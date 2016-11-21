Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 22 ноября 2016 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)1. О принятии за основу проекта бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годовДокладчик: Игнатьева Мария Владимировна2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № РС-14(22)-81 от 26.11.2015 г. «О бюджете города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

(председатель – Урманов Виль Бариевич)1. Информация от Администрации на предложения депутатов в Генеральный план города ДубныДокладчик: Соколов Сергей Викторович, Сосин Эрно Юрьевич