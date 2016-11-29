Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 29 ноября 2016 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

(председатель – Халяпина Нина Петровна)1. О представлении информации в проект бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по вопросам молодежи и здравоохраненияДокладчик: Минаев Геннадий Анатольевич

(председатель – Николаев Валерий Павлович)1. О представлении информации в проект бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по вопросам ЖКК и ГХ (МП «Экология и окружающая среда», МБУ «Центр хозяйственного обслуживания»)Докладчик: Игошин Алексей Юрьевич, Шилин Дмитрий Владимирович, Клубникин Александр Александрович

(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)1. По вопросам проекта бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годовДокладчик: Игнатьева Мария Владимировна