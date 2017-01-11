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Праздник Крещения замыкает двенадцать святочных дней. В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди. В день Крещения повсеместно в храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде православного креста. 19 январяПраздник Крещения замыкает двенадцать святочных дней. В этот день Церковь празднует вхождение Иисуса Христа на путь служения людям, начало его проповеди. В день Крещения повсеместно в храмах, на реках, озерах, совершается водосвятие, обряд освящения воды в проруби, сделанной в виде православного креста. Крещение господне - Святое Богоявление

19 января Святая Церковь празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Это один из великих двунадесятых праздников, который празднуется, не менее торжественно, чем Рождество Христово. Можно сказать, что Рождество и Крещение, связанные между собой святками, составляют единое торжество – праздник Богоявления. Именно в единстве этих праздников нам являются все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий, а при Его крещении, из отверстых небес “Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен голос Бога Отца, “глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!” Крещение господне - Святое Богоявление19 января Святая Церковь празднует Крещение Господа нашего Иисуса Христа. Это один из великих двунадесятых праздников, который празднуется, не менее торжественно, чем Рождество Христово. Можно сказать, что Рождество и Крещение, связанные между собой святками, составляют единое торжество – праздник Богоявления. Именно в единстве этих праздников нам являются все три лица Пресвятой Троицы. В вифлеемском вертепе родился во плоти Сын Божий, а при Его крещении, из отверстых небес “Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь” (Лк. 3, 22) и был слышен голос Бога Отца, “глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!” Святитель Иоанн Златоуст пишет, что “не тот день, в который родился Спаситель, нужно назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Не через рождение Свое Он всем сделался известным, а через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который Он родился, а тот, в который крестился”. Святитель Иоанн Златоуст пишет, что “не тот день, в который родился Спаситель, нужно назвать явлением, но тот, когда Он крестился. Не через рождение Свое Он всем сделался известным, а через крещение, поэтому и Богоявлением называется не тот день, в который Он родился, а тот, в который крестился”. О событии же самого Крещения Господня можно рассказать следующее. Господь наш Иисус Христос, возвратившийся после смерти царя Ирода из Египта, рос в небольшом городе Назарете, находящемся в Галилее. С Пресвятой Своей Матерью Он пребывал в этом городе до Своего тридцатилетия, зарабатывая на пропитание Себе и Пречистой Деве ремеслом мнимого отца Своего, праведного Иосифа, который был плотником. Когда же исполнялся тридцатый год Его земной жизни, то есть время, до которого по закону иудейскому никому не позволялось учительствовать в синагогах и принимать сан священника, наступило время явления Его народу Израильскому. Но прежде того момента, по слову пророческому, должен был явиться Израилю Предтеча, на котором лежала задача приготовить народ Израиля к принятию Мессии, тот, о котором пророк Исаия предрек: “глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему”. Вдали от людей, во глубине суровой Иудейской пустыни был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, сроднику Пресвятой Девы, который еще во чреве матери своей, праведной Елисаветы, радостно взыграл, приветствуя своего Спасителя, о котором в мире еще никто не ведал, кроме Его Пречистой Матери, получившей благовествование от Архангела. Этот глагол Божий повелевал Иоанну выйти в мир с проповедью покаяния и крестить Израиль, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. О событии же самого Крещения Господня можно рассказать следующее. Господь наш Иисус Христос, возвратившийся после смерти царя Ирода из Египта, рос в небольшом городе Назарете, находящемся в Галилее. С Пресвятой Своей Матерью Он пребывал в этом городе до Своего тридцатилетия, зарабатывая на пропитание Себе и Пречистой Деве ремеслом мнимого отца Своего, праведного Иосифа, который был плотником. Когда же исполнялся тридцатый год Его земной жизни, то есть время, до которого по закону иудейскому никому не позволялось учительствовать в синагогах и принимать сан священника, наступило время явления Его народу Израильскому. Но прежде того момента, по слову пророческому, должен был явиться Израилю Предтеча, на котором лежала задача приготовить народ Израиля к принятию Мессии, тот, о котором пророк Исаия предрек: “глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему”. Вдали от людей, во глубине суровой Иудейской пустыни был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, сроднику Пресвятой Девы, который еще во чреве матери своей, праведной Елисаветы, радостно взыграл, приветствуя своего Спасителя, о котором в мире еще никто не ведал, кроме Его Пречистой Матери, получившей благовествование от Архангела. Этот глагол Божий повелевал Иоанну выйти в мир с проповедью покаяния и крестить Израиль, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали через него. Иоанн, внимая слову Божию, ходил по всей стране иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Послушать его проповедь выходила вся иудейская страна и жители Иерусалима, которые крестились у него в водах реки Иордан, исповедуя свои прегрешения. У иудеев, приходящих к Иоанну, возникал естественный вопрос: Не он ли, чаемый всеми Избавитель, Утешение Израилево? Креститель же в ответ говорил: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым” . И вот, в один из обычных дней, когда Иоанн с проповедью обращался к собравшимся у Иордана иудеям, он Духом Святым узнал среди людей Того, пред Кем тридцать лет назад взыграл во чреве матери своей. Иисус пришел из Галилеи на Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна наравне со всеми. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Святой, видев перед собой Сына Божия, не подвластного греху, сам требовал от Него крещения, как находящийся под грехом ослушания, перешедшим от Адама на весь род человеческий. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Он не имел нужды в этом крещении, как безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой Девы Марии и Сам, по божеству Своему, бывший источником всякой чистоты и святыни, но, так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к водам Иорданским, чтобы очистить их посредством крещения. Он пришел креститься для того, чтобы освятить Собой водное естество, чтобы и нам даровать купель святого крещения. Он пришел креститься еще и для того, чтобы Иоанн увидел исполнение глагола Божия, повелевшего ему выйти из пустыни: “На Кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым”. Иоанн, внимая слову Божию, ходил по всей стране иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Послушать его проповедь выходила вся иудейская страна и жители Иерусалима, которые крестились у него в водах реки Иордан, исповедуя свои прегрешения. У иудеев, приходящих к Иоанну, возникал естественный вопрос: Не он ли, чаемый всеми Избавитель, Утешение Израилево? Креститель же в ответ говорил: "Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его; я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым” . И вот, в один из обычных дней, когда Иоанн с проповедью обращался к собравшимся у Иордана иудеям, он Духом Святым узнал среди людей Того, пред Кем тридцать лет назад взыграл во чреве матери своей. Иисус пришел из Галилеи на Иордан, чтобы принять крещение от Иоанна наравне со всеми. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Святой, видев перед собой Сына Божия, не подвластного греху, сам требовал от Него крещения, как находящийся под грехом ослушания, перешедшим от Адама на весь род человеческий. Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Он не имел нужды в этом крещении, как безгрешный и непорочный, рожденный от Пречистой Девы Марии и Сам, по божеству Своему, бывший источником всякой чистоты и святыни, но, так как Он взял на Себя грехи всего мира, то и пришел к водам Иорданским, чтобы очистить их посредством крещения. Он пришел креститься для того, чтобы освятить Собой водное естество, чтобы и нам даровать купель святого крещения. Он пришел креститься еще и для того, чтобы Иоанн увидел исполнение глагола Божия, повелевшего ему выйти из пустыни: “На Кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым”. Святой Креститель подчинился слову Христову и Иордан принял в свои воды Того, повелением Которого начал свое течение. Как повествует Евангелие, после принятия крещения Господь тотчас вышел из воды. Об этом "тотчас” церковное предание повествует, что святой Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал его до тех пор, пока тот не исповедовал все свои грехи. Только после этого человеку дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший грехов, не мог удерживаться в воде, поэтому тотчас и вышел из реки. Когда же Он выходил из воды отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Подобно