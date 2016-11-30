Новости Города ОЭЗ "Дубна" Сегодня в мире В мире спорта УПФ и Соцзащита Религии Компании КОНТАКТ Культурная жизнь Спорта Разное О Дубне Видео Культура Информация Ресурсы Партнёры Реклама в Дубне Города Глава города встретился с представителями СМИ Глава города провел расширенную встречу с представителями четвертой власти. В течение часа на вопросы журналистов отвечал не только Вячеслав Мухин, но и заместители руководителя Администрации, а также председатель контрольно-счетной палаты г. Дубны Надежда Каприна и председатель комитета по финансам и экономике Администрации города Мария Игнатьева. УБОРКА СНЕГА Первая тема, которую обсудили представители прессы с руководством города, касалась ситуации с уборкой снега. Глава города подчеркнул, что пока улицы города убраны на тройку. Тем не менее, магистральные дороги для движения общественного транспорта расчищены, управляющие компании убирают тротуары и посыпают их пескосоляной смесью, идут работы по вывозу снега с улиц города. Благодаря заранее проведенной работе по вырубке деревьев, после ледяного дождя поломанные ветви не повредили линий электропередач. Поэтому, в отличие от многих городов Подмосковья, Дубны не столкнулась с проблемой отключения электричества в этот период. При этом Вячеслав Борисович отметил, что ситуацию с нерасчищенными дорогами (особенно с межквартальными, междворовыми проездами) надо исправлять, чтобы все улицы в городе были в нормативном состоянии. Уже были проведены оперативные совещания с директорами ресурсоснабжающих организаций о выделении в помощь техники, людей для уборки улиц. Алексей Игошин, начальник Управления ЖКХ и транспорта, отметил, что уборка улиц идет практически в круглосуточном режиме. Первая тема, которую обсудили представители прессы с руководством города, касалась ситуации с уборкой снега. Глава города подчеркнул, что пока улицы города убраны на тройку. Тем не менее, магистральные дороги для движения общественного транспорта расчищены, управляющие компании убирают тротуары и посыпают их пескосоляной смесью, идут работы по вывозу снега с улиц города. Благодаря заранее проведенной работе по вырубке деревьев, после ледяного дождя поломанные ветви не повредили линий электропередач. Поэтому, в отличие от многих городов Подмосковья, Дубны не столкнулась с проблемой отключения электричества в этот период. При этом Вячеслав Борисович отметил, что ситуацию с нерасчищенными дорогами (особенно с межквартальными, междворовыми проездами) надо исправлять, чтобы все улицы в городе были в нормативном состоянии. Уже были проведены оперативные совещания с директорами ресурсоснабжающих организаций о выделении в помощь техники, людей для уборки улиц. Алексей Игошин, начальник Управления ЖКХ и транспорта, отметил, что уборка улиц идет практически в круглосуточном режиме. В городе выделено 2 площадки под вывоз снега, которые находятся на периферии. С улиц города уже вывезено более 6000 кубов снега (и это не считая данных управляющих компаний по вывозу снега из дворов). Так как контракт по вывозу снега с подрядчиком был заключен, исходя из средних нормативов, а в этом году количество осадков уже значительно превысило норму, сейчас в Администрации города прорабатывается вопрос об альтернативных площадках, которые позволят ускорить процесс уборки и сократить траты на вывоз снега (вывозить снег на периферию довольно затратно). Сейчас подрядчик должен заказать у специализированной организации анализ снега, чтобы избежать причинения вреда природе. После проведения экспертизы снег можно будет складировать в лес (на близлежащие к дорогам площадки). В городе выделено 2 площадки под вывоз снега, которые находятся на периферии. С улиц города уже вывезено более 6000 кубов снега (и это не считая данных управляющих компаний по вывозу снега из дворов). Так как контракт по вывозу снега с подрядчиком был заключен, исходя из средних нормативов, а в этом году количество осадков уже значительно превысило норму, сейчас в Администрации города прорабатывается вопрос об альтернативных площадках, которые позволят ускорить процесс уборки и сократить траты на вывоз снега (вывозить снег на периферию довольно затратно). Сейчас подрядчик должен заказать у специализированной организации анализ снега, чтобы избежать причинения вреда природе. После проведения экспертизы снег можно будет складировать в лес (на близлежащие к дорогам площадки). Журналисты задали вопрос об уборке межквартальных дорог на ул. Дачная-Интернациональная. В ближайшее время, туда будет направлена техника для расчистки улиц. Журналисты задали вопрос об уборке межквартальных дорог на ул. Дачная-Интернациональная. В ближайшее время, туда будет направлена техника для расчистки улиц. В заключении Вячеслав Мухин призвал Алексея Игошина контролировать работу сотрудников Управления ЖКХ, пока