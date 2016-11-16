Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 17 ноября 2016 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

(председатель – Насонов Павел Анатольевич)1. О присвоении звания «За заслуги перед Дубной»Докладчик: Руденко Александр Иванович2. О ликвидации муниципального автономного учреждения «Социальный сервис и бытовые услуги»Докладчик: Гусева Варвара Юрьевна

(председатель – Халяпина Нина Петровна)1. О представлении информации в проект бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по вопросам образования, воспитания и спортаДокладчик: Мадфес Николай Юрьевич, Виноградова Татьяна Константиновна, Смирнова Надежда Анатольевна, Минаев Геннадий Анатольевич

(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)1. О проекте бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по МП «Муниципальное управление», МП «Муниципальные финансы», непрограммные расходы бюджета, МП «Информация о деятельности местного самоуправления»Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна, Царенкова Алла Ивановна, Хачатуров Андрей Эдуардович