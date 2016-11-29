«Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» - 2016

Сотрудница Администрации города Татьяна Аристархова заняла первое место в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» - 2016 в номинации «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса состоялась в Московской областной Думе. Прием заявок на конкурс проходил с мая по сентябрь. Материалы конкурса были переданы жюри, в состав которого вошли представители профильных министерств и ведомств Московской области, а также эксперты в области местного самоуправления. Конкурсная комиссия определила тройку финалистов в каждой из номинаций. Они были приглашены на личное собеседование, чтобы каждый участник мог представить свою работу и рассказать о своих профессиональных успехах.

Конкурс проводился Советом муниципальных образований Московской области уже в девятый раз. Его цель – выявление и поощрение муниципальных служащих, депутатов, руководителей органов территориального общественного самоуправления, имеющих значительные достижения в сфере местного самоуправления.

В этом году поступило порядка 70 заявок на конкурс из 33 муниципальных образований Московской области, 28 из них поступило из администраций городских округов, 21 – из муниципальных районов.

Поздравляем Татьяну Аристархову и желаем ей новых побед!