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Краеведческие чтения  
16 и 17 декабря в Дубне состоятся городские Краеведческие чтения. Организаторы: Музей археологии и краеведения г.Дубны, Музей истории науки и техники ОИЯИ, Совет музеев г. Дубны, Московский областной общественный фонд «Наследие». Место проведения: актовый зал Дома ветеранов (ул. Флерова, д.8).

Вход свободный, приглашаются все жители города, интересующиеся историей Дубны.

Предварительная программа (возможны некоторые уточнения по ходу работы):

    16 декабря
    14.30 – начало регистрации участников чтений в холле актового зала.
    15.00 – первое заседание. Ведущий: Л.В. Пантелеева.
    Доклады: не более 10 минут.

    17.30 – Дискуссионный клуб.
    17 декабря
    11.00 – второе заседание. Ведущий: Л.В. Пантелеева.
    14.00 – окончание чтений. Подведение итогов.
    Доклады: не более 10 минут.

Зал оборудован компьютерным проектором для демонстрации презентаций.

Желающие выступить с докладом или сообщением могут до 5 декабря прислать заявку с указанием темы выступления на электронный адрес e museum-dubna@mail.ru e либо передать заявку по телефону 2-25-56 секретарю оргкомитета мероприятия Пантелеевой Ларисе Владимировне.

18-11-2016
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