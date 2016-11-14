Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Автобусы Дубна-Москва Дубна-Дмитров 
Пока не налажено железнодорожное сообщение до Дмитрова, «Рата-Экспресс» по мере необходимости пускает дополнительные автобусы до Москвы. Сегодня утром в 4:00, 6:00, 6:30 вместо одного были поданы 2 автобуса. Руководство «Рата-Экспресс» продолжает контролировать ситуацию и по мере покупки билетов через электронную систему http://tibser.ru/ решает вопрос о введении дополнительных рейсах.

Также в Администрацию города сообщили, что ЦППК (ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания (ППК)) организует автобусное сообщение от Дмитрова до Дубны (с заездом в Вербилки) в соответствии с железнодорожным расписанием. При этом билет на электричку считается билетом на автобус. Также эти автобусы следуют из Дубны до Дмитрова, где дубненцы пересаживаются на электричку.

14-11-2016
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Улица Энтузиастов




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru