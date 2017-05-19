24 мая 2017 года
– День славянской письменности и культуры:
10.00 – 11.30
- Божественная Литургия в храме Смоленской иконы Божьей Матери.
12.00 – 12.30
- Крестный ход – праздничное шествие от Смоленского храма к
ДК «Октябрь».
13.00
- Праздничный концерт «Народного» Академического хора МАУ «Дворец культуры «Октябрь» в ДК «Октябрь».
12.00 – 12.30
- Крестный ход – праздничное шествие от магазина «Орбита» до Храма Рождества Святого Пророка Иоанна Предтечи.
12.30
- Праздничный молебен святым Кириллу и Мефодию.
13.00
- Праздничный концерт в Храме Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.
12.00
- Праздничный хоровой концерт в МАУДОД «Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» (ул. Векслера, д.22).
13.00
- Праздничные хоровые концерты МАУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» (ул. Попова, д.10), МАУДО «Детская музыкальная школа» (ул. К. Маркса, д. 4а).
14.10
- Музыкальный спектакль детского музыкального театра «Чародеи» (ДК «Октябрь).
17.00
- «Аз – свет миру» концерт фольклорного ансамбля «Смородина» МАУ «Дворец культуры «Октябрь» (МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», ул. 9 Мая, д.3).
19-05-2017