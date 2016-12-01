Победителем в конкурсе на строительство моста признан ПАО "МОСТОТРЕСТ"

Еще один большой шаг на пути к строительству моста сделан. Завершился конкурс на выбор подрядчика. Исходя из итоговых рейтингов оцениваемых заявок, конкурсная комиссия признала победителем компанию ПАО «Мостотрест». Компания установила цену в 8 749 976 986 рублей.

Новость прокомментировал Глава города Вячеслав Мухин: "Уже в ближайшее время начнутся первые работы: в декабре будут создаваться опорно-геодезические сети, разбираться здания и сооружения на прилегающей территории. Также в ближайшее время дубненцы увидят, как стартует возведение сооружений правобережной и левобережной эстакад. И это не считая «невидимых» работ: составление проектной документации, проведение изыскательных работ и других. За такой рывок в решении городской проблемы еще раз большое спасибо Губернатору Московской области, Андрею Юрьевичу Воробьеву.

Со своей стороны, могу сказать, что сотрудники Администрации города будут оказывать максимальное содействие подрядной организации, и в то же время следить, чтобы все работы выполнялись в срок. К декабрю 2018 году мост должен объединить два берега нашего наукограда. Наконец, будет обеспечено устойчивое сообщение левобережной и правобережной Дубны. Город действительно станет единым целым".