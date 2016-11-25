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В Дубну на место вечной стоянки прибыл тактический фронтовой бомбардировщик СУ - 24 
Самолет, произведенный еще в СССР, отслужил свой боевой век и передан Министерством обороны России городу для выставления на экспозиции музея истории создания крылатых ракет (при дубненском музее археологии и краеведения). Оснащался боевой авиакрейсер дубненскими крылатыми ракетами Х- 58 и Х-59. Бомбардировщик СУ-24 был приписан к Мончегорскому авиаполку (Мурманская область).

Два тягача, один с фюзеляжем самолета, другой с крыльями, прибыли к школе №10 из города Пушкин, Ленинградской области. Там, на авиаремонтном предприятии, решался вопрос о судьбе самолета. Сейчас детали бомбардировщика выгружены с тягачей и ждут дальнейшего монтажа. Это уже далеко не первый экземпляр боевой техники, выделенной для Дубны. Шесть крылатых ракет, отслуживших свой срок, хранятся на ДМЗ и ждут своей демилитаризации, чтобы весной следующего года стать музейными экспонатами. Будем ждать дальнейшего пополнения боевой коллекции нашего музея.

25-11-2016
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