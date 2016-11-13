Продолжается работа по расселению жилых домов

В Дубне продолжается работа по расселению многоквартирных жилых домов, которые не отвечают современным требованиям к проживанию. Обеспечение жителей новым комфортным жильем является одной из главных задач Администрации города.

В 2017 году в левобережье компания «Бетиз и К» продолжит строительство многоквартирных домов по улице Тверской взамен старых бараков, которые не отвечали требованиям к проживанию. Речь идет о домах по ул. Тверская 28,30,32,34. При этом 30, 32,34 дома уже снесены, а работы по сносу 28-ого проходят сейчас. Вместо двухэтажек здесь появятся две девятиэтажки (ул. Тверская 34/1, ул. Тверская 30/32), один шестнадцатиэтажный дом (ул. Тверская, 34) и по ул. Тверская, 28 будет построен 12-14-этажный дом. Разрешение на строительство этих домов получено в Министерстве строительного комплекса МО. Строительство должно завершиться в 2023 году.

В правобережье планируется расселение четырех домов по ул. Железнодорожная 21,23,25 и ул. Вокзальная, 34. В настоящее время определяется способ расселения указанных домов. Решение должны принять в Министерстве строительного комплекса МО. На данный момент в Министерство направлено на рассмотрение 2 варианта:

1)в ходе реализации договора о развитии ул. Железнодорожная-Вокзальная (то есть жителям этих домов предоставят жилье в домах, построенных на месте снесенных);

2)в ходе реализации договора о развитии застроенной территории микрорайона № 5 в качестве дополнительного социального обременения застройщику (то есть жителям этих домов предоставят жилье в домах, которые застройщик уже построил в данном микрорайоне).

Сотрудники Администрации города направили необходимую документацию в Министерство для рассмотрения этих вопросов на Градостроительном совете Московской области.