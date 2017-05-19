Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Религии
Программа празднования Дня славянской письменности и культуры 2017г. 
24 мая 2017 года – День славянской письменности и культуры:

10.00 – 11.30 - Божественная Литургия в храме Смоленской иконы Божьей Матери.
12.00 – 12.30 - Крестный ход – праздничное шествие от Смоленского храма к

ДК «Октябрь».

13.00 - Праздничный концерт «Народного» Академического хора МАУ «Дворец культуры «Октябрь» в ДК «Октябрь».
12.00 – 12.30 - Крестный ход – праздничное шествие от магазина «Орбита» до Храма Рождества Святого Пророка Иоанна Предтечи.
12.30 - Праздничный молебен святым Кириллу и Мефодию.
13.00 - Праздничный концерт в Храме Рождества Святого пророка Иоанна Предтечи.
12.00 - Праздничный хоровой концерт в МАУДОД «Хоровая школа мальчиков и юношей «Дубна» (ул. Векслера, д.22).
13.00 - Праздничные хоровые концерты МАУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» (ул. Попова, д.10), МАУДО «Детская музыкальная школа» (ул. К. Маркса, д. 4а).
14.10 - Музыкальный спектакль детского музыкального театра «Чародеи» (ДК «Октябрь).
17.00 - «Аз – свет миру» концерт фольклорного ансамбля «Смородина» МАУ «Дворец культуры «Октябрь» (МАУК «Дубненская городская Библиотека семейного чтения», ул. 9 Мая, д.3).

19-05-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Мост через Волгу в Дубне 17.05.2017г





Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru