Религии Программа празднования Дня славянской письменности и культуры 2017г. 24 мая 2017 года – День славянской письменности и культуры: – День славянской письменности и культуры: 10.00 – 11.30 - Божественная Литургия в храме Смоленской иконы Божьей Матери.

12.00 – 12.30 - Крестный ход – праздничное шествие от Смоленского храма к - Божественная Литургия в храме Смоленской иконы Божьей Матери.- Крестный ход – праздничное шествие от Смоленского храма к ДК «Октябрь». 13.00 - Праздничный концерт «Народного» Академического хора МАУ «Дворец культуры «Октябрь» в ДК «Октябрь».

12.00 – 12.30 - Крестный ход – праздничное шествие от магазина «Орбита» до Храма Рождества Святого Пророка Иоанна Предтечи.

12.30 - Праздничный молебен святым Кириллу и Мефодию.

13.00 - Праздничный концерт в Храме Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.

12.00 - Праздничный хоровой концерт в МАУДОД «Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» (ул. Векслера, д.22).

13.00 - Праздничные хоровые концерты МАУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» (ул. Попова, д.10), МАУДО «Детская музыкальная школа» (ул. К. Маркса, д. 4а).

14.10 - Музыкальный спектакль детского музыкального театра «Чародеи» (ДК «Октябрь).

17.00 - «Аз – свет миру» концерт фольклорного ансамбля «Смородина» МАУ «Дворец культуры «Октябрь» (МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», ул. 9 Мая, д.3). - Праздничный концерт «Народного» Академического хора МАУ «Дворец культуры «Октябрь» в ДК «Октябрь».- Крестный ход – праздничное шествие от магазина «Орбита» до Храма Рождества Святого Пророка Иоанна Предтечи.- Праздничный молебен святым Кириллу и Мефодию.- Праздничный концерт в Храме Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.- Праздничный хоровой концерт в МАУДОД «Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» (ул. Векслера, д.22).- Праздничные хоровые концерты МАУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» (ул. Попова, д.10), МАУДО «Детская музыкальная школа» (ул. К. Маркса, д. 4а).- Музыкальный спектакль детского музыкального театра «Чародеи» (ДК «Октябрь).- «Аз – свет миру» концерт фольклорного ансамбля «Смородина» МАУ «Дворец культуры «Октябрь» (МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», ул. 9 Мая, д.3).

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