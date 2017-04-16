Пасхальная радость Воскресения Христова

Пасхальное поздравление благочинного церквей Дубненско-Талдомского округа протоиерея Владислава Бобикова

Дорогие дубненцы, Христос Воскресе!

Христос Воскресе! – этим радостным приветствием встречают христиане друг друга, возвещая весть о Воскресении Христовом. Воскресение Христово дает нам надежду на жизнь вечную.

Желаю всем, чтобы эти надежды исполнились для каждого христианина. Что может быть дороже жизни? Ни богатство, ни благополучие, ни любые другие временные блага не могут сравниться с жизнью вечной.

Царствие Небесное, которое достигается через благие дела и любовь друг к другу, есть главная ценность каждого христианина.

Царствие Небесное даровал нам Христос через свои страдания и Светлое Воскресение.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!