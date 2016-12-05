Дубна на форумах в Королёве

В городском округе подмосковного Королёва 26 ноября прошел ежегодный областной молодежный инновационный форум. Это мероприятие собрало около 1000 молодых ученых, предпринимателей, специалистов, студентов, представителей подмосковных наукоградов, сотрудников наукоемких предприятий.

В форуме приняли участие представители администрации города Дубны, Дирекции программы развития наукограда Дубна, представители ОИЯИ, ОЭЗ «Дубна», Государственного университета "Дубна".

В работе форума участвовали министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев, начальник ГУ социальных коммуникаций Ирина Плещеева, председатель Совета молодых ученых и специалистов МО Денис Жулябин.

Д.П. Буцаев отметил роль наукоградов как основного источника инновационного потенциала Подмосковья. Основной целью форума организаторы считают: объединение усилий государства, бизнеса и науки для реализации проектов, обсуждение актуальных проблем молодых ученых, кадровый потенциал наукоградов региона.

Отдел молодежной политики УФКСиДМ администрации Дубны отметил участие председателя молодёжного Совета при Главе Дубны Оксаны Коваль. В сотрудничестве с ней была проведена подсекция Молодых ученых и специалистов секции «Карьера» на молодежном форуме "Я- гражданин Подмосковья" в 2016 году, а также состоялся круглый стол «Обсуждение проблем молодых ученых – иностранных граждан для учета в молодежной политике Московской области» в 2015 г.

В рамках открытой встречи с Д.П. Буцаевым, Оксана Коваль отметила важность программ поддержки молодых ученых и специалистов премией губернатора Московской области по науке, технологиям и инновациям и социальной ипотекой для молодых ученых. В ходе встречи обсуждалось предложение бесплатного проезда по карте «Стрелка» на территории Московской области для молодых докторов и кандидатов наук.

В рамках презентации лучших инновац¬ионных проектов Подмосковья в приоритетном направлении «Медицина и фармацевтика» был представлен проект ОЭЗ «Дубна» компании «Нордавинд» - «Кардио-комплекс ECG Dongle». В проект входит кардио-флешка, бесплатное мобильное приложение для смартфона или планета и облачный сервис Кардио-облако.

В работе круглого стола «Молодежный кадровый потенциал наукоемких предприятий» с докладами выступили Оксана Коваль (ОИЯИ) и Людмила Баулина (университет «Дубна»). В ходе работы форума участники обсудили вопросы организации школ-интернатов для одаренных детей и создание интерактивной площадки достижений Подмосковья по науке и технологиям. Большой интерес участники проявили к выставке наукоградов, в числе которых была экспозиция Дубны.

А 27 ноября город Королёв стал площадкой Московского областного форума молодых предпринимателей. Основными темами форума стало обсуждение возможностей для развития стартапов и уже работающих бизнес-проектов, повышение их эффективности и активизации поиска инвесторов. От Дубны в мероприятии приняли участие молодые предприниматели, участники проекта «Бизнес-школа Московской области», студенты Государственного университета «Дубна».

Это первое мероприятие такого формата в Подмосковье, нацеленное на выстраивание диалога между молодыми бизнесменами, общественными организациями и представителями власти.

Отдел молодежной политики УФКСиДМ благодарит всех членов делегаций за участие в мероприятиях и за проделанную работу!