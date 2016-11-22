Повестка дня заседания Совета депутатов на 24 ноября 2016 года

заседание состоится по адресу:г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, 1 этаж,зал заседаний Совета депутатов, начало в 15.00

1. 15.00-15.10 Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатовДокладчик: Мухин Вячеслав Борисович

2. 15.10 – 15.40 О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-14(22)-81 от 26.11.2015 г. «О бюджете города Дубны на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

3. 15.40 – 16.10 О принятии за основу проекта решения о бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годовДокладчик: Игнатьева Мария Владимировна

4. 16.10 – 16.30 О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке предоставления и использования жилых помещений жилищного фонда программы развития наукограда Дубна для временного проживания, утвержденное решением Совета депутатов города Дубны от 24.03.2016 г. №РС-3(26)-37/11, в редакции решения Совета депутатов от 22.09.2016 г. №РС-8(31)-84/32Докладчик: Куликов Дмитрий Леонидович

5. 16.30 – 16.45 О награждении «За заслуги перед Дубной»<Докладчик: Руденко Александр Иванович

Перерыв

6. 17.10 – 17.40 О внесении изменений и дополнений в Устав города Дубны Московской областиДокладчик: Мадфес Николай Юрьевич

7. 17.40 Разное