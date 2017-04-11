Праздничные богослужения в храмах г. Дубны
Храм Похвалы Богородицы
(ул. Ратмино, д.49)
15 апреля (суббота)
– Великая суббота
8.30 - Вечерня с чтением паримий. Божественная Литургия.
13.00-17.00 – Освящение пасхальной снеди.
17.00-19.00 – Уборка в храме.
22.00 – Последнее освящение пасхальной снеди. Чтение Деяний Апостольских.
23.20 – Полунощница.
16 апреля (воскресенье)
- Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
10.00 – Божественная Литургия (детский хор). Автобус от маг.«Дикси» в 9.45.
16.30 - Встреча Благодатного огня. Пасхальная Вечерня.
Иоанно-Предтеченский храм
(Церковный проезд, д.1)
15 апреля (суббота)
– Великая суббота
8.30 – Литургия. Освящение куличей (примерно около 12.00)
С 12.30 до 18.00 – Освящение куличей (каждые полчаса).
23.0 – Чтение Апостола.
23.00 – Освящение куличей.
23.30 – Полуношница.
16 апреля (воскресенье)
- Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
00.00 – Крестный ход. Пасхальное богослужение.
9.00 – Божественная Литургия.
16.00 – Встреча Благодатного огня. Пасхальная вечерня.
Пантелеимоновский храм
(ул. Приборостроителей, д. 2а)
15 апреля (суббота)
– Великая суббота
8.50 – Исповедь.
9.00 – Часы, Изобразительны, вечерня с Литургией, освящение куличей.
12.30-18.00, 21.00 – Освящение куличей.
21.10- Чтение Деяний Апостолов.
23.00 – Исповедь.
23.30 – Полунощница.
16 апреля (воскресенье)
- Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
00.0 Крестный ход, утреня, часы, Литургия. Освящение куличей.
8.50 – Исповедь (в храме прп.Даниила при входе на Большеволжское кладбище)
9.00 – Божественная Литургия (в храме прп.Даниила).
16.30 – Пасхальная вечерня.
Храм Всех святых в земле Российской просиявших
(ул. Приборостроителей, д.1)
15 апреля(суббота)
– Великая суббота
9.00 - Часы, вечерня, Литургия. Освящение куличей.
22.00 – Исповедь.
23.30 – Полунощница.
16 апреля (воскресенье)
- Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
00.00 – Крестный ход. Пасхальная утреня. Литургия.
9.30 – Литургия.
17.00- Пасхальная вечерня, утреня.
Смоленский храм
(ул. Макаренко, д.42)
15 апреля (суббота)
– Великая суббота
8.00 – Часы, вечерня, Литургия.
8.00-14.00 и с 22.00 до окончания ночной Литургии – освящение куличей.
21.00 - Чтение Деяний Святых Апостолов.
23.20 - Полунощница.
16 апреля (воскресенье)
- Светлое Христово Воскресение. ПАСХА.
00.00 – Крестный ход, Пасхальная утреня и Литургия.
17.30 – Пасхальная вечерня.
ВСТРЕЧА БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ
16 апреля 2017 года в 16.00
в Иоанно-Предтеченском храме (Церковный проезд, 1).
После встречи ОГОНЬ будет развезен настоятелями храмов по всем дубненским православным приходам к началу пасхальных вечерних служб (смотрите расписание выше).
Подробное расписание всех богослужений во всех храмах благочиния на www.dubna-blago.ru
11-04-2017