Благовещение

В древности празднику Благовещения давали разные имена: Зачатие Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые появился праздник Благовещения, ничего неизвестно.Известно, что в 560 году император Иустиниан указал дату празднования Благовещения – 25 марта (7 апреля по новому стилю).

Между Благовещением и Рождеством Христовым девять месяцев, то есть срок вынашивания ребенка.Название праздника – Благовещение – передает главный смысл его: возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.Посмотрим на икону праздника: ангел сходит к Деве, чтобы ей возвестить «Благую весть». Архангел Гавриил принес Деве Марии самую большую новость – Сын Божий становится Сыном человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная свобода ответить Богу согласием и любовью.

Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. «Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится родить Мессию», - думала она.

Этот праздник – единственный из Богородичных, о котором говорится в Евангелии.

С Благовещением в народе связаны некоторые старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», т.е. всякая работа - грех.