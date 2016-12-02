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Маршрут №110 до Федоровки вернули 
С 3 декабря 2016 будет возобновлено обслуживание пригородного межрегионального маршрута № 110 «Дубна (улица Мичурина) – Федоровка» по расписанию выходного дня (суббота-воскресение).

Пока дорожные условия не позволяют автобусу доехать до конечной остановки, то есть до Сергиево-Демидовского кладбища. Поэтому маршрут будет обслуживаться пока без захода на Сергиево-Демидовское кладбище.

Сотрудники Администрации города Дубны уже подготовили письмо с вопросом поставить на контроль состояние участка дороги от трассы «Дубна-Кимры» до кладбища, которое направили в Администрацию Кимрского района, в чьем ведении и находится эта дорога.

По информации Администрации Кимрского района, в ближайшее время дорога будет расчищена и приведена в нормативное состояние. Тем не менее в ближайшее время это не изменит ситуацию, и в эти выходные доехать до Сергиево-Демидовского кладбища не получится.

02-12-2016
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