Маршрут №110 до Федоровки вернули

С 3 декабря 2016 будет возобновлено обслуживание пригородного межрегионального маршрута № 110 «Дубна (улица Мичурина) – Федоровка» по расписанию выходного дня (суббота-воскресение).

Пока дорожные условия не позволяют автобусу доехать до конечной остановки, то есть до Сергиево-Демидовского кладбища. Поэтому маршрут будет обслуживаться пока без захода на Сергиево-Демидовское кладбище.

Сотрудники Администрации города Дубны уже подготовили письмо с вопросом поставить на контроль состояние участка дороги от трассы «Дубна-Кимры» до кладбища, которое направили в Администрацию Кимрского района, в чьем ведении и находится эта дорога.

По информации Администрации Кимрского района, в ближайшее время дорога будет расчищена и приведена в нормативное состояние. Тем не менее в ближайшее время это не изменит ситуацию, и в эти выходные доехать до Сергиево-Демидовского кладбища не получится.