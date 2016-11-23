Публичные слушания по проекту генерального плана

22 ноября 2016 года в Администрации города прошли первые публичные слушания по проекту Генплана г. Дубны. Ведущими мероприятиями выступили Нина Владимировна Хирина, руководитель мастерской генеральных планов ГУП МО «НИИиПИ Градостроительство» (разработчик проекта генплана), Эрно Юрьевич Сосин, начальник Территориального управления главного управления архитектуры и градостроительства г.о. Дубна, Александр Александрович Усов руководитель Администрации города Дубна и Екатерина Олеговна Зименкова, начальник отдела градостроительства Управления градостроительной деятельности Администрации города.

Встречу с жителями города открыла Нина Хирина. Она представила презентацию проекта генерального плана и рассказала об основных изменениях, которые планируется внести в новый документ.

Дубненцы изучили проект Генплана с житейской стороны и также пришли подготовленными. В течение трех часов горожане передавали разработчикам свои замечания и предложения. Жители Дубны просили добавить в описание проекта Генплана схему микрорайонов с их названиями, уточнить социально-экономические показатели по приросту населения к 2036 году.

Дубненцы обратили внимание, что необходимо вернуть территорию зеленых насаждений вместо запланированной ныне автопарковки между жилым комплексом и ТЦ «Терминал A» и «Терминал B». Задавали горожане и вопросы об этажности запланированных многоэтажных домов, возможности добавить развязки на некоторые городские дороги.

Не могли обойти и вопрос о необходимости железной дороги от станции «Большая Волга» до станции «Дубна», а также о целесообразности оставлять железнодорожную ветку до «Тензор-Энергии». Задавали дубненцы вопросы о необходимости строительства новых поликлиник, расширения правобережного кладбища и многие другие.

Общаясь с дубненцами, Эрно Сосин отметил, что проект генплана – глобальный документ и очень важно, что жители подключаются к его разработке. Все предложения, озвученные горожанами, были внесены в протокол. По итогам всех 4 публичных слушаний пакет замечаний от жителей наукограда будет отправлен в ГУП МО «НИИиПИ Градостроительство» для доработки проекта генплана.

Напомним, что окончательно решение по принятию генплана остается за Советом депутатов города Дубна. Заседание Совета депутатов по вопросу генплана должно пройти в конце 2016 года - первом квартале 2017 года.