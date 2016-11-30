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В РЖД пообещали отремонтировать переезд до 8 декабря 
В Администрацию города Дубны поступило очередное письмо от РЖД с указанием сроков приведения в нормативно-техническое состояние железнодорожного переезда на ул. Станционная. Московско-Савеловская дистанция пути обязуется закончить работы (в том числе асфальтирование подъезда к переезду) до 8 декабря 2016 года.

Ранее три подобных письма от филиала РЖД с указанием точной даты проведения ремонта на железнодорожном переезде уже были получены. Но воз и ныне там. Поэтому, чтобы подстраховаться, начальник Управления ЖКХ и транспорта Администрации города Алексей Игошин еще раз поднимет сложившуюся ситуацию в Министерстве транспорта Московской области. Для города важно, чтобы обещания РЖД были исполнены и работы закончены.

Параллельно с этим Глава города Вячеслав Мухин провел работу с прокуратурой города. Сейчас дубненская прокуратура совместно с транспортной прокуратурой подготовила иск в суд к ОАО «РЖД».

30-11-2016
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