В Дубну на место вечной стоянки прибыл тактический фронтовой бомбардировщик СУ - 24

Самолет, произведенный еще в СССР, отслужил свой боевой век и передан Министерством обороны России городу для выставления на экспозиции музея истории создания крылатых ракет (при дубненском музее археологии и краеведения). Оснащался боевой авиакрейсер дубненскими крылатыми ракетами Х- 58 и Х-59. Бомбардировщик СУ-24 был приписан к Мончегорскому авиаполку (Мурманская область).

Два тягача, один с фюзеляжем самолета, другой с крыльями, прибыли к школе №10 из города Пушкин, Ленинградской области. Там, на авиаремонтном предприятии, решался вопрос о судьбе самолета. Сейчас детали бомбардировщика выгружены с тягачей и ждут дальнейшего монтажа. Это уже далеко не первый экземпляр боевой техники, выделенной для Дубны. Шесть крылатых ракет, отслуживших свой срок, хранятся на ДМЗ и ждут своей демилитаризации, чтобы весной следующего года стать музейными экспонатами. Будем ждать дальнейшего пополнения боевой коллекции нашего музея.