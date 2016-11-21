18 ноября 2016 года в Дубне прошёл целый комплекс мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям.

В дубненском реабилитационном центре «Бригантина» встречу с родителями детей и подростков с ограниченными возможностями провели заместитель руководителя Администрации города Николай Мадфес, Сергей Бугринов, начальник Управления правового обеспечения Администрации города и по совместительству председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также Лидия Габченко, начальник Дубненского управления социальной защиты населения, Наталья Зарубина, директор реабилитационном центре «Бригантина» и Анна Полькина, начальник отдела по делам и защите прав несовершеннолетних и защите их прав.

Участники встречи говорили о юридической защите семей с детьми с ограниченными возможностями. Родителям посоветовали с любыми правовыми вопросами в первую очередь обращаться в реабилитационный центр «Бригантина» и Дубненское управление социальной защиты населения. Также консультацию можно получить в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (тел.: 214-58-26).

Поднимался вопрос и о получении бесплатных лекарств – что делать и куда обращаться, если выписанных медицинских препаратов нет в аптеке. В целом же все участники встречи отметили, что в этом году по сравнению с предыдущими в Дубне улучшилась ситуация с поставкой бесплатных лекарств.

Также в ходе встречи Николай Юрьевич Мадфес отметил, что в 2016 году было отремонтировано отделение школы для детей с ограниченными возможностями «Возможность» на правом берегу. В планах 2017 года – провести работы в левобережном отделении.

Также в этот день во многих школах, в аграрном технологическом техникуме «Дубна» прошли правовые викторины «Мои права и обязанности», а также занятия на соответствующую тематику. В Государственном университете «Дубна» был проведен круглый стол на тему «Социальные гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа в возрасте от 18 до 23 лет» и правовой лекторий «Права и обязанности учащихся». Подключились к акции судебные приставы, которые организовали День открытых дверей по вопросам защиты прав несовершеннолетних, взыскания алиментов и исполнения решений судов, касающихся передачи (отобраний) ребенка, определения порядка общения с детьми.

В завершении дня в Администрации города прием населения по вопросам оказания межведомственной правовой помощи по вопросам детства провел Сергей Бугринов, председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.