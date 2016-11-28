Города В основной документ города, Устав, в ходе заседания Совета депутатов были внесены существенные поправки. Изменения коснулись более 30 статей. Принятие поправок в Устав потребовало серьезной консолидации сотрудников Администрации и депутатов Совета депутатов, которые совместно сотрудничали в рамках рабочих групп. Предварительно прошли десятки заседаний рабочих групп. Были проведены публичные слушания. В ходе трех заседаний Совета депутатов искали компромиссы, варианты для сотрудничества. Как результат, с третьего раза поправки в Устав были приняты. Заместитель руководителя Администрации города Николай Мадфес объяснил, в чем заключается суть основных изменений, внесенных в Устав города. В первую очередь, основные дискуссии разворачивались вокруг изменения структуры управления городом: "Очень непростое решение, потому что по сути мы уходим от выборности Главы города, - отметил Николай Юрьевич, - На следующий созыв, когда закончатся полномочия нынешнего Главы города, уже будет другая система формирования органов местного самоуправления. Глава города будет избираться Советом депутатов, но не из своего состава, а из тех кандидатов, которые будут предлагать члены специальной комиссии . Она будет создаваться из представителей Губернатора Московской области и представителей Совета депутатов". Изменения в Устав повлекут коренную ломку существующей модели управления городом. Теперь выборность Главы города уйдет в прошлое. Кроме того, Глава города возглавит исполнительный орган власти, то есть Администрацию. Такое решение было принято на уровне областного закона. Также Николаю Юрьевич подчеркнул, что это первое глобальное изменение Устава города. Также Николаю Юрьевич подчеркнул, что это первое глобальное изменение Устава города. Заместитель Председателя Совета депутатов Михаил Подлесный подвел итоги заседания: "Почему мы приняли эти изменения только с третьей попытки? Потому что многие депутаты были не согласны с областным законом, который регламентировал нам систему выборов нашего Главы и систему организации местного самоуправления. Но тем не менее решили подчиниться закону и внесли изменения в соответствии с областным законом". Заместитель Председателя Совета депутатов Михаил Подлесный подвел итоги заседания: "Почему мы приняли эти изменения только с третьей попытки? Потому что многие депутаты были не согласны с областным законом, который регламентировал нам систему выборов нашего Главы и систему организации местного самоуправления. Но тем не менее решили подчиниться закону и внесли изменения в соответствии с областным законом". Кроме того, депутаты в ходе принятых изменений в Устав забрали себе полномочия об определении мест для ярмарочной торговли, точно также как в свое время сделали с нестационарными торговыми объектами.



Кроме того, депутаты в ходе принятых изменений в Устав забрали себе полномочия об определении мест для ярмарочной торговли, точно также как в свое время сделали с нестационарными торговыми объектами. В Мой Мир Share