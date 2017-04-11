Религии Праздничные богослужения в храмах г. Дубны Храм Похвалы Богородицы (ул. Ратмино, д.49) (ул. Ратмино, д.49) 15 апреля (суббота) – Великая суббота

8.30 - Вечерня с чтением паримий. Божественная Литургия.

13.00-17.00 – Освящение пасхальной снеди.

17.00-19.00 – Уборка в храме.

22.00 – Последнее освящение пасхальной снеди. Чтение Деяний Апостольских.

23.20 – Полунощница. – Великая суббота8.30 - Вечерня с чтением паримий. Божественная Литургия.13.00-17.00 – Освящение пасхальной снеди.17.00-19.00 – Уборка в храме.22.00 – Последнее освящение пасхальной снеди. Чтение Деяний Апостольских.23.20 – Полунощница. 16 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.

00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.

10.00 – Божественная Литургия (детский хор). Автобус от маг.«Дикси» в 9.45.

16.30 - Встреча Благодатного огня. Пасхальная Вечерня. - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.10.00 – Божественная Литургия (детский хор). Автобус от маг.«Дикси» в 9.45.16.30 - Встреча Благодатного огня. Пасхальная Вечерня. Иоанно-Предтеченский храм (Церковный проезд, д.1) (Церковный проезд, д.1) 15 апреля (суббота) – Великая суббота – Великая суббота 8.30 – Литургия. Освящение куличей (примерно около 12.00)

С 12.30 до 18.00 – Освящение куличей (каждые полчаса).

23.0 – Чтение Апостола.

23.00 – Освящение куличей.

23.30 – Полуношница. 8.30 – Литургия. Освящение куличей (примерно около 12.00)С 12.30 до 18.00 – Освящение куличей (каждые полчаса).23.0 – Чтение Апостола.23.00 – Освящение куличей.23.30 – Полуношница. 16 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 00.00 – Крестный ход. Пасхальное богослужение.

9.00 – Божественная Литургия.

16.00 – Встреча Благодатного огня. Пасхальная вечерня. 00.00 – Крестный ход. Пасхальное богослужение.9.00 – Божественная Литургия.16.00 – Встреча Благодатного огня. Пасхальная вечерня. Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д. 2а) (ул. Приборостроителей, д. 2а) 15 апреля (суббота) – Великая суббота – Великая суббота 8.50 – Исповедь.

9.00 – Часы, Изобразительны, вечерня с Литургией, освящение куличей.

12.30-18.00, 21.00 – Освящение куличей.

21.10- Чтение Деяний Апостолов.

23.00 – Исповедь.

23.30 – Полунощница. 8.50 – Исповедь.9.00 – Часы, Изобразительны, вечерня с Литургией, освящение куличей.12.30-18.00, 21.00 – Освящение куличей.21.10- Чтение Деяний Апостолов.23.00 – Исповедь.23.30 – Полунощница. 16 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 00.0 Крестный ход, утреня, часы, Литургия. Освящение куличей.

8.50 – Исповедь (в храме прп.Даниила при входе на Большеволжское кладбище)

9.00 – Божественная Литургия (в храме прп.Даниила).

16.30 – Пасхальная вечерня. 00.0 Крестный ход, утреня, часы, Литургия. Освящение куличей.8.50 – Исповедь (в храме прп.Даниила при входе на Большеволжское кладбище)9.00 – Божественная Литургия (в храме прп.Даниила).16.30 – Пасхальная вечерня. Храм Всех святых в земле Российской просиявших (ул. Приборостроителей, д.1) (ул. Приборостроителей, д.1) 15 апреля(суббота) – Великая суббота – Великая суббота 9.00 - Часы, вечерня, Литургия. Освящение куличей.

22.00 – Исповедь.

23.30 – Полунощница. 9.00 - Часы, вечерня, Литургия. Освящение куличей.22.00 – Исповедь.23.30 – Полунощница. 16 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.

9.30 – Литургия.

17.00- Пасхальная вечерня, утреня. 00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.9.30 – Литургия.17.00- Пасхальная вечерня, утреня. Смоленский храм (ул. Макаренко, д.42) (ул. Макаренко, д.42) 15 апреля (суббота) – Великая суббота – Великая суббота 8.00 – Часы, вечерня, Литургия.

8.00-14.00 и с 22.00 до окончания ночной Литургии – освящение куличей.

21.00 - Чтение Деяний Святых Апостолов.

23.20 - Полунощница. 8.00 – Часы, вечерня, Литургия.8.00-14.00 и с 22.00 до окончания ночной Литургии – освящение куличей.21.00 - Чтение Деяний Святых Апостолов.23.20 - Полунощница. 16 апреля (воскресенье) - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. - Светлое Христово Воскресение. ПАСХА. 00.00 – Крестный ход, Пасхальная утреня и Литургия.

17.30 – Пасхальная вечерня. 00.00 – Крестный ход, Пасхальная утреня и Литургия.17.30 – Пасхальная вечерня. ВСТРЕЧА БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 16 апреля 2017 года в 16.00 в Иоанно-Предтеченском храме (Церковный проезд, 1).

После встречи ОГОНЬ будет развезен настоятелями храмов по всем дубненским православным приходам к началу пасхальных вечерних служб (смотрите расписание выше). в Иоанно-Предтеченском храме (Церковный проезд, 1).После встречи ОГОНЬ будет развезен настоятелями храмов по всем дубненским православным приходам к началу пасхальных вечерних служб (смотрите расписание выше). Подробное расписание всех богослужений во всех храмах благочиния на www.dubna-blago.ru



Подробное расписание всех богослужений во всех храмах благочиния на www.dubna-blago.ru В Мой Мир Share