Религии Поминовение усопших воинов 9 мая особое ежегодное поминовение воинов, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви от 4 декабря 1994 г. установлено совершать в День Победы –, за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Из обращения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне: «Ныне Русская Православная Церковь вместе со всем народом склоняет голову перед памятью воинов Великой Отечественной войны, не щадивших живота своего во имя Отчизны.

Из века в век во всех скорбях и бедах Церковь Русская была со своим народом, окормляя его любовью, воодушевляя на подвиг во имя Родины, вразумляя пастырским словом, назидая своим богатым духовным опытом. “О вождях и воинах, на поле брани за Отечество живот свой положивших” доныне ежедневно возносятся молитвы в тысячах храмов по всей России. “Во блаженном успении вечный покой” для тех, кто не пощадил жизни своей во имя любимой Родины, не устают молитвенно испрашивать тысячи священников за богослужением. Без прошлого у народа и государства нет будущего. Здоровая историческая память – залог жизнеспособности нации и крепости державы Российской. Забвение подвигов предков – тяжкий грех, грозящий нравственным одичанием и утратой совести. Так пусть же всем павшим в той страшной войне, доныне назидающим нас своим героическим примером самоотверженности и жертвенности на полях сражений, всегда – отныне и до века – провозглашается в наших сердцах, как в храмах Божиих, вечная память, вечная память, вечная память!..»

9 мая Православная Церковь совершает поминовение воинов, «за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны».

Панихиды по всем погибшим будут совершены сегодня в православных храмах.



Потери нашей страны в фронтовые 1941-1945 годы - самые значительные по сравнению с другими государствами, воевавшими с Третьим Рейхом. Вторая мировая война унесла жизни примерно 26,5 млн. россиян - воинов и гражданских лиц. Всем им сегодня духовенство пропоет "Вечную память", будет молиться об отпущении грехов и вечном упокоении. Из обращения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне:9 мая Православная Церковь совершает поминовение воинов, «за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны».Панихиды по всем погибшим будут совершены сегодня в православных храмах.Потери нашей страны в фронтовые 1941-1945 годы - самые значительные по сравнению с другими государствами, воевавшими с Третьим Рейхом. Вторая мировая война унесла жизни примерно 26,5 млн. россиян - воинов и гражданских лиц. Всем им сегодня духовенство пропоет "Вечную память", будет молиться об отпущении грехов и вечном упокоении.

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