ситуация с уборкой не нормализуется. В заключении Вячеслав Мухин призвал Алексея Игошина контролировать работу сотрудников Управления ЖКХ, пока ситуация с уборкой не нормализуется. МАРШРУТ ДО ФЕДОРОВКИ Еще один вопрос, который волнует жителей, был озвучен журналистами. Компания «Рата» отменила маршрут до Федоровки, и теперь дубненцы не могут попасть на кладбище. Еще один вопрос, который волнует жителей, был озвучен журналистами. Компания «Рата» отменила маршрут до Федоровки, и теперь дубненцы не могут попасть на кладбище. С этим маршрутом начались проблемы, когда в этом году на все междугородние рейсы (в том числе и на рейс Дубна-Федоровка) были отменены дотации. По словам Алексея Игошина, еще летом с руководством транспортного предприятия было проведено совещание, где было оговорено, что этот социально-значимый маршрут должен был сохранен. Тем не менее, в одностороннем порядке компания «Рата» все же пошла на его отмену. На очередном оперативном совещании руководству предприятия напомнили, что город брал на себя обязательства по организации этого маршрута, и в одностороннем порядке компания «Рата» не имела права отменять маршрут. По итогам переговоров 3-4 декабря жители города снова смогут воспользоваться автобусом и доехать до Федоровки. При этом в Администрации города проконтролируют, чтобы подъездные пути к кладбищу были расчищены. С этим маршрутом начались проблемы, когда в этом году на все междугородние рейсы (в том числе и на рейс Дубна-Федоровка) были отменены дотации. По словам Алексея Игошина, еще летом с руководством транспортного предприятия было проведено совещание, где было оговорено, что этот социально-значимый маршрут должен был сохранен. Тем не менее, в одностороннем порядке компания «Рата» все же пошла на его отмену. На очередном оперативном совещании руководству предприятия напомнили, что город брал на себя обязательства по организации этого маршрута, и в одностороннем порядке компания «Рата» не имела права отменять маршрут. По итогам переговоров 3-4 декабря жители города снова смогут воспользоваться автобусом и доехать до Федоровки. При этом в Администрации города проконтролируют, чтобы подъездные пути к кладбищу были расчищены. Также Вячеслав Мухин заметил, что от Администрации города было составлено обращение к депутату Московской областной Думы Марине Шевченко и депутату Государственной Думы Ирине Родниной с просьбой вернуть льготы на междугородние маршруты. Также Вячеслав Мухин заметил, что от Администрации города было составлено обращение к депутату Московской областной Думы Марине Шевченко и депутату Государственной Думы Ирине Родниной с просьбой вернуть льготы на междугородние маршруты. РЕМОНТ ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Заместитель руководителя Администрации Николай Мадфес ответил на вопрос о ремонте школьных спортивных залов. Николай Юрьевич отметил, что эти работы проводится за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования (так, например, второй год подряд на ремонт дошкольных и школьных учреждений выделяются средства из программы развития Дубны как наукограда). Заместитель руководителя Администрации Николай Мадфес ответил на вопрос о ремонте школьных спортивных залов. Николай Юрьевич отметил, что эти работы проводится за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования (так, например, второй год подряд на ремонт дошкольных и школьных учреждений выделяются средства из программы развития Дубны как наукограда). В этом году был проведен ремонт спортивного зала школы №8. Уже подана заявка в Министерство образования МО на участие в Государственной программе на проведение ремонта спортзала школы № 4 и капитального ремонта школы №7 в 2017 году. В этом году был проведен ремонт спортивного зала школы №8. Уже подана заявка в Министерство образования МО на участие в Государственной программе на проведение ремонта спортзала школы № 4 и капитального ремонта школы №7 в 2017 году. В Администрации города сделали акцент на том, что самое важное, это состояние кровель и учебных классов в школах. Поэтому в первую очередь изыскиваются средства именно на ремонт этих объектов. Также к работам по улучшению школьной инфраструктуры будут привлекаться градообразующие предприятия города, которые взяли шефство над учебными заведениями. В Администрации города сделали акцент на том, что самое важное, это состояние кровель и учебных классов в школах. Поэтому в первую очередь изыскиваются средства именно на ремонт этих объектов. Также к работам по улучшению школьной инфраструктуры будут привлекаться градообразующие предприятия города, которые взяли шефство над учебными заведениями. ДЕТСКИЙ САД «СОЗВЕЗДИЕ» Сотрудники Администрации города напомнили, что общестроительные работы детского сада полностью завершены. Сейчас идет работа по устранению замечаний, которые были сделаны в ходе приемки сада. Сотрудники Администрации города напомнили, что общестроительные