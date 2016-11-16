Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 17 ноября 2016 года
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117
14.00 – заседание комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами
(председатель – Насонов Павел Анатольевич)
1. О присвоении звания «За заслуги перед Дубной»
Докладчик: Руденко Александр Иванович
2. О ликвидации муниципального автономного учреждения «Социальный сервис и бытовые услуги»
Докладчик: Гусева Варвара Юрьевна
15.00 – заседание комиссии по образованию и культуре, спорту и делам молодежи
(председатель – Халяпина Нина Петровна)
1. О представлении информации в проект бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по вопросам образования, воспитания и спорта
Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич, Виноградова Татьяна Константиновна, Смирнова Надежда Анатольевна, Минаев Геннадий Анатольевич
17.00 – заседание комиссии по бюджету, финансам и налогам
(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О проекте бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по МП «Муниципальное управление», МП «Муниципальные финансы», непрограммные расходы бюджета, МП «Информация о деятельности местного самоуправления»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна, Царенкова Алла Ивановна, Хачатуров Андрей Эдуардович
16-11-2016