меня, пожалуйста, буде в чём виноват пред тобою». А в ответ слышали знакомое: «Бог простит». В этот день прощаются все обиды и оскорбления.В прощёное воскресенье люди ходили на кладбище, оставляли на могилах блины.А вот, что писал по этому поводу известный российский поэт и наш современник Андрей Дементьев:Прощаю всех, кого простить нельзя.Кто клеветой мостил мои дороги.Господь учил: «Не будьте к ближним строги.Вас всё равно всех примирит земля»...С Масленицей связано несколько примет, например:*На Масленицу гадали: берёт девушка один из первых блинов и выходит на улицу и угощает первого встречного и спрашивает его имя. Почему? Потому что так будут звать суженого;*Прощёное воскресенье - последний день, когда разрешалось употреблять спиртное;*Ритуально съедение блина - во славу Весны и плодородия земли. Блины ведут начало от жертвенного хлеба древних язычников, а круг считался знаком Солнца;*На Масленице первый блин - за упокой - «для душ родительских». В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Игры для детей и взрослых