работы детского сада полностью завершены. Сейчас идет работа по устранению замечаний, которые были сделаны в ходе приемки сада. Глава города встречался с заместителем Председателя Правительства Московской области Германом Елянюшкиным. По итогам переговоров в ближайшее время будет получено заключение о соответствии проектной документации. Следом Минстрой подготовит разрешение на ввод детского сада. Глава города встречался с заместителем Председателя Правительства Московской области Германом Елянюшкиным. По итогам переговоров в ближайшее время будет получено заключение о соответствии проектной документации. Следом Минстрой подготовит разрешение на ввод детского сада. РЕКОНСТРУКЦИЯ НАБЕРЕЖНОЙ Николай Юрьевич Мадфес рассказал о ходе работ на набережной города. В течение двух недель завершатся работы по установке новых перил с освещением на Комсомольской набережной. Также идет завершающий этап монтажа сходов к Волге в районе Менделеевской набережной. Реконструкция продолжается, несмотря на погодные условия. Так, был сооружен специальный купол, который дает возможность строителям закончить строителям работы по отливке сходов. Николай Юрьевич Мадфес рассказал о ходе работ на набережной города. В течение двух недель завершатся работы по установке новых перил с освещением на Комсомольской набережной. Также идет завершающий этап монтажа сходов к Волге в районе Менделеевской набережной. Реконструкция продолжается, несмотря на погодные условия. Так, был сооружен специальный купол, который дает возможность строителям закончить строителям работы по отливке сходов. В ходе встречи со СМИ сотрудники Администрации попросили жителей города бережно относится к посадкам в дендропарке. Подрядчик, который выполнял работы в дендропарке, принял на себя гарантийные обязательства в течение двух лет следить за высаженными деревьями и кустарниками. В случае, если зеленые насаждения не приживутся, компания обязуется заменить их. Но если посадки пострадают из-за вандалов или последствий выгула собак на этой территории, подрядчик не будет возмещать погибшие деревья. В ходе встречи со СМИ сотрудники Администрации попросили жителей города бережно относится к посадкам в дендропарке. Подрядчик, который выполнял работы в дендропарке, принял на себя гарантийные обязательства в течение двух лет следить за высаженными деревьями и кустарниками. В случае, если зеленые насаждения не приживутся, компания обязуется заменить их. Но если посадки пострадают из-за вандалов или последствий выгула собак на этой территории, подрядчик не будет возмещать погибшие деревья. В завершении Николай Юрьевич отметил, что работы по реконструкции набережной начались сразу после завершения кадастрирования этого земельного участка и прохождения экспертизы проекта по реконструкции набережной.



ПЕРЕЕЗД В завершении Николай Юрьевич отметил, что работы по реконструкции набережной начались сразу после завершения кадастрирования этого земельного участка и прохождения экспертизы проекта по реконструкции набережной. В Администрацию города Дубны поступило очередное письмо от РЖД с указанием сроков приведения в нормативно-техническое состояние железнодорожного переезда на ул. Станционная. Московско-Савеловская дистанция пути обязуется закончить работы (в том числе асфальтирование подъезда к переезду) до 8 декабря 2016 года В Администрацию города Дубны поступило очередное письмо от РЖД с указанием сроков приведения в нормативно-техническое состояние железнодорожного переезда на ул. Станционная. Московско-Савеловская дистанция пути обязуется закончить работы (в том числе асфальтирование подъезда к переезду) до 8 декабря 2016 года Ранее три подобных письма от филиала РЖД с указанием точной даты проведения ремонта на железнодорожном переезде уже были получены. Но воз и ныне там. Поэтому, чтобы подстраховаться, начальник Управления ЖКХ и транспорта Администрации города Алексей Игошин обсудит сложившуюся ситуацию в Министерстве транспорта Московской области. Для города важно, чтобы обещания РЖД были исполнены и работы закончены. Ранее три подобных письма от филиала РЖД с указанием точной даты проведения ремонта на железнодорожном переезде уже были получены. Но воз и ныне там. Поэтому, чтобы подстраховаться, начальник Управления ЖКХ и транспорта Администрации города Алексей Игошин обсудит сложившуюся ситуацию в Министерстве транспорта Московской области. Для города важно, чтобы обещания РЖД были исполнены и работы закончены. Параллельно с этим Глава города Вячеслав Мухин провел работу с прокуратурой города. Сейчас дубненская прокуратура совместно с транспортной прокуратурой подготовила иск в суд к ОАО «РЖД».



Параллельно с этим Глава города Вячеслав Мухин провел работу с прокуратурой города. Сейчас дубненская прокуратура совместно с транспортной прокуратурой подготовила иск в суд к ОАО «РЖД». В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости Улица Энтузиастов

