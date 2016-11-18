Города Краеведческие чтения 16 и 17 декабря в Дубне состоятся городские Краеведческие чтения. Организаторы: Музей археологии и краеведения г.Дубны, Музей истории науки и техники ОИЯИ, Совет музеев г. Дубны, Московский областной общественный фонд «Наследие». Место проведения: актовый зал Дома ветеранов (ул. Флерова, д.8). Вход свободный, приглашаются все жители города, интересующиеся историей Дубны. Вход свободный, приглашаются все жители города, интересующиеся историей Дубны. Предварительная программа (возможны некоторые уточнения по ходу работы): 16 декабря

14.30 – начало регистрации участников чтений в холле актового зала.

15.00 – первое заседание. Ведущий: Л.В. Пантелеева.

Доклады: не более 10 минут. 17.30 – Дискуссионный клуб.

17 декабря

11.00 – второе заседание. Ведущий: Л.В. Пантелеева.

14.00 – окончание чтений. Подведение итогов.

Доклады: не более 10 минут. Зал оборудован компьютерным проектором для демонстрации презентаций. Предварительная программа (возможны некоторые уточнения по ходу работы):Зал оборудован компьютерным проектором для демонстрации презентаций. Желающие выступить с докладом или сообщением могут до 5 декабря прислать заявку с указанием темы выступления на электронный адрес e museum-dubna@mail.ru e либо передать заявку по телефону 2-25-56 секретарю оргкомитета мероприятия Пантелеевой Ларисе Владимировне.



Желающие выступить с докладом или сообщением могут до 5 декабря прислать заявку с указанием темы выступления на электронный адрес e museum-dubna@mail.ru e либо передать заявку по телефону 2-25-56 секретарю оргкомитета мероприятия Пантелеевой Ларисе Владимировне. В Мой Мир Share