Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
«Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» - 2016 
Сотрудница Администрации города Татьяна Аристархова заняла первое место в конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» - 2016 в номинации «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления».

Торжественная церемония награждения победителей ежегодного конкурса состоялась в Московской областной Думе. Прием заявок на конкурс проходил с мая по сентябрь. Материалы конкурса были переданы жюри, в состав которого вошли представители профильных министерств и ведомств Московской области, а также эксперты в области местного самоуправления. Конкурсная комиссия определила тройку финалистов в каждой из номинаций. Они были приглашены на личное собеседование, чтобы каждый участник мог представить свою работу и рассказать о своих профессиональных успехах.

Конкурс проводился Советом муниципальных образований Московской области уже в девятый раз. Его цель – выявление и поощрение муниципальных служащих, депутатов, руководителей органов территориального общественного самоуправления, имеющих значительные достижения в сфере местного самоуправления.

В этом году поступило порядка 70 заявок на конкурс из 33 муниципальных образований Московской области, 28 из них поступило из администраций городских округов, 21 – из муниципальных районов.

Поздравляем Татьяну Аристархову и желаем ей новых побед!

Краткая справка:
Татьяна Аристархова с 2008-2010 гг. - педагог-орнанизатор Центра детского творчества, с 2010 по наст. вр. - эксперт, главный специалист отдела общественных связей и международного сотрудничества, отдела по связям с общественностью; начальник отдела по обеспечению деятельности Управления делами Администрации; отдела молодежной политики Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Дубны.

29-11-2016
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Улица Энтузиастов




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru