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Прием Главы города 
Во вторник 14 февраля 2017 года с 17.00 часов в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35) будет вести очередной приём руководителей организаций и предпринимателей города Глава города Дубны Вячеслав Борисович Мухин.

Записаться на приём можно по телефонам Управления инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий Администрации города Дубны 218-05-05 (доб. 249, 363, 298), моб. +7 905 581 9000 или по электронной почте uii@godubna.ru

При записи на приём обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель. При записи каждый заявитель информируется о конкретном времени его приёма, при этом на приём одного посетителя отводится до 20 минут.

10-02-2017
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