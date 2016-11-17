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Администрация города ответила 
В ответ на критику по поводу внешнего облика Площади Мира, сообщаем, что остановочный павильон на Площади Мира в настоящее время не соответствует требованиям и нормам, которые предъявляются к остановкам, установленным в черте города (требования включают: остановочную площадку, посадочную площадку, заездной карман, тротуары и пешеходные дорожки, пешеходный переход, скамью, боковую разделительную полосу, дорожные знаки, дорожную разметку).

Поэтому после многочисленных требований Госавтоинспекции, а также жалоб жителей в октябре-ноябре были проведены работы по подготовке к переносу остановки. Проект согласован с Территориальным управлением архитектуры и градостроительства в Дубне и Госавтоинспекцией и соответствует ГОСТу Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования». Тем не менее, в данный момент требуется проработать техническое решение об изменении формы и размера металлических конструкций, установленных на Площади Мира.

Также отметим, что работы по переносу остановки не закончены. Остановочный павильон перенесут только после того, как будет нанесена дорожная разметка. В связи с погодными условиями сейчас провести эти работы не представляется возможным.

Пресс-служба Администрации города

17-11-2016
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