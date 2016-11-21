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Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 22 ноября 2016 года 
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

14.00 – заседание комиссии по бюджету, финансам и налогам
(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О принятии за основу проекта бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов № РС-14(22)-81 от 26.11.2015 г. «О бюджете города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

16.00 – заседание комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям (председатель – Урманов Виль Бариевич)
1. Информация от Администрации на предложения депутатов в Генеральный план города Дубны
Докладчик: Соколов Сергей Викторович, Сосин Эрно Юрьевич


21-11-2016
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