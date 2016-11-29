Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 29 ноября 2016 года
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117
14.00 – заседание комиссии по образованию и культуре, спорту и делам молодежи
(председатель – Халяпина Нина Петровна)
1. О представлении информации в проект бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по вопросам молодежи и здравоохранения
Докладчик: Минаев Геннадий Анатольевич
14.45 – заседание комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству
(председатель – Николаев Валерий Павлович)
1. О представлении информации в проект бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов по вопросам ЖКК и ГХ (МП «Экология и окружающая среда», МБУ «Центр хозяйственного обслуживания»)
Докладчик: Игошин Алексей Юрьевич, Шилин Дмитрий Владимирович, Клубникин Александр Александрович
16.00 – заседание комиссии по бюджету, финансам и налогам
(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. По вопросам проекта бюджета города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
29-11-2016