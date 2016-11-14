Автобусы Дубна-Москва Дубна-Дмитров

Пока не налажено железнодорожное сообщение до Дмитрова, «Рата-Экспресс» по мере необходимости пускает дополнительные автобусы до Москвы. Сегодня утром в 4:00, 6:00, 6:30 вместо одного были поданы 2 автобуса. Руководство «Рата-Экспресс» продолжает контролировать ситуацию и по мере покупки билетов через электронную систему http://tibser.ru/ решает вопрос о введении дополнительных рейсах.

Также в Администрацию города сообщили, что ЦППК (ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания (ППК)) организует автобусное сообщение от Дмитрова до Дубны (с заездом в Вербилки) в соответствии с железнодорожным расписанием. При этом билет на электричку считается билетом на автобус. Также эти автобусы следуют из Дубны до Дмитрова, где дубненцы пересаживаются на электричку.