тому, как во дни Ноя голубица возвестила об умалении воды потопа, так и здесь подобие голубя указывало на окончание потопа греховного. Дух Святой явился людям в виде голубя потому, что эта птица символ любви, чистоты и кротости. Так и Дух Святой есть источник чистоты, пучина человеколюбия, учитель кротости и мира. Святой Креститель подчинился слову Христову и Иордан принял в свои воды Того, повелением Которого начал свое течение. Как повествует Евангелие, после принятия крещения Господь тотчас вышел из воды. Об этом "тотчас” церковное предание повествует, что святой Иоанн Креститель каждого крестившегося у него человека погружал до шеи и так держал его до тех пор, пока тот не исповедовал все свои грехи. Только после этого человеку дозволялось выйти из воды. Христос же, не имевший грехов, не мог удерживаться в воде, поэтому тотчас и вышел из реки. Когда же Он выходил из воды отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! Подобно тому, как во дни Ноя голубица возвестила об умалении воды потопа, так и здесь подобие голубя указывало на окончание потопа греховного. Дух Святой явился людям в виде голубя потому, что эта птица символ любви, чистоты и кротости. Так и Дух Святой есть источник чистоты, пучина человеколюбия, учитель кротости и мира. Согласно церковному преданию, проповедь Иоанна Предтечи, а также крещение им Спасителя происходили на месте древней переправы через Иордан, приблизительно в 5-ти километрах от впадения реки в Мертвое море. Уже во времена царя Давида здесь был устроен паром, а в 19-м столетии это место именовалось “Паломническим бродом”, из-за множества паломников стекавшися сюда для омовения в водах Иорданских. Именно этим путем, за 12 столетий до Рождества Спасителя, вступил древний Израиль, предводимый Иисусом Навином, в Землю обетованную. Здесь же, за тысячу лет до Боговоплощения, переправился за Иордан царь Давид, убегая от восставшего на него собственного сына Авессалома. В этом же месте переправлялись через реку пророки Илия и Елисей, а уже в христианскую эпоху этим же путем ушла в заиорданскую пустыню оплакивать свои грехи преподобная Мария Египетская. Сегодня о событиях святого Богоявления, совершившегося здесь, напоминает паломникам, расположившийся неподалеку, греческий монастырь святого Иоанна Предтечи. Святая Церковь еще с апостольских времен празднует день Святого Богоявления, заповедуя в своих постановлениях так: “да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил нам Божество”. В воспоминание Крещения, в котором Иисус Христос погружался в водах Иорданских, Православная Церковь издревле совершает в навечерие и в сам праздник великое освящение воды. Чинопоследование, по которому соверщаются водосвятия и благодать, подаваемая в эти дни воде, одни и те же, как в день навечерия - Крещенского сочельника, так и в самый праздник Богоявления. Праздничное освящение воды ведет свое начало от традиции Церкви Иерусалимской, где уже в первые века христианства совершался праздничный выход к реке Иордан для воспоминания крещения Спасителя совершением водоосвящения. Издревле и в Церкви Русской, подражая традиции Иерусалимской, совершается в дни навечерия и Богоявления торжественное водосвятие. Благочестивые прихожане стремятся в эти дни запастись святой водой на целый год, чтобы хватило до следующего Крещения, а, приходя домой, окропляют свои жилища святой водой, сообщая им, таким образом, благодать великого праздника.



Святая Церковь еще с апостольских времен празднует день Святого Богоявления, заповедуя в своих постановлениях так: “да будет у вас в великом уважении день, в который Господь явил нам Божество”. В воспоминание Крещения, в котором Иисус Христос погружался в водах Иорданских, Православная Церковь издревле совершает в навечерие и в сам праздник великое освящение воды. Чинопоследование, по которому соверщаются водосвятия и благодать, подаваемая в эти дни воде, одни и те же, как в день навечерия - Крещенского сочельника, так и в самый праздник Богоявления. Праздничное освящение воды ведет свое начало от традиции Церкви Иерусалимской, где уже в первые века христианства совершался праздничный выход к реке Иордан для воспоминания крещения Спасителя совершением водоосвящения. Издревле и в Церкви Русской, подражая традиции Иерусалимской, совершается в дни навечерия и Богоявления торжественное водосвятие. Благочестивые прихожане стремятся в эти дни запастись святой водой на целый год, чтобы хватило до следующего Крещения, а, приходя домой, окропляют свои жилища святой водой, сообщая им, таким образом, благодать великого праздника. В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Новый 2017 год

