Начальник отдела культуры Людмила Кузминова и представитель ДК "Октябрь" Александр Чайковский рассказали о главных культурных мероприятиях начала декабря

в Дубне в парке Семейного отдыха состоится открытие Новогодней елки и запуск праздничной иллюминации. Это мероприятие пройдет в рамках подмосковной акции «Зимний парк», которая объединит 50 парков муниципальных образований Московской области. Акция стартует в 18:00

В городском парке Семейного отдыха жителей Дубны ждет большая концертно-развлекательная программа для всей семьи. Театрализованные представления, интерактивные программы для детей и взрослых, в которых примут участие творческие коллективы города Дубны, превратят обычный вечер в незабываемый праздник. В финале праздника будет зажжена новогодняя ёлка и декоративная подсветка парка.

в зале Дворца культуры "Октябрь" будет представлена киноконцерт, посвященный окончанию года кино в Российской Федерации «Отец и сын. Эпоха Дунаевских". Это проект руководителя народного вокального коллектива ДК «Октябрь» и преподавателя детской музыкальной школы Александра Чайковского, за который он получил стипендию Губернатора Московской области. В ходе программы зрители познакомится с основными вехами истории России 20 века через популярные песни кинофильмов. В проекте участвуют коллективы ДК «Октябрь», народный вокальный коллектив «Колорит » (г. Дмитров). Концерт бесплатный.

состоится открытие «Юбилейной выставки рисунков» в муниципальном выставочном зале, посвященной 50-летию Детской художественной школы. На выставке будут представлены лучшие работы выпускников художественной школы, которая была открыта в Дубне 1 сентября 1966 года, а в 2009 году стала художественным отделением ДШИ «Вдохновение».

Такжев детском отделе «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения» пройдет открытие музейной экспозиции «Комната Великой Славы», подготовленной при участии Военно-поискового объединения «Дубна».

в городе пройдут основные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине битвы под Москвой, одного из главных сражений Великой Отечественной войны. В 12 часов на мемориале "Братские могилы" состоится городской митинг, а в 18:00 в ДК "Октябрь" все жители города приглашаются на бесплатный городское торжественное мероприятие. В программе - концерт «Солдат – всегда солдат» с участием солистов Московской областной филармонии. Также перед зрителями выступит дубненская фронтовая бригада, которая была создана для участия в областном смотре-конкурсе ветеранских организаций муниципальных образований Московской области.

Также в декабре в Дубне в 2 этапа пройдет межрегиональный Парафестиваль искусств «Добрый мир». Первый этап пройдет 8 декабря в Деткой музыкальной школе (концерт с участием детей с ограниченными возможностями), второй, заключительный, - 18 декабря в ДК «октября». В рамках концерта в ДК в 12 откроется выставка декоративно-прикладного искусства, в 14:00 начнется концертная программа, в 16 пройдет награждение участников Фестиваля. Заявки на участие принимаются. Участниками могут стать лица с ограниченными возможностями, как занимающиеся в творческих коллективах, так и частные лица. В фестивале-конкурсе определены следующие жанры: декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, литературный конкурс, (стихи собственного сочинения), вокал, исполнение музыкальных произведений, театральный жанр, хореография.

Также Людмила Юрьевна Кузминова напомнила, что анонсы всех городских мероприятий можно узнать на сайте «Афиша Подмосковья».