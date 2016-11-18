16 и 17 декабря в Дубне состоятся городские Краеведческие чтения. Организаторы: Музей археологии и краеведения г.Дубны, Музей истории науки и техники ОИЯИ, Совет музеев г. Дубны, Московский областной общественный фонд «Наследие». Место проведения: актовый зал Дома ветеранов (ул. Флерова, д.8).
Вход свободный, приглашаются все жители города, интересующиеся историей Дубны.
Предварительная программа (возможны некоторые уточнения по ходу работы):
16 декабря
14.30 – начало регистрации участников чтений в холле актового зала.
15.00 – первое заседание. Ведущий: Л.В. Пантелеева.
Доклады: не более 10 минут.
17.30 – Дискуссионный клуб.
17 декабря
11.00 – второе заседание. Ведущий: Л.В. Пантелеева.
14.00 – окончание чтений. Подведение итогов.
Доклады: не более 10 минут.
Зал оборудован компьютерным проектором для демонстрации презентаций.
Желающие выступить с докладом или сообщением могут до 5 декабря прислать заявку с указанием темы выступления на электронный адрес e museum-dubna@mail.ru e либо передать заявку по телефону 2-25-56 секретарю оргкомитета мероприятия Пантелеевой Ларисе Владимировне.
18-11-2016