Религии День Святой Троицы (Пятидесятница) 4 июня 2017 года

Этот праздник православной церкви, принадлежит к двунадесятым. Празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье). Этот праздник православной церкви, принадлежит к двунадесятым. Празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье). После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-нашему - девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми и прочими верующими единодушно находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету часов, то есть, по-нашему - девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прошения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа» В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прошения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа» Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова. Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова. В день праздника Пятидесятницы

Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины... прииди и вселися в ны... Сегодня, сразу после Божественной литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении). Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они устроились быть участниками Царства Славы в стране живых... «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще един день живота его есть» (молитва коленопреклоненная после «Сподоби, Господи, в вечер сей»). Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины... прииди и вселися в ны... Сегодня, сразу после Божественной литургии, совершается вечерня в воспоминание сошествия на святых апостолов Духа Утешителя. Во время этого богослужения читаются коленопреклоненные молитвы, о ниспослании и нам Духа Святого, Духа премудрости, Духа разума и страха Божия (молитва коленопреклоненная после сугубой ектении). Святая Церковь молится о даровании благодати Духа Святого всем присутствующим, а также прежде усопшим отцам и братиям нашим и прочим сродникам по плоти, чтобы и они устроились быть участниками Царства Славы в стране живых... «зане ни един есть чист пред Богом от скверн, ниже аще един день живота его есть» (молитва коленопреклоненная после «Сподоби, Господи, в вечер сей»). Без благодати Духа Святого нет спасения, нет истинного христианства. Сам Господь Иисус Христос неоднократно говорил, что для Его последователей необходим этот Божий дар. Очень определенно сказал Он об этом в беседе с праведным Никодимом, пришедшим к Нему узнать, что нужно делать, чтобы спастись. «Истинно, истинно говорю тебе, - учил Никодима Господь, - если кто не родится свыше... от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3, 3. 5-6). Смысл слов Спасителя ясен: если не произошло духовного рождения, если не получены благодатные дары Духа Божия, невозможно наследовать Царство Божие. Без благодати Духа Святого нет спасения, нет истинного христианства. Сам Господь Иисус Христос неоднократно говорил, что для Его последователей необходим этот Божий дар. Очень определенно сказал Он об этом в беседе с праведным Никодимом, пришедшим к Нему узнать, что нужно делать, чтобы спастись. «Истинно, истинно говорю тебе, - учил Никодима Господь, - если кто не родится свыше... от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие: рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3, 3. 5-6). Смысл слов Спасителя ясен: если не произошло духовного рождения, если не получены благодатные дары Духа Божия, невозможно наследовать Царство Божие. Но как можно стяжать благодать Святого Духа? Нужно прежде всего иметь искреннее, сердечное желание, соединенное с твердой и непоколебимой верой. Нужно избегать всякой неправды, греховной скверны и творить добро. Средства к стяжанию благодати подаются в Церкви Божией, в святом храме, в церковных таинствах и молитве. Но как можно стяжать благодать Святого Духа? Нужно прежде всего иметь искреннее, сердечное желание, соединенное с твердой и непоколебимой верой. Нужно избегать всякой неправды, греховной скверны и творить добро. Средства к стяжанию благодати подаются в Церкви Божией, в святом храме, в церковных таинствах и молитве. Почему украшают храм на Троицу

Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами. Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками, цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. Обычай этот идет еще от Ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. В праздник Троицы вспоминают и явление Аврааму Троицы в Мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.



А еще цветущие ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей. В Мой Мир